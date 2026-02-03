ETV Bharat / bharat

అమెరికాతో ఒప్పందంతో భారత ఎగుమతులు పుంజుకుంటాయి : నిర్మలా సీతారామన్​

సుంకాలను 50శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడం శుభపరిణామమని చెప్పిన ఆర్థిక మంత్రి

Nirmala Sitharaman on US Tariffs
Nirmala Sitharaman on US Tariffs (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 5:23 PM IST

1 Min Read
Nirmala Sitharaman on US Tariffs : భారత్​- అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందం కుదరడం పట్ల కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. భారత్​పై అమెరికా విధించిన సుంకాలను 50శాతం నుంచి 18 శాతానికి తగ్గించడం శుభపరిణామమని అభిప్రాయపడ్డారు. ఇరు దేశాల మధ్య ఒప్పందం కుదరడంతో ఇకపై భారత ఎగుమతులు పుంజుకుంటాయని అన్నారు.

