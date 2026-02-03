అమెరికాతో ఒప్పందంతో భారత ఎగుమతులు పుంజుకుంటాయి : నిర్మలా సీతారామన్
సుంకాలను 50శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడం శుభపరిణామమని చెప్పిన ఆర్థిక మంత్రి
Nirmala Sitharaman on US Tariffs (IANS)
Published : February 3, 2026 at 5:23 PM IST
Nirmala Sitharaman on US Tariffs : భారత్- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడం పట్ల కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భారత్పై అమెరికా విధించిన సుంకాలను 50శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడం శుభపరిణామమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదరడంతో ఇకపై భారత ఎగుమతులు పుంజుకుంటాయని అన్నారు.