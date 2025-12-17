Telangana Panchayat Elections Results2025

'ఎంజీనరేగా పేరు మార్చడం అంటే గాంధీని రెండోసారి హత్య చేసినట్లే'- చిదంబరం సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఎంజీనరేగా పేరు మార్పుపై చిదంబరం కీలక వ్యాఖ్యలు

Published : December 17, 2025 at 7:16 PM IST

Choose ETV Bharat

P Chidambaram on MGNREGA ROW : 'మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం చట్టం' (ఎంజీనరేగా) పేరు మార్చడంపై కేంద్ర మాజీ మంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పి.చిదంబరం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఎంజీనరేగా పేరు మార్చడం అంటే జాతిపిత మహాత్మ గాంధీని రెండో సారి హత్య చేయడం లాంటిదేనన్నారు. చాలా ఏళ్లుగా మాజీ ప్రధాని జవహర్‌ లాల్ నెహ్రూను దూషించిన తర్వాత, ఇప్పుడు వారు (బీజేపీ నేతలు) మహాత్మా గాంధీని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారన్నారు. ఓ జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చిదంబరం ఈ కామెంట్స్ చేశారు.

"జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ భారత ప్రజల జ్ఞాపకాల నుంచి మాయమైపోవాలి. పిల్లలకు మహాత్మా గాంధీ గురించి తెలియకూడదు. ప్రజల పెదవులపై మహాత్మా గాంధీ పేరు వినిపించకూడదు. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశ ప్రజల జ్ఞాపకాల నుంచి మహాత్మా గాంధీని తుడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తోంది" అని పి. చిదంబరం తెలిపారు.

