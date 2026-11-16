అక్షరాన్ని అస్త్రంగా మలచిన మహనీయుడు - జనహృదయంలో ఆయన స్థానమెప్పటికీ శాశ్వతమే!
Ramoji Rao Birth Anniversary : నేడు రామోజీరావుగారి 90వ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా వినమ్ర నివాళులర్పిస్తున్నాం. ప్రజా విశ్వాసమే పరమావధిగా ఆయన ఆశయాలకు ఆచరణరూపమివ్వడమే మా అభీష్టం.
Published : November 16, 2026 at 7:45 AM IST
"ఎన్నేళ్లు జీవించాడన్న దాన్నిబట్టి ఒక మనిషి జీవితం విలువను లెక్కగట్టలేం. ఇతరుల బతుకులను ఎంతగా మార్చారు, ఎన్ని వెలుగులు పంచారు అన్నదే ఎవరి జీవితమెంత గొప్పదో చెబుతుంది. తొమ్మిది పదుల వయసులోని వాల్టర్ సిసులును ఆయన జన్మదినం నాడు ప్రస్తుతిస్తూ నెల్సన్ మండేలా పలికిన అక్షర సత్యమిది! భౌతికంగా మనకు దూరమై ఉండకపోతే నేడు రామోజీరావుగారి 90వ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా ఆయన జీవితాన్ని తనకెంతో ఇష్టులైన మండేలా పేర్కొన్న ప్రమాణాల ప్రకారం పరిశీలించడమే సముచితం.
లోకహితమే అభిమతంగా, తెలుగు ప్రజల ప్రయోజనాల పరిరక్షణే పరమ గమ్యంగా సాగిపోయిన నాన్నగారి జీవితం గొప్పదనం అగణ్యమైనది! ఆయనది వ్యక్తిగత విజయగాథ కాదు. తరతరాలకూ తరగని స్ఫూర్తినిచ్చే వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథరాజంగా తనను తాను మలచుకున్న ఓ మనీషి ప్రస్థానం! స్వయంకృషి, క్రమశిక్షణలకు కట్టుబడితే మారుమూల పల్లెటూళ్లో మధ్య తరగతి రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి కూడా ఎన్నెన్ని అద్భుతాలను సృష్టించగలడో, ఎంతమందికి ఆసరా కాగలడో నిరూపించిన కర్మయోగి ఆయన.
సంకల్ప బలాన్ని పరీక్షించే సవాళ్లకు ఎదురీదుతూ అసాధారణ స్వప్నాలను సాకారం చేసిన దార్శనికుడిగా, నమ్మిన విలువల కోసం సర్వస్వాన్ని పణంగా పెట్టే సాహసికుడిగా, అక్షరాన్ని సామాన్యుడి ఆయుధంగా మలచిన మహనీయుడిగా - తెలుగు జనహృదయంలో ఆయన స్థానమెప్పటికీ శాశ్వతమే!
పత్రికల ప్రాథమిక లక్ష్యం ప్రజాసేవేనని స్పష్టీకరించిన మహాత్మా గాంధీ ప్రజల మనోభావాలను ఎప్పటికప్పుడు అర్థం చేసుకుంటూ వాటికి అక్షర రూపం ఇవ్వడమే పాత్రికేయమని నిర్వచించారు. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లు ఎదురైనప్పటికీ వాస్తవాలను ప్రచురించడమే పత్రికల విధి కావాలని ఉద్బోధించారు. ఆ విధంగా సామాన్య జనం చేతుల్లో పాశుపతాస్త్రమైతేనే పత్రికకు సార్థకత చేకూరుతుందని మనసావాచా విశ్వసించిన రామోజీరావుగారు ఈనాడు రూపంలో తెలుగు ప్రజానీకానికి అలాంటి కొండంత బలాన్నే అందించారు. ప్రజల కోసం పెత్తందారులతో యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చినా, ఎలాంటి సందర్భంలోనూ ఆయన వెనకడుగు వేయలేదు!
పత్రికా స్వేచ్ఛ అంటే నచ్చింది రాయడం కాదని, ప్రజలకు కచ్చితంగా తెలియాల్సిన విషయాలను నిర్భయంగా తెలియజేయడానికి ఉన్న హక్కు అని రామోజీరావుగారు నమ్మారు. ఆ హక్కును కాపాడేందుకే ఈనాడు అక్షర సైన్యాన్ని మోహరించారు. ఆ క్రమంలో ఎంతటి అధికార కేంద్రాలతో తలపడాల్సి వచ్చినా వెన్నుచూపలేదు. వ్యక్తిగత దాడులెన్ని జరిగినా చిరునవ్వును చెదరనివ్వలేదు. పాలన గాడితప్పితే కాలమాన పరిస్థితులూ, చారిత్రక అవసరాల రీత్యా తాను మద్దతునిచ్చిన రాజకీయ నాయకత్వాన్ని సైతం నిర్మొహమాటంగా ప్రశ్నించారు. ఆత్మాభిమానం, విశ్వసనీయత, అంతరాత్మలకు మించిన ఆస్తులు లేవనే ఆయన జీవన సూత్రమే విధినిర్వహణలో ఈనాడుకు తారకమంత్రం!
బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అయిన రామోజీరావుగారు మీడియా, ఆర్థికసేవలు, వినోదం, వ్యవసాయం, ఆహార పరిశ్రమ, ఆతిథ్యం వంటి విభిన్న రంగాల్లో స్వశక్తితో సంస్థలను నిర్మించారు. నిరంతర శ్రమ, రాజీలేని నిబద్ధత, నాణ్యతలతో వాటిని ప్రజానేస్తాలుగా నిలబెట్టారు. తన తర్వాత కూడా నిలిచి ఉండే వ్యవస్థలకు ఊపిరిపోయడంలో ఆయన దూరదృష్టి నవతరం వ్యవస్థాపకులు కచ్చితంగా అలవర్చుకోవాల్సిన నైపుణ్యం!
ఉత్తములు స్థిరపరచిన ప్రమాణాలనే సమాజం అనుసరిస్తుందన్నది గీతాకారుడి వాక్కు. అలాగే ఈనాడు, ఇతర సంస్థల నిర్వహణలో నాన్నగారు పాటించిన విలువలే మాకు మార్గదర్శకాలు. మారుతున్న కాలానికి తగినట్లుగా వాటిని మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లాలన్నదే మా సంకల్పం. ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు తలొగ్గకుండా, ప్రజాప్రయోజనాల పరిరక్షణలో రాజీపడకుండా ఈనాడును ముందుకు నడిపిస్తాం. రామోజీ గ్రూపు సంస్థలన్నింటినీ అదే క్రమశిక్షణ, సేవా దృక్పథంతో కొనసాగిస్తాం. నేడు విజయవాడలో ప్రదానం చేస్తున్న రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ఆశయం కూడా సమాజానికి విశిష్ఠ సేవలందిస్తున్న ప్రతిభామూర్తులను గౌరవించి, ఆయన స్ఫూర్తిని భావితరాలకు అందించడమే!
తనపర భేదాలు లేని విశాల మనస్కులకు ప్రపంచమంతా ఒకే కుటుంబం అవుతుందంటుంది మహోపనిషత్తు. అలాంటి విశ్వనరుడైన రామోజీరావుగారికి 90వ జయంతి సందర్భంగా వినమ్ర నివాళులర్పిస్తున్నాం. ప్రజా విశ్వాసమే పరమావధిగా ఆయన ఆశయాలకు ఆచరణ రూపమివ్వడమే మా అభీష్టం. నైతిక విలువలను విడనాడని ఆయన జనహిత మార్గమే మా బాట. ఇది ఈనాడు పరివారం అందరి తరఫున ఇస్తున్న మాట!"
-సీహెచ్ కిరణ్, రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్
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