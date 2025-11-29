ఎర్రకోట నిందితులకు 10రోజలు కస్టడీ- అల్ ఫలా వర్సిటీలో రూ.18 లక్షలు స్వాధీనం
ఓ ప్లాస్టిక్ కవర్లో దాచిన 18 లక్షల రూపాయల నగదును గుర్తించిన అధికారులు
Delhi Red Fort Blast : ఎర్రకోట పేలుడు కేసులో అరెస్టైన ముగ్గురు వైద్యులు, మత ప్రచారకుడికి దిల్లీ కోర్టు 10 రోజుల జ్యూడిషియల్ కస్టడీ విధించింది. ఈ ఆత్మాహుతి పేలుడుకు పాల్పడిన వ్యక్తితో సంబంధాలున్న వైద్యులు- ముజమ్మిల్ గనయీ, అదీల్ రథెర్, షహీనా సయీద్లను; ఇర్ఫాన్ అహ్మన్ వగాయ్ అనే మత ప్రబోధకుడిని ప్రిన్సిపల్, సెషన్స్ జడ్జి అంజు బజాజ్ చంద్నా ముందు హాజరుపరిచారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన జడ్డీ వారిని 10 రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి అప్పగిస్తూ దిల్లీలోని న్యాయస్థానం ఆదేశాలిచ్చింది.
అంతకుముందు డాక్టర్లు ముజమ్మిల్ గనాయి, అదీల్ రాధర్, షాహీనా సయీద్తో పాటు మౌల్వీ ఇర్ఫాన్ అహ్మద్ వాగేయ్ను జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత వీరిని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (NIA) కస్టడీలోకి తీసుకుంది. ఆ నలుగురు కూడా ఎర్రకోట పేలుడు కుట్రలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించినట్టు కేంద్ర ఏజెన్సీ పేర్కొంది. ఇప్పటివరకు ఈ కేసులో ఏడుగురిని అరెస్ట్ చేసినట్లు NIA తెలిపింది. "ఆత్మాహుతి బాంబు దాడికి సంబంధించి వివిధ ఆధారాల కోసం ఏజెన్సీ అన్వేషణ కొనసాగిస్తోంది. ఈ దారుణ దాడిలో పాల్గొన్న ఇతరులను గుర్తించడానికి సంబంధిత పోలీసు దళాలతో సమన్వయంతో రాష్ట్రాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తోంది." అని NIA ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
అల్ ఫలా వర్సిటీలో రూ.18 లక్షలు స్వాధీనం!
మరోవైపు దిల్లీ ఎర్రకోట వద్ద పేలుడు కేసులో తవ్వేకొద్దీ విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ కేసులో కీలక నిందితురాలైన షాహీన్ షహీద్ గదిలో 18 లక్షల రూపాయల నగదు లభ్యమైనట్లు జాతీయ మీడియా వర్గాలు తెలిపాయి. కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా అల్ ఫలా యునివర్సిటీలో జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ అధికారులు సోదాలు చేశారు. షాహీన్ సమక్షంలో ఆమె నివసించిన రూమ్ నెంబర్ 22తో పాటు క్యాబిన్, ఆమె బోధించిన తరగతి గదులను పరిశీలించారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ ప్లాస్టిక్ కవర్లో దాచిన 18 లక్షల రూపాయల నగదును అధికారులు గుర్తించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ నగదు మొత్తాన్ని వైట్ కాలర్ టెర్రర్ మాడ్యూల్ కార్యకలాపాల కోసమే దాచినట్లుగా తెలుస్తోందని మీడియా వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ప్రస్తుతం ఎన్ఐఏ అధికారులు ఈ నిధుల మూలాల కోసం అన్వేషణ మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో షాహీన్ ఎవరెవరినీ సంప్రదించిందనే అంశంపైనా దృష్టి సారించారు. తద్వారా ఈ పూర్తి ఉగ్ర నెట్వర్క్ను ఛేదించేందుకు యత్నిస్తున్నారు.
నవంబర్ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రో స్టేషన్ సమీపంలో జరిగిన కారు పేలుడు వల్ల 15 మంది చనిపోయారు. దీనిపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు చేపడుతోంది. అలాగే దిల్లీ పోలీస్ స్పెషల్ సెల్, క్రైమ్ బ్రాంచ్ లాంటి సంస్థలు కూడా విస్తృత స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తున్నాయి.
