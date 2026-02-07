ETV Bharat / bharat

'భారత్​-అమెరికాకు ఇది గుడ్ న్యూస్'- మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై మోదీ

భారత్‌-అమెరికా మధ్యంతర ఒప్పందంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ- ట్రంప్‌నకు ప్రధాని కృతజ్ఞతలు

PM Modi On Us India Trade Deal
PM Narendra Modi (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 7, 2026 at 8:34 AM IST

PM Modi On Us India Trade Deal : భారత్​- అమెరికా మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందంపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు. ఇది ఇరుదేశాలకు గుడ్​న్యూస్ అని అన్నారు. ఈ ఒప్పందం భారత్‌-అమెరికా మధ్య, బలమైన భాగస్వామ్యం, పెరుగుతున్న విశ్వాసం, చైతన్యాన్ని ప్రతిబింబిస్తుందని అన్నారు. ఇరుదేశాల మధ్య సంబంధాల బలోపేతానికి వ్యక్తిగతంగా కృషిచేసిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు ప్రధాని మోదీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశారు.

భారత్​-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం భారతీయ రైతులు, పారిశ్రామికవేత్తలు, ఎంఎస్​ఎంఈలు, స్టార్టప్‌ ఆవిష్కర్తలు, మత్స్యకారులకు కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తుందని ప్రధాని మోదీ తెలిపారు. దీని వల్ల మేకిన్‌ ఇండియా సంకల్పాన్ని బలోపేతం చేస్తుందని వివరించారు. మహిళలు, యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి కల్పిస్తుందన్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య పెట్టుబడులు, సాంకేతికతల భాగస్వామ్యం పెరుగుతుందని ప్రధాని వెల్లడించారు. సరఫరా గొలుసుల్ని బలోపేతం చేసి ప్రపంచ వృద్ధికి దోహదం చేస్తుందని రాసుకొచ్చారు. వికసిత్‌ భారత్‌ దిశగా ముందుకు సాగుతున్న ఈ తరుణంలో భవిష్యత్‌ ఆధారిత ప్రపంచ భాగస్వామ్యాన్ని నిర్మించేందుకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు మోదీ పేర్కొన్నారు.

ఈ ఒప్పందం భారత్‌-అమెరికా మధ్య పరస్పర ప్రయోజనకరమైన వాణిజ్య భాగస్వామ్యాన్ని సాకారం చేస్తుందని విదేశాంగమంత్రి జైశంకర్‌ పోస్ట్‌చేశారు. మన ఎగుమతిదారులకు భారీ మార్కెట్ యాక్సెస్‌ కల్పించి అవకాశాలను సృష్టిస్తుందన్నారు. మేకిన్‌ ఇండియాను మరింత బలోపేతం చేసే కొత్త మార్గాలు తెరుచుకున్నాయని జైశంకర్‌ వివరించారు. పరస్పర ప్రయోజనకరమైన వాణిజ్యం కోసం ఈ కార్యాచరణను ప్రకటించిన వేళ.. భారత్‌-అమెరికా మధ్య విస్తృతమైన ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య ఒప్పందంపై చర్చలకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్‌ వివరించారు

