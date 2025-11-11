ETV Bharat / bharat

దిల్లీలో బాంబు బ్లాస్ట్- సీసీటీవీ పుటేజ్ రిలీజ్​- పేలుడుకు ముందు 3గంటల పాటు కారు పార్కింగ్​!

దిల్లీ పేలుడు ఘటనలో దర్యాప్తు ముమ్మరం

Delhi Bomb Blast
Delhi Bomb Blast (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 11, 2025 at 9:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Delhi Bomb Blast Update : దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు ముమ్మరంగా సాగుతోంది. బాధ్యులను పట్టుకునేందుకు పోలీసు బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఉపా, పేలుడు చట్టం, బీఎస్​ఎన్​లోనిలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. మరోవైపు ఈ పేలుడుకు కారణమైన ఐ20 కారుకు సంబంధించిన సీసీటీవీ దృశ్యాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.

అనుమానిత కారుకు సంబంధించిన సీసీ టీవీ దృశ్యాలను దిల్లీ పోలీసులు విడుదల చేశారు. హ్యుందాయ్‌ ఐ20 కారులో ఈ పేలుడు జరిగినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హెచ్‌ఆర్‌ 26సీఈ 7674 నంబర్‌ ప్లేటు ఉన్న కారు ఎర్రకోట సమీపంలోని పార్కింగ్‌ వద్ద దాదాపు మూడు గంటల పాటు ఉంచినట్లు కనుగొన్నారు. సోమవారం మధ్యాహ్నం 3:19 గంటలకు అక్కడికి వచ్చిన కారు, సాయంత్రం 6:30 వరకు అక్కడే ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పేలుడుకు ముందు ఓ వ్యక్తి కారు నడుపుతున్నట్లు సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో ఉంది. పార్కింగ్‌లో ఉన్న సమయంలో అందులోని అనుమానితులు ఒక్కసారి కూడా కిందకు దిగలేదని అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. పేలుడుకు సంబంధించి సూచనల కోసం వారు అక్కడ ఎదురుచూస్తూ ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.

పేలుడు జరిగిన కారులో డ్రైవర్‌తోపాటు మరికొందరు ఉన్నట్లు ఆ దృశ్యాల్లో కనిపిస్తోంది. డ్రైవింగ్‌ సీటులో ఉన్న వ్యక్తి మాస్క్‌ ధరించి ఉన్నాడు. అయితే డ్రైవర్ అతడు వైద్యుడైన మహ్మద్‌ ఉమర్‌ అని అనుమానిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇతడికి ఫరీదాబాద్‌ మాడ్యూల్‌తో సంబంధాలు ఉన్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. ఇక, ఈ కారుపై పలు ట్రాఫిక్‌ చలానాలు ఉన్నట్లు తేలింది. ఇందులో దిల్లీ ఎన్​సీఆర్‌ ప్రాంతాల్లోనే ఇవి ఎక్కువగా ఉన్నాయి. వీటన్నింటినీ క్లియర్‌ చేసినట్లు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి.

ఇక పేలుడుకు సంబంధించి అమ్మోనియం నైట్రేడ్‌, డిటోనేటర్లు ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తు బృందాలు ప్రాథమికంగా అంచనాకు వచ్చాయి. జైషే మహ్మద్‌ ఉగ్రవాదసంస్థ ఈ దాడికి పాల్పడి ఉండొచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. బాధ్యులను పట్టుకునేందుకు పోలీసు బృందాలు విస్తృతంగా గాలింపు చర్యలు చేపడ్తున్నాయి. పహర్‌గంజ్‌, దరియాగంజ్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో దిల్లీపోలీసులు సోదాలు నిర్వహించారు.

ఉపా చట్టం కింద కేసు
ఈ పేలుడు ఘటనకు సంబంధించి కోట్వాలీ పోలీస్‌ స్టేషన్‌లో ఎఫ్​ఐఆర్​ను నమోదు చేసినట్లు ఉత్తర దిల్లీ డీసీపీ రాజా బంతియా తెలిపారు. ఉపా, పేలుడు చట్టం, భారతీయ న్యాయ సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఎన్ఎస్​జీ, దిల్లీపోలీసులు, ఎఫ్​ఎస్​ఎల్ బృందాలు ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని పేలుడు ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఉత్తర దిల్లీ డీసీపీ చెప్పారు. పేలుడు జరిగిన కారులో కొన్ని శరీరభాగాలను గుర్తించినట్లు తెలిపారు. ఎఫ్​ఎస్​ఎల్ బృందాలు వాటిని సేకరించినట్లు ఉత్తర దిల్లీ డీసీపీ వెల్లడించారు.

ఉన్నత స్థాయి సమావేశం ఏర్పాటు
కేంద్ర హోంశాఖ మంగళవారం ఉదయం ఉన్నతస్థాయి సమావేశం నిర్వహించనుంది. కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్‌ షా అధ్యక్షతన జరిగం ఈ సమావేశంలో అంతర్గతభద్రతకు సంబంధించిన వివిధశాఖల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొంటారు. దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నట్లు సమాచారం.

TAGGED:

DELHI BOMB BLAST
DELHI BOMB BLAST UPDATE
RED FORT BLAST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

Bigg Boss 9 Telugu Day 61 Episode: ఇమ్మాన్యుయేల్​ "మూడోసారి" కెప్టెన్​ - దివ్యపై భరణి ఫైర్​ - వేరే లెవల్​గా కెప్టెన్సీ టాస్క్​!

ఆదర్శ గ్రామాలు : ఈ తండాల్లో ఒక్కో ఇంట్లో ఇద్దరు, ముగ్గురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.