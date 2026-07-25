"రాహుల్ గాంధీవి పొలిటకల్ స్టంట్స్- అధికార దాహం ఉన్న పార్టీల పట్ల జాగ్రత్త"- విద్యార్థులకు బీజేపీ హితవు
నీట్ ఆందోళనలు- విద్యార్థులను రాహుల్ గాంధీ రెచ్చగొడుతున్నారని బీజేపీ విమర్శలు
Published : July 25, 2026 at 3:53 PM IST
BJP Slams Rahul Gandhi : నీట్ పేపర్ లీకేజీపై విద్యార్థులు నిరసనలు చేస్తుంటే, కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ "రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు" చేస్తున్నారని శనివారం బీజేపీ ఆరోపించింది. తమ ఆందోళనల్లోకి చొరబడడానికి ప్రయత్నిస్తున్న 'అవకాశవాద, అధికార దాహం' గల రాజకీయ పార్టీల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని విద్యార్థులకు, నిరసనకారులకు విజ్ఞప్తి చేసింది.
బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ, అధికార ప్రతినిధి సుధాంశు త్రివేది మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విద్యార్థుల నిరసనల్లోకి అనేక మంది 'అరాచక, విచ్ఛిన్నకర శక్తులు' చొరబడుతున్నాయని ఆరోపించారు. అలాంటి శక్తుల పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలని ఆందోళన చేస్తున్న విద్యార్థులను కోరారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ తన పదవికి రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం గమనార్హం.