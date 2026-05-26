ఎర్రకోట బాంబు పేలుడు కేసు: నకిలీ గుర్తింపు కార్డుతో బంబాల తయారీ రసాయనాలు కొనుగోలు చేసిన ఉగ్రవాది ఉమర్​- ఎన్​ఐఏ దర్యాప్తులో వెలుగు చూసిన నిజాలు

Published : May 26, 2026 at 5:30 PM IST

Red Fort Car Blast Updates : దిల్లీలోని ఎర్రకోట కారు పేలుడు కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎన్​ఐఏ, ఉగ్రవాదులు పన్నిన కుట్రలు అన్నింటినీ క్రమంగా వెలికితీస్తోంది. తాజాగా ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన డాక్టర్​ ఉమర్​-ఉన్​-నబీ నకిలీ బాంబు తయారు చేయడానికి అవసరమైన రసాయనాలను కొనుగోలు చేయడానికి నకిలీ గుర్తింపు కార్డును ఉపయోగించినట్లు ఎన్​ఐఏ విచారణలో తేలింది.

"పేలుడు పదార్థాలతో ఉన్న కారును నడుపుతూ, ఎర్రకోట సమీపంలో తనకు తాను పేల్చుకున్న ఉగ్రవాది డాక్టర్​ ఉమర్​-ఉన్​-నబీ. అతను ఆన్​లైన్​, ఆఫ్​లైన్లలో వివిధ రసాయనాలకు సంబంధించిన వనరులపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేశాడు. తరువాత నమూనా పేలుడు పదార్థాన్ని (ప్రోటోటైప్​) తయారు చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇందుకోసం ఫరీదాబాద్​లోని అల్​ ఫలా యూనివర్సిటీలో ఉన్న తన ఫ్లాట్​లో తాత్కాలిక ప్రయోగశాల (ల్యాబ్​)ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు" అని అధికారిక వర్గాలు మంగళవారం తెలిపాయి.

గుట్టు తెలిసిందిలా!
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్​ఐఏ అధికారులు, ముంబయికి చెందిన ఒక వ్యాపారి నుంచి చలాన్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2024 సెప్టెంబర్​ 25 నాటి ఆ చలాన్ ద్వారా ఉమర్​ పేలుడు పదార్థాల తయారీకి అవసరమైన ముడిపదార్థాలను ఎలా కొనుగోలు చేశాడో తెలుసుకున్నారు. సింపుల్​గా చెప్పాలంటే బాంబ్​ మెటీరియల్​ సప్లై చైన్​ను గుర్తించారు. ​

ఎన్​ఐఏ కోర్టులో వేసిన ఛార్జ్​షీట్ ప్రకారం, "ఉగ్రవాది ఉమర్ తన ప్రయోగాల కోసం ముంబయి వ్యాపారి దగ్గర ఒక ప్రత్యేకమైన మెటల్ ప్లేట్​ ( ఎంఎంవో కోటెడ్​ టైటానియం ఆనోడ్) కొన్నాడు. ఉప్పు నీటి నుంచి బాంబు తయారీకి వాడే రసాయనాలను వేరు చేయడానికి (ఎలక్ట్రోలిసిస్​ ప్రక్రియ కోసం) ఈ ప్లేట్ అవసరమవుతుంది. దీనిని ఉపయోగించి ఉమర్​ తన ఫ్లాట్​లోనే క్లోరేట్లు, పెర్​క్లోరేట్స్​ అనే రసాయనాలను తయారు చేశాడు. సాధారణంగా వీటిని దీపావళి టపాసుల్లో వాడుతుంటారు. ఇవి చాలా వేగంగా పేలుతాయి. అయితే ఈ మెటల్ ప్లేట్ కొన్నది ఉమర్ అయినప్పటికీ, బిల్లు మీద మాత్రం వేరే వ్యక్తి పేరు, ఫోన్ నంబర్​ రాయించాడు. వాస్తవానికి ఉగ్రవాది ఉమర్​ 'ఇండియామార్ట్​' అనే బిజినెస్​ వెబ్​సైట్​లో వేరే వ్యక్తి ఫోన్ నంబర్​తో 'రాహుల్ భట్​' అనే నకిలీ పేరుతో అకౌంట్ తెరిచాడు. అక్కడ తనకు ఎరువుల సంచి, ఎసిటోన్​ కెమికల్​, మెటల్​ ప్లేట్ కావాలని పోస్ట్ చేశాడు. 2024 ఆగస్టులో ముంబయి దుకాణదారుడిని సంప్రదించి ఫోన్​పే ద్వారా రూ.25వేలు ఆన్​లైన్ పేమెంట్ చేశాడు. దీంతో ఆ దుకాణదారుడు కొరియర్ ద్వారా ఆ మెటల్​ ప్లేట్​ను అల్​ ఫలా యూనివర్సిటీ బయట ఉన్న ఒక అడ్రస్​కు పంపాడు. ఉమర్​ అక్కడకు వెళ్లి ఆ కొరియర్​ను తీసుకున్నాడు. ఆ తరువాత ఉమర్ ఆ నకిలీ పేరుతోనే మరో 10 పేట్లు కొనాలని అనుకున్నాడు. కానీ ఈలోపే అల్​-ఖైదా ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధమున్న అన్సార్​ గజ్వత్​-ఉల్​-హింద్​ అనే ఉగ్రవాద ముఠాను పోలీసులు పట్టుకోవడంతో ఆ డీల్​ ఆగిపోయింది. దీంతో బాంబు తయారు చేయడానికి అవసరమైన మెటీరియల్ కోసం ఉమర్​, మరో ఉగ్రవాది అయిన డాక్టర్​ ముజమ్మిల్​ షకీల్​తో కలిసి 2025 ఏప్రిల్​ 12న గుజరాత్​లోని అహ్మదాబాద్​కు వెళ్లాడు. అక్కడ ఒక మసీదులో ప్రార్థనలు చేసుకొని మరుసటి రోజు తిరిగి అల్ ఫలా యూనివర్సిటీకి వచ్చారు." అని పేర్కొంది.

'వాస్తవానికి ఈ వైట్​కాలర్​ ఉగ్రవాదులు ఈ దాడులు చేసేందుకు తీవ్రవాద జిహాదీ సాహిత్యాన్ని చదివారు. ఉగ్రవాదుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్ల నుంచి ఈ వివరాలు సేకరించడం జరిగింది' అని ఎన్​ఐఏ అధికారులు తెలిపారు.

2025 నవంబర్​ 10న దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈ భయంకరమైన కారు బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ ఉగ్రదాడిలో 11 మంది చనిపోగా, చాలా మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ కేసులో మొత్తం 10 మంది నిందితులపై ఎన్​ఐఏ అధికారులు మే 14న 7500 పేజీల ఛార్జ్​షీట్​ను కోర్టులో దాఖలు చేశారు.

