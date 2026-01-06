ETV Bharat / bharat

రిలయన్స్ రిఫైనరీకి రష్యా చమురు కార్గోలు వస్తున్నాయా?- క్లారిటీ ఇచ్చిన అంబానీ కంపెనీ

గత 3 వారాల్లో రష్యన్ చమురు రవాణా జరగలేదన్న రిలయన్స్

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 6, 2026 at 7:25 AM IST

Reliance On Russian Oil : గుజరాత్​లోని జామ్‌నగర్ రిఫైనరీకి రష్యా చమురు కార్గోలు వస్తున్నాయనే ఆరోపణలను రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ సంస్థ ఖండించింది. అలాంటి వార్తలు అవాస్తవమని స్పష్టం చేసింది. తమ ప్రతిష్ఠ దిగజార్చుతున్నాయని తెలిపింది. బ్లూమ్‌బెర్గ్ వార్తా నివేదికను ప్రస్తావిస్తూ, గత 3 వారాల్లో రష్యన్ చమురు రవాణా జరగలేదని తెలిపింది. జనవరిలో రష్యన్ ముడి చమురు డెలివరీలను ఆశించడం లేదని పునరుద్ఘాటించింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ పెట్టింది.

