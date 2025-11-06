ETV Bharat / bharat

స్టూడెంట్​పై అత్యాచారం ట్యూషన్ మాస్టర్ చేసి పరారీ- 25ఏళ్ల తర్వాత పట్టుకున్న పోలీసులు

మైనర్​ విద్యార్థినిపై అత్యాచారం కేసులో ట్యూషన్ మాస్టర్ అరెస్ట్- 25 ఏళ్లగా పేరు, గుర్తింపు, మతం మార్చుకుని తిరుగుతున్న టీచర్

Tuition Master Arrest After 25 Years
Tuition Master Arrest After 25 Years (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 6, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Tuition Master Arrest After 25 Years : మైనర్ విద్యార్థినిపై ఆత్యాచార కేసులో దాదాపు 25 ఏళ్లుగా తప్పించుకుని తిరుగుతున్న ట్యూషన్​ మాస్టర్​ను ఎట్టకేలకు పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. పేరు, మతం మార్చుకుంటూ వివిధ ప్రాంతాల్లో తిరిగాడు. కుటుంబ సభ్యలతో పబ్లిక్ టెలిఫోన్స్ నుంచి సంప్రదించేవాడు. చివరికి చెన్నైలో పాస్టర్​గా స్థిరపడ్డారు. ఈ 25 ఏళ్లలలో ఇద్దరిని పెళ్లి కూడా చేసుకున్నాడు. 25 ఏళ్ల పాటు పోలీసులు కళ్లు కప్పి తిరుగుతున్న ఆ నిందితుడు చివరికి ఓ ఫోన్​ ద్వారా పోలీసులకు చిక్కాడు. పోలీసులు అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్లినప్పుడు మళ్లీ తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ పోలీసులు పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

అసలేం జరిగిందంటే
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, కేరళలోని తిరువనంతపురంలోని నీరమంకరకు చెందిన ముత్తు కుమారు 2001 సమయంలో ప్రైవేట్​ ట్యూషన్​ మాస్టర్​గా పనిచేసేవాడు. ఒక రోజు ఓ విద్యార్థిని తరగతి గది నుంచి బయటకు పిలిచి ఏదో సాకుతో ఇంటికి తీసుకెళ్లి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. ఆసమయంలో బాలిక కనిపించడం లేదని స్కూల్ సిబ్బంది తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందించారు. బాలిక కోసం వెతకగా, ఆమె ముత్తుకుమార్ ఇంట్లో కనిపించింది. దీంతో అతడిపై పోక్సో యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేసి ముత్తుకుమార్​ను అరెస్ట్ చేశారు. బెయిల్ లభించిన కొన్ని రోజులకే అతడు పరారయ్యాడు. అప్పటి నుంచి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయాడు. పోలీసులు అతడి కోసం తీవ్రంగా గాలించినప్పటికీ ముత్తు కుమార్ ఆచూకీ కనిపెట్టలేకపోయారు. పేరు, మతం గుర్తింపు మార్చుకుని తిరిగాడు. కుటుంబ సభ్యులతో కూడా పబ్లిక్ టెలిఫోన్స్ నుంచే సంప్రదించే వాడు. దీంతో పోలీసులు అతడిని పట్టుకోలేకపోయారు.

అయితే ఇటీవల వంచియూర్ పోలీసులు పెండింగ్‌లో ఉన్న పాత కేసులపై దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఈ సమయంలోనే ముత్తు కుటుంబ సభ్యుల ఫోన్​ నంబర్లు, బ్యాంక్ అకౌంట్లను పర్యవేక్షించడం ప్రారంభించారు. దాదాపు 150 ఫోన్ నంబర్లు, 30 బ్యాంక్ ఖాతాలపై నిఘా పెట్టారు. ఈ ప్రక్రియలో ఒక నంబర్ అనుమానాస్పదంగా కనపించడంతో ఆరా తీశారు. ఆ నంబర్​ నుంచి ముత్తు కుమార్ తన బంధువులను సంప్రదిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఆ లోకేషన్ చెన్నైలో ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు. బుధవారం చెన్నైకు వెళ్లిన పోలీసులకు చూసి ముత్తు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ పోలీసులు అతడిని పట్టుకుని అదుపులోకి తీసుకున్నాడు. గురువారం అతడిని తిరువనంపురం తీసుకొచ్చి కోర్టులో హాజరుపరచారు. న్యాయస్థానం అతడికి జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి తరలించారు.

25 ఏళ్లల్లో ఇద్దరిని వివాహం
అయితే అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిన ముత్తు కుమార్ అతడి గుర్తింపునకు సంబంధించిన అన్నింటిని తీసివేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. 'మొబైల్ నంబర్, బ్యాంకు ఖాతాలు, డిజిటల్ గుర్తింపునకు సంబంధించిన దేనిని కూడా ఉపయోగించలేదు. బదులుగా తరుచూ నివాసాలు మారుస్తూ ఉండేవాడు. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో మాట్లాడానికి పబ్లిక్ టెలిఫోన్​ బూత్​లను వాడేవాడు. నగదు డిపాజిట్ యంత్రాలను ఉపయోగించి నేరుగా కుటుంబ సభ్యులకు డబ్బులు పంపేవాడు. వివిధ దక్షిణాది నగరాల్లో తిరిగిన ముత్తు చివరకి చెన్నైలో స్థిరపడ్డాడు అక్కడ క్రైస్తవ మతంలోకి మారి సామ్​ అనే పేరుతో పాస్టర్​ అయ్యాడు. అంతకంటే ముందే రెండుసార్లు వివాహం చేసుకున్నాడు' అని పోలీసులు వివరించారు.

