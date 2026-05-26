రెడ్ఫోర్ట్ బ్లాస్ట్: ఫేక్ ఐడీతో బాంబ్ మెటీరియల్ కొనుగోలు చేసిన ఉగ్రవాది డాక్టర్ ఉమర్
ఎర్రకోట బాంబు పేలుడు కేసు: నకిలీ గుర్తింపు కార్డుతో బంబాల తయారీ రసాయనాలు కొనుగోలు చేసిన ఉగ్రవాది ఉమర్- ఎన్ఐఏ దర్యాప్తులో వెలుగు చూసిన నిజాలు
Published : May 26, 2026 at 5:30 PM IST
Red Fort Car Blast Updates : దిల్లీలోని ఎర్రకోట కారు పేలుడు కేసుపై దర్యాప్తు చేస్తున్న ఎన్ఐఏ, ఉగ్రవాదులు పన్నిన కుట్రలు అన్నింటినీ క్రమంగా వెలికితీస్తోంది. తాజాగా ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన డాక్టర్ ఉమర్-ఉన్-నబీ నకిలీ బాంబు తయారు చేయడానికి అవసరమైన రసాయనాలను కొనుగోలు చేయడానికి నకిలీ గుర్తింపు కార్డును ఉపయోగించినట్లు ఎన్ఐఏ విచారణలో తేలింది.
"పేలుడు పదార్థాలతో ఉన్న కారును నడుపుతూ, ఎర్రకోట సమీపంలో తనకు తాను పేల్చుకున్న ఉగ్రవాది డాక్టర్ ఉమర్-ఉన్-నబీ. అతను ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లలో వివిధ రసాయనాలకు సంబంధించిన వనరులపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేశాడు. తరువాత నమూనా పేలుడు పదార్థాన్ని (ప్రోటోటైప్) తయారు చేసేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఇందుకోసం ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీలో ఉన్న తన ఫ్లాట్లో తాత్కాలిక ప్రయోగశాల (ల్యాబ్)ను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు" అని అధికారిక వర్గాలు మంగళవారం తెలిపాయి.
గుట్టు తెలిసిందిలా!
ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా ఎన్ఐఏ అధికారులు, ముంబయికి చెందిన ఒక వ్యాపారి నుంచి చలాన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 2024 సెప్టెంబర్ 25 నాటి ఆ చలాన్ ద్వారా ఉమర్ పేలుడు పదార్థాల తయారీకి అవసరమైన ముడిపదార్థాలను ఎలా కొనుగోలు చేశాడో తెలుసుకున్నారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే బాంబ్ మెటీరియల్ సప్లై చైన్ను గుర్తించారు.
ఎన్ఐఏ కోర్టులో వేసిన ఛార్జ్షీట్ ప్రకారం, "ఉగ్రవాది ఉమర్ తన ప్రయోగాల కోసం ముంబయి వ్యాపారి దగ్గర ఒక ప్రత్యేకమైన మెటల్ ప్లేట్ ( ఎంఎంవో కోటెడ్ టైటానియం ఆనోడ్) కొన్నాడు. ఉప్పు నీటి నుంచి బాంబు తయారీకి వాడే రసాయనాలను వేరు చేయడానికి (ఎలక్ట్రోలిసిస్ ప్రక్రియ కోసం) ఈ ప్లేట్ అవసరమవుతుంది. దీనిని ఉపయోగించి ఉమర్ తన ఫ్లాట్లోనే క్లోరేట్లు, పెర్క్లోరేట్స్ అనే రసాయనాలను తయారు చేశాడు. సాధారణంగా వీటిని దీపావళి టపాసుల్లో వాడుతుంటారు. ఇవి చాలా వేగంగా పేలుతాయి. అయితే ఈ మెటల్ ప్లేట్ కొన్నది ఉమర్ అయినప్పటికీ, బిల్లు మీద మాత్రం వేరే వ్యక్తి పేరు, ఫోన్ నంబర్ రాయించాడు. వాస్తవానికి ఉగ్రవాది ఉమర్ 'ఇండియామార్ట్' అనే బిజినెస్ వెబ్సైట్లో వేరే వ్యక్తి ఫోన్ నంబర్తో 'రాహుల్ భట్' అనే నకిలీ పేరుతో అకౌంట్ తెరిచాడు. అక్కడ తనకు ఎరువుల సంచి, ఎసిటోన్ కెమికల్, మెటల్ ప్లేట్ కావాలని పోస్ట్ చేశాడు. 2024 ఆగస్టులో ముంబయి దుకాణదారుడిని సంప్రదించి ఫోన్పే ద్వారా రూ.25వేలు ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేశాడు. దీంతో ఆ దుకాణదారుడు కొరియర్ ద్వారా ఆ మెటల్ ప్లేట్ను అల్ ఫలా యూనివర్సిటీ బయట ఉన్న ఒక అడ్రస్కు పంపాడు. ఉమర్ అక్కడకు వెళ్లి ఆ కొరియర్ను తీసుకున్నాడు. ఆ తరువాత ఉమర్ ఆ నకిలీ పేరుతోనే మరో 10 పేట్లు కొనాలని అనుకున్నాడు. కానీ ఈలోపే అల్-ఖైదా ఉగ్రవాద సంస్థతో సంబంధమున్న అన్సార్ గజ్వత్-ఉల్-హింద్ అనే ఉగ్రవాద ముఠాను పోలీసులు పట్టుకోవడంతో ఆ డీల్ ఆగిపోయింది. దీంతో బాంబు తయారు చేయడానికి అవసరమైన మెటీరియల్ కోసం ఉమర్, మరో ఉగ్రవాది అయిన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్తో కలిసి 2025 ఏప్రిల్ 12న గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్కు వెళ్లాడు. అక్కడ ఒక మసీదులో ప్రార్థనలు చేసుకొని మరుసటి రోజు తిరిగి అల్ ఫలా యూనివర్సిటీకి వచ్చారు." అని పేర్కొంది.
'వాస్తవానికి ఈ వైట్కాలర్ ఉగ్రవాదులు ఈ దాడులు చేసేందుకు తీవ్రవాద జిహాదీ సాహిత్యాన్ని చదివారు. ఉగ్రవాదుల నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న ఫోన్ల నుంచి ఈ వివరాలు సేకరించడం జరిగింది' అని ఎన్ఐఏ అధికారులు తెలిపారు.
2025 నవంబర్ 10న దేశ రాజధాని దిల్లీలో ఈ భయంకరమైన కారు బాంబు పేలుడు జరిగింది. ఈ ఉగ్రదాడిలో 11 మంది చనిపోగా, చాలా మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ కేసులో మొత్తం 10 మంది నిందితులపై ఎన్ఐఏ అధికారులు మే 14న 7500 పేజీల ఛార్జ్షీట్ను కోర్టులో దాఖలు చేశారు.
యూపీ అసెంబ్లీ, సెక్రటేరియట్పై దాడికి ఉగ్రవాదుల కుట్ర- 'ఎర్రకోట' పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో షాకింగ్ నిజాలు
నిందితులను న్యాయవ్యవస్థే రక్షిస్తోందన్న ప్రచారం మాకు బాధ కలిగించింది : సుప్రీంకోర్టు