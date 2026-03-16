భారత్‌లో మత స్వేచ్ఛపై USCIRF రిపోర్ట్​- తీవ్రంగా ఖండించిన MEA

భారత్‌లో మత స్వేచ్ఛ మరింత క్షీణించాయి: USCIRF

MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (Youtube @MEAIndia)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 16, 2026 at 10:24 PM IST

USCIRF On Religious Freedom in India : భారతదేశంలో మత స్వేచ్ఛ పరిస్థితులు మరింత దిగజారుతున్నాయని ఆరోపిస్తూ అమెరికా ఫెడరల్ ప్రభుత్వ కమిషన్ ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భారత్‌ను "ఆందోళన కలిగించే దేశం" (సీపీసీ) జాబితాలో చేర్చాలని సిఫార్సు చేసింది. అమెరికా అంతర్జాతీయ మత స్వేచ్ఛ కమిషన్ (USCIRF) విడుదల చేసిన ఈ నివేదికను భారత్ తీవ్రంగా ఖండించింది.

"USCIRF నివేదికను పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం. భారత్‌పై పక్షపాతంతో, రాజకీయ ప్రేరేపిత వైఖరిని ప్రదర్శిస్తుండడాన్ని పూర్తిగా తిరస్కరిస్తున్నాం. యూఎస్‌సీఐఆర్‌ఎఫ్‌ కొన్నేళ్లుగా భారత్​పై వక్రీకరించిన, ఎంచుకున్న అంశాలను మాత్రమే ప్రదర్శిస్తోంది. వాస్తవాల కంటే సందేహాస్పదమైన, భావజాలపరమైన కథనాలపై నివేదికలను రూపొందిస్తోంది. పదేపదే ఇలాంటి తప్పుడు నివేదికలు కమిషన్ విశ్వసనీయతను దెబ్బతీస్తాయి. భారతదేశంపై ఇలాంటి విమర్శలు చేసే బదులు, అమెరికాలో హిందూ దేవాలయాలపై జరుగుతున్న దాడులను గుర్తించడం మంచిది. అదే విధంగా ఇండియాను ఉద్దేశపూర్వకంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడం మానుకోవాలి. అమెరికాలో భారతీయులపై పెరిగిపోతున్న అసహనం, బెదిరింపులు వంటి ఆందోళనకర అంశాలను పట్టించుకోవాలి."
- రణ్​ధీర్​ జైస్వాల్​, భారత విదేశాంగశాఖ అధికార ప్రతినిధి

భారత్​పై విషం కక్కిన నివేదిక
యూఎస్‌సీఐఆర్‌ఎఫ్‌ తన వార్షిక నివేదికలో, మత స్వేచ్ఛా ఉల్లంఘనలకు బాధ్యత వహిస్తున్న లేదా సహకరిస్తున్న వ్యక్తులు, సంస్థలపై లక్షిత ఆంక్షలు విధించాలని కోరింది. రా, రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక్ సంఘ్ (ఆర్​ఎస్​ఎస్​) వంటి సంస్థల ఆస్తులను స్తంభింపజేయాలని, ఆయా వ్యక్తులు లేదా సంస్థల ప్రతినిధులు అమెరికాలోకి ప్రవేశించకుండా నిరోధించాలని సూచించింది.

"వ్యవస్థీకృత, నిరంతర, ఘోరమైన మత స్వేచ్ఛా ఉల్లంఘనలకు" పాల్పడుతున్నందున భారత్‌ను 'సీపీసీ' గా ప్రకటించాలని అమెరికా ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేసింది. 2025లో, ప్రభుత్వం మతపరమైన మైనారిటీ వర్గాలను, వారి ఆరాధనా స్థలాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త చట్టాలను తీసుకురావడం, అమలు చేయడం వల్ల మత స్వేచ్ఛ పరిస్థితులు క్షీణించాయని నివేదిక పేర్కొంది.

"అనేక రాష్ట్రాలు మత మార్పిడి నిరోధక చట్టాలను కఠినతరం చేస్తూ భారీ జైలు శిక్షలను చేర్చడానికి ప్రయత్నించాయి. భారత అధికారులు మతపరమైన శరణార్థులను, పౌరులను చట్టవిరుద్ధంగా బహిష్కరించడం, విస్తృతంగా నిర్బంధించడాన్ని ప్రోత్సహించారు. అలాగే మైనారిటీ వర్గాలపై జరుగుతున్న దాడులను చూసీచూడనట్లు వదిలేశారు" అని సదరు నివేదిక పేర్కొంది.

జమ్మూకశ్మీర్‌లోని పహల్గాంలో గతేడాది ఏప్రిల్ 22న పర్యాటకులపై జరిగిన ఉగ్రదాడిని కూడా నివేదిక ప్రస్తావించింది. ముస్లిం మెజారిటీ ఉన్న కశ్మీర్ భూభాగంలో "ముగ్గురు ముష్కరులు" ప్రధానంగా హిందూ పర్యాటకులపై జరిపిన ఈ దాడిలో 26 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని పేర్కొంది. "దుండగులు బాధితులను ఇస్లామిక్ 'కల్మా' పఠించమని చెప్పారు. అలా చేయలేని వారిని చంపేశారు. ఈ దాడి భారత్-పాకిస్థాన్ మధ్య ఐదు రోజుల ఘర్షణకు దారితీసింది. భారత్‌లో ముస్లిం వ్యతిరేక భావజాలాన్ని, దాడులను తీవ్రతరం చేసింది" అని నివేదిక వెల్లడించింది.

భారత్‌కు ఇచ్చే భవిష్యత్తు భద్రతా సాయం, ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య విధానాలను అక్కడి మత స్వేచ్ఛ మెరుగుదలతో ముడిపెట్టాలని నివేదిక సూచించింది. అలాగే, అమెరికాలోని మతపరమైన మైనారిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారత ప్రభుత్వం చేస్తున్న అంతర్జాతీయ అణచివేత చర్యలపై వార్షిక నివేదికను సమర్పించేలా 'ట్రాన్స్‌నేషనల్ రిప్రెషన్ రిపోర్టింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2024'ను మళ్లీ ప్రవేశపెట్టి ఆమోదించాలని అమెరికా కాంగ్రెస్‌ను యూఎస్​సీఐఆర్ఎఫ్​ కోరింది. ఈ సందర్భంగా ఆ కమిషన్​ ఛైర్ పర్సన్ విక్కీ మాట్లాడుతూ, "చైనా చర్చి సభ్యులను అరెస్టు చేస్తోంది. భారత్, పాకిస్థాన్‌లలో మూక దాడులు పెరిగి మైనారిటీల ఇళ్లు, ఆస్తులపై దాడులు జరుగుతున్నాయి. బర్మా సైన్యం ఆరాధనా స్థలాలపై బాంబులు వేస్తోంది. తజికిస్తాన్ తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లలకు విశ్వాసం గురించి బోధించే హక్కును నిరాకరిస్తోంది" అని వ్యాఖ్యానించారు.

"యూఎస్​సీఐఆర్ఎఫ్​ వార్షిక నివేదిక చూపుతున్నట్లుగా, కీలక దేశాలలో చాలా మంది ప్రజలు అన్యాయమైన చట్టాలు, వివక్ష, వేధింపులు, హింస కారణంగా మత స్వేచ్ఛను కోల్పోతున్నారు. మతపరమైన వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్న వారి జీవితాల్లో మార్పు తీసుకురావడానికి అమెరికా ప్రభుత్వం విదేశాలలో మత స్వేచ్ఛను పెంపొందించడం కొనసాగించాలి" అని విక్కీ పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

