డిసెంబర్​ 6న భారీ ఉగ్రదాడికి ఉమర్ ప్లాన్​- బాబ్రీ మసీద్​ కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా ప్రణాళిక

కారు పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న ఉమర్ నబీ ప్లాన్ బట్టబయలు- బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా డిసెంబర్ 6న బ్లాస్ట్కు ఉమర్ నబీ ప్లాన్
Published : November 12, 2025 at 5:41 PM IST
Umar Nabi Planned For Dec 6 Strike : దిల్లీ పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న డాక్టర్ ఉమర్ నబీ భారీ ఉగ్రదాడికి కుట్ర పన్నినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా డిసెంబర్ 6న భారీ బాంబ్ బ్లాస్ట్లకు ప్లాన్ చేసినట్లు అధికారులు బుధవారం తెలిపారు. ఫరీదాబాద్ కేంద్రంగా జైషే మహమ్మద్ ఉగ్రసంస్థకు అనుబంధంగా పనిచేస్తున్న వైద్యులను, వ్యక్తులను, వారి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులను, పొరుగువారిని పోలీసులు తమదైన రీతిలో విచారించగా, ఈ ఉగ్ర కుట్ర బయటపడినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
బిగ్ టెర్రర్ నెట్వర్క్
నవంబర్ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో భారీ స్థాయిలో కారు పేలుడు జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు 12 మంది మరణించగా, ఇంకా అనేక మంది ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే ఈ పేలుడుకు కారణమని భావిస్తున్న ఉమర్ నబీ దక్షిణ కశ్మీర్లోని పుల్వామా జిల్లాకు చెందినవాడు. ఈ 28 ఏళ్ల వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాది- కశ్మీర్, హరియాణా, ఉత్తరప్రదేశ్లో విస్తరించి ఉన్న ఉగ్రవాదలు నెట్వర్క్లో కీలకంగా ఉన్నాడు.
ఇక ఫరీదాబాద్లోని అల్ ఫలా విశ్వవిద్యాలయంలో బోధించే డాక్టర్ ముజమ్మిల్ అహ్మద్ గనై అలియాస్ ముసైబ్ అరెస్టుతో కీలక విషయాలు వెలుగుచూశాయి. అతని గదిలోంచి ఏకంగా 360 కిలోల అమ్మోనియం నైట్రేట్ దొరికింది. దీనితో ఉమర్ భయాందోళనకు గురయ్యాడని, దీనితో ప్రమాదవశాత్తు పేలుడు జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు.
"ఉమర్ నబీకి మంచి విద్యా రికార్డు ఉంది. జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు అరెస్టు చేసిన ఎనిమిది మందిలో ఒకడైన గనైతో 2021లో ఉమర్కు పరిచయం ఏర్పడింది. వీరు నిషేధిత జైషే మొహమ్మద్ ఉగ్రవాదులతో కలిశారు. ఆ తరువాత ఉమర్, గనైతో కలిసి అమ్మోనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్, సల్ఫర్ లాంటి పేలుడు పదార్థాలను సేకరించడం ప్రారంభించాడు. వాటిని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో, ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నిల్వ చేయడం ప్రారంభించాడు. ఆ తరువాత అతను తన డిసెంబర్ ఉగ్రదాడి ప్రణాళిక గురించి ఇతరులకు తెలియజేశాడు. ఇంటర్నెట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఓపెన్ సోర్స్ నుంచి దాని నిర్మాణం, పేలుడు సర్క్యూట్ గురించి పాఠాలు నేర్చుకున్నాడు. తరువాత అతను కారు పేలుడు కోసం ఇంప్రూవైజ్డ్ ఎక్స్ప్లోజివ్ డివైస్ (వీబీఐఈడీ)ని అసెంబుల్ చేశాడు" అని దర్యాప్తు అధికారులు తెలిపారు.
మరోవైపు ఉమర్ నబీకి చెందినదిగా అనుమానిస్తున్న రెడ్ కలర్ ఎకోస్పోర్ట్ DL10CK 0458 కారును ఫరీదాబాద్ పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇది హరియాణాలోని ఖండవాలి గ్రామం సమీపంలోని పార్క్ చేయబడి ఉన్నట్లు వారు తెలిపారు.
ఫరీదాబాద్ కార్ డీలర్ అరెస్ట్
దిల్లీ పేలుడు కేసుకు సంబంధించి, స్పెషల్ సెల్ ఫరీదాబాద్కు చెందిన కార్ డీలర్ అమిత్ను అదుపులోకి తీసుకుంది. ఎర్రకోట సమీపంలో పేలుడుకు ఉపయోగించిన హ్యుందాయ్ ఐ20 అమ్మకానికి ఇతనే సహకరించాడని సమాచారం. మరోవైపు కారు అమ్మకం, దాని ట్రాన్స్ఫర్కు సహకరించిన మధ్యవర్తులను గుర్తించేందుకు స్పెషల్ సెల్ డీలర్షిప్ రికార్డులు, లావాదేవీల లాగ్లు, సీసీటీవీ ఫుటేజ్లను కూడా పరిశీలిస్తోంది.
పార్లమెంట్లో చర్చకు నిరాకరణ
బుధవారం జరిగిన పార్లమెంటర్ స్టాండింగ్ కమిటీలో దిల్లీ పేలుడు అంశాన్ని విపక్షాలు లేవనెత్తాయి. ఈ అంశంపై పార్లమెంట్లో చర్చించాలని కోరాయి. ముఖ్యంగా తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఒకరు, నిఘా వైఫల్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ప్యానెల్ ఛైర్పర్సన్ రాధా మోహన్దాస్ దీనిపై చర్చించడానికి నిరాకరించారని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
