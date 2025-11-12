ETV Bharat / bharat

డిసెంబర్​ 6న భారీ ఉగ్రదాడికి ఉమర్ ప్లాన్​- బాబ్రీ మసీద్​ కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా ప్రణాళిక

కారు పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న ఉమర్​ నబీ ప్లాన్ బట్టబయలు- బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా డిసెంబర్​ 6న బ్లాస్ట్​కు ఉమర్ నబీ ప్లాన్​

Umar Nabi
Umar Nabi (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 12, 2025 at 5:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Umar Nabi Planned For Dec 6 Strike : దిల్లీ పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న డాక్టర్​ ఉమర్ నబీ భారీ ఉగ్రదాడికి కుట్ర పన్నినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా డిసెంబర్​ 6న భారీ బాంబ్ బ్లాస్ట్​లకు ప్లాన్ చేసినట్లు అధికారులు బుధవారం తెలిపారు. ఫరీదాబాద్ కేంద్రంగా​ జైషే మహమ్మద్​ ఉగ్రసంస్థకు అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న వైద్యులను, వ్యక్తులను, వారి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులను, పొరుగువారిని పోలీసులు తమదైన రీతిలో విచారించగా, ఈ ఉగ్ర కుట్ర బయటపడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

బిగ్ టెర్రర్ నెట్​వర్క్​
నవంబర్​ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో భారీ స్థాయిలో కారు పేలుడు జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది మరణించగా, ఇంకా అనేక మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే ఈ పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న ఉమర్​ నబీ దక్షిణ కశ్మీర్​లోని పుల్వామా జిల్లాకు చెందినవాడు. ఈ 28 ఏళ్ల వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాది- కశ్మీర్​, హరియాణా, ఉత్తరప్రదేశ్​లో విస్తరించి ఉన్న ఉగ్రవాదలు నెట్​వర్క్​లో కీలకంగా ఉన్నాడు.

ఇక ఫరీదాబాద్​లోని అల్​ ఫలా విశ్వవిద్యాలయంలో బోధించే డాక్టర్​ ముజమ్మిల్​ అహ్మద్​ గనై అలియాస్​ ముసైబ్​ అరెస్టుతో కీలక విషయాలు వెలుగుచూశాయి. అతని గదిలోంచి ఏకంగా 360 కిలోల అమ్మోనియం నైట్రేట్​ దొరికింది. దీనితో ఉమర్ భయాందోళనకు గురయ్యాడని, దీనితో ప్రమాదవశాత్తు పేలుడు జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు.

"ఉమర్​ నబీకి మంచి విద్యా రికార్డు ఉంది. జమ్మూకశ్మీర్​ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన ఎనిమిది మందిలో ఒకడైన గనైతో 2021లో ఉమర్​కు పరిచయం ఏర్పడింది. వీరు నిషేధిత జైషే మొహమ్మద్ ఉగ్రవాదులతో కలిశారు. ఆ తరువాత ఉమర్​, గనైతో కలిసి అమ్మోనియం నైట్రేట్​, పొటాషియం నైట్రేట్​, సల్ఫర్ లాంటి పేలుడు పదార్థాలను సేకరించడం ప్రారంభించాడు. వాటిని అల్​ ఫలా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్​లో, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నిల్వ చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ తరువాత అతను తన డిసెంబర్ ఉగ్రదాడి ప్రణాళిక గురించి ఇతరులకు తెలియజేశాడు. ఇంటర్నెట్​లో అందుబాటులో ఉన్న ఓపెన్ సోర్స్​ నుంచి దాని నిర్మాణం, పేలుడు సర్క్యూట్​ గురించి పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. తరువాత అతను కారు పేలుడు కోసం ఇంప్రూవైజ్డ్​ ఎక్స్​ప్లోజివ్​ డివైస్​ (వీబీఐఈడీ)ని అసెంబుల్ చేశాడు" అని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.

మరోవైపు ఉమర్ నబీకి చెందినదిగా అనుమానిస్తున్న రెడ్ కలర్​ ఎకోస్పోర్ట్​ DL10CK 0458 కారును ఫరీదాబాద్​ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది హరియాణాలోని ఖండవాలి గ్రామం సమీపంలోని పార్క్ చేయబడి ఉన్నట్లు వారు తెలిపారు.

ఫరీదాబాద్ కార్ డీలర్ అరెస్ట్​
దిల్లీ పేలుడు కేసుకు సంబంధించి, స్పెషల్ సెల్ ఫరీదాబాద్​కు చెందిన కార్​ డీలర్​ అమిత్​ను అదుపులోకి తీసుకుంది. ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడుకు ఉపయోగించిన హ్యుందాయ్​ ఐ20 అమ్మకానికి ఇతనే సహకరించాడని సమాచారం. మరోవైపు కారు అమ్మకం, దాని ట్రాన్స్​ఫర్​కు సహకరించిన మధ్యవర్తులను గుర్తించేందుకు స్పెషల్ సెల్ డీలర్​షిప్ రికార్డులు, లావాదేవీల లాగ్​లు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్​లను కూడా పరిశీలిస్తోంది.

పార్లమెంట్​లో చర్చకు నిరాకరణ
బుధవారం జరిగిన పార్లమెంటర్ స్టాండింగ్​ కమిటీలో దిల్లీ పేలుడు అంశాన్ని విపక్షాలు లేవనెత్తాయి. ఈ అంశంపై పార్లమెంట్​లో చర్చించాలని కోరాయి. ముఖ్యంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఒకరు, నిఘా వైఫల్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ప్యానెల్ ఛైర్​పర్సన్ రాధా మోహన్​దాస్​​ దీనిపై చర్చించడానికి నిరాకరించారని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.

200 IEDలతో 26/11 తరహా కుట్రకు ప్లాన్- తవ్వే కొద్దీ వెలుగులోకి సంచలన విషయాలు

ఉగ్రవాదులకు అడ్డాగా 'అల్‌ ఫలాహ్‌' యూనివర్సిటీ- కళాశాలలోనే టెర్రర్‌ మాడ్యూల్‌ ఏర్పాటు

TAGGED:

UMAR NABI TERROR PLAN BUSTED
RED FORT BLAST UPDATES
DELHI FORT BLAST UPDATES
UMAR BLAST FOR BABRI DEMOLITION
UMAR NABI PLANNED FOR DEC 6 STRIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

విమానాశ్రయాన్ని తలపించేలా సికింద్రాబాద్​ రైల్వే స్టేషన్​ - మరో 13 నెలల్లో నిర్మాణం పూర్తి!

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.