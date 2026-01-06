రిలయన్స్ రిఫైనరీకి రష్యా చమురు కార్గోలు వస్తున్నాయా?- క్లారిటీ ఇచ్చిన అంబానీ కంపెనీ
గత 3 వారాల్లో రష్యన్ చమురు రవాణా జరగలేదన్న రిలయన్స్
Published : January 6, 2026 at 7:25 AM IST
Reliance On Russian Oil : గుజరాత్లోని జామ్నగర్ రిఫైనరీకి రష్యా చమురు కార్గోలు వస్తున్నాయనే ఆరోపణలను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఖండించింది. అలాంటి వార్తలు అవాస్తవమని స్పష్టం చేసింది. తమ ప్రతిష్ఠ దిగజార్చుతున్నాయని తెలిపింది. బ్లూమ్బెర్గ్ వార్తా నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ, గత 3 వారాల్లో రష్యన్ చమురు రవాణా జరగలేదని తెలిపింది. జనవరిలో రష్యన్ ముడి చమురు డెలివరీలను ఆశించడం లేదని పునరుద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది.
Statement by Reliance Industries Limited:— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) January 5, 2026
A news report in Bloomberg claiming “three vessels laden with Russian Oil are heading for Reliance Industries Limited’s Jamnagar refinery” is blatantly untrue.
Reliance Industries’s Jamnagar refinery has not received any cargo of…