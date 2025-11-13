అలా-ఫలా యూనివర్సిటీకి NAAC షోకాజ్ నోటీసులు- ఉగ్ర కుట్రల ప్లానింగ్ మొత్తం రూం నెం.13లోనే!
ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా 17వ నంబర్ భవనం- యూనివర్సిటీకి న్యాక్ నోటీసులు
Published : November 13, 2025 at 2:22 PM IST
Delhi Blast Al Falah University : దిల్లీ పేలుడు ఘటనపై విచారణ జరుపుతున్న దర్యాప్తు సంస్థల దృష్టి ప్రస్తుతం హరియాణాలోని 'అల్ - ఫలా' యూనివర్సిటీపై పడింది. దర్యాప్తు సంస్థలు ఇప్పటికే తనిఖీలు నిర్వహించాయి. ఈ క్రమంలోనే నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడేషన్ కౌన్సిల్(న్యాక్) షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చింది. ఆ విద్యాసంస్థ వెబ్సైట్లో గుర్తింపు గురించి తప్పుడు సమాచారం ప్రచురించినందుకుగానూ ఈ నోటీసులు ఇచ్చినట్లు తెలిపింది.
'అల్-ఫలా వైద్య కళాశాల న్యాక్ గుర్తింపు పొందకుండానే వెబ్సైట్ కళాశాలో గుర్తింపు ఉందని బహిరంగా ప్రదర్శించింది. కనీసం అక్రిడేషన్ కోసం దరఖాస్తు కూడా చేసుకోలేదు. ఇది పూర్తిగా తప్పు. ప్రజలను, ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులను తప్పుదారి పట్టించడమే అవుతుంది' అని నోటీసుల్లో పేర్కొంది. ఈ యూనివర్సిటీకి 2013లో న్యాక్ 'ఏ' గ్రేడ్ అందుకుందని జాతీయ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. 2014లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనికి యూనివర్సిటీ హోదా కల్పించింది. ఇదే యూనివర్సిటీకి అనుబంధంగా 2019లో అల్-ఫలా మెడికల్ కాలేజీని ఏర్పాటుచేశారు.
Delhi terror blast case | National Assessment and Accreditation Council (NAAC) issued a show-cause notice to Al-Falah University in Faridabad for displaying false accreditation on its website.— ANI (@ANI) November 13, 2025
The notice reads, " ... it is brought to the notice of naac that the al-falah… pic.twitter.com/Wze75uqUmM
రూం నంబర్ 13లో ప్లానింగ్
ఈ కేసులో భాగంగా హరియాణాలోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీ అధికారులు క్షుణ్ణంగా తనిఖీలు చేస్తున్నారు. అక్కడి మెడికల్ కాలేజీలోని బాయ్స్ హాస్టల్ ఉండే 17వ నంబరు భవనం ఉగ్ర కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో ఇప్పటికే అరెస్టైన మరో డాక్టర్ ముజమ్మిల్కు చెందిన 13వ నంబరు గదిలోనే ఉగ్రకుట్రలకు పథక రచన చేసినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. యూనివర్సిటీ ల్యాబ్ నుంచి కొన్ని రసాయనాలను ఉమర్, ముజమ్మిల్ సేకరించినట్లు తెలిసింది. ఈ గదిలో సోదాలు జరిపిన పోలీసులు కొన్ని కెమికల్స్, డిజిటల్ పరికరాలు, పెన్డ్రైవ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అటు ముజమ్మిల్తో పాటు ఉమర్కు చెందిన 4వ నంబరు గదిలో సోదాలు చేసిన అధికారులు మూడు డైరీలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పోలీసులకు లభించిన డైరీలో ఏముంది?
ఈ డైరీలను పరిశీలించిన దర్యాప్తు అధికారులు దేశంలోని నాలుగు ప్రాంతాల్లో వరుస పేలుళ్లకు వీరు ప్రణాళికలు చేసినట్లు గుర్తించారు. 4 నగరాల్లో ఇద్దరు చొప్పున మొత్తం 8 మంది పేలుళ్లకు కుట్ర పన్నినట్లు తెలిపారు. ఈ ఎనిమిది మందిలో ఉమర్, ముజమ్మిల్తో పాటు డాక్టర్ అదిల్, డాక్టర్ షాహీన్ కూడా ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ కుట్రను అమలుచేసే బాధ్యతను ప్రధానంగా ఉమర్కు అప్పగించినట్లు సమాచారం. ఇందుకోసం నిందితులు దాదాపు 26 లక్షల వరకు నిధులు సేకరించి ఆ మొత్తాన్ని ఉమర్కు ఇచ్చినట్లు దర్యాప్తు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇందులో రూ.3 లక్షల విలువైన 20 క్వింటాళ్లకుపైగా ఎన్పీకే ఫెర్టిలైజర్ను గురుగ్రామ్, నూహ్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తించాయి. ఈ పదార్థాలను వినియోగించి వారు ఐఈడీ బాంబులను తయారుచేయాలని ప్లాన్ చేసినట్లు అధికారులు భావిస్తున్నారు. అయితే, వీరి కుట్రలను పోలీసులు భగ్నం చేశారని దర్యాప్తు వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
జైషే మహమ్మద్తో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాద మాడ్యూలే ఈ కుట్ర చేసిందా?
అటు ఆ డైరీల్లో 25 మంది వ్యక్తుల పేర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. వారంతా జమ్ముకశ్మీర్, ఫరీదాబాద్కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. దీంతో పాటు నవంబరు 8 నుంచి 12 వరకు తేదీలను ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. దీన్నిబట్టి చూస్తే వీరు దాడులకు పక్కా ప్రణాళిక రచించినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. సమాచార మార్పిడి కోసం సిగ్నల్ యాప్లో ఉమర్ నలుగురు సభ్యులతో గ్రూప్ సృష్టించారని దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. జైషే మహమ్మద్తో సంబంధం ఉన్న ఉగ్రవాద మాడ్యూలే ఈ కుట్ర చేసినట్లు సమాచారం. 1992లో బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేతకు ప్రతీకారంగా ఈ పేలుళ్లకు కుట్ర రచించినట్లు అరెస్టైన పలువురు అనుమానిత ఉగ్రవాదులు చెప్పినట్లు సమాచారం.
దిల్లీలో మరోసారి పేలుడు శబ్దం- ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డ స్థానికులు
ఆ నగరాల్లో ఉగ్రదాడులకు కుట్ర- 32 పాత వాహనాలకు మోడిఫికేషన్- ఇద్దరి డైరీల్లో కోడ్ వర్డ్స్!