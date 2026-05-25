ETV Bharat / bharat

యూపీ అసెంబ్లీ, సెక్రటేరియట్​పై దాడికి ఉగ్రవాదుల కుట్ర- 'ఎర్రకోట' పేలుడు కేసు దర్యాప్తులో షాకింగ్ నిజాలు

లఖ్​నవూలో వరుస పేలుళ్లకు ఉగ్రవాదుల స్కెచ్​​- రెక్కీ నిర్వహించిన ముష్కర డాక్టర్ల ముఠా- ఎన్​ఐఏ దర్యాప్తులో వెలుగు చూసిన నిజాలు

Red Fort blast
Red Fort blast (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 25, 2026 at 7:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Terrorist Plan To Attack UP Assembly : దిల్లీలోని ఎర్రకోట బాంబు పేలుడు కేసుపై జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ (ఎన్​ఐఏ) చేసిన దర్యాప్తులో భయంకరమైన ఉగ్రకుట్ర వెలుగులోకి వచ్చింది. ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీతో పాటు, జనాలు ఎక్కువగా తిరిగే పలు ప్రముఖ ప్రాంతాల్లో వరుస ఉగ్రదాడులు జరపడానికి నిందితులు ప్లాన్ చేసినట్లు అధికారిక వర్గాలు సోమవారం తెలిపాయి.

"ఈ ఉగ్రకుట్రలో భాగంగానే ఎర్రకోట పేలుడు నిందితులైన డాక్టర్ ముజమ్మిల్ షకీల్​, డాక్టర్ షాహీన్​ సయూద్​లు హరియాణాలోని ఫరీదాబాద్ నుంచి లఖ్​నవూకు వెళ్లారు. ముందే వేసుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం 2025 ఆగస్టు 25 నుంచి 30 మధ్య వీరు లఖ్​నవూలో రెక్కీ నిర్వహించారు. ఉత్తరప్రదేశ్​లోని కీలక భవనాలపై దాడులకు ప్లాన్ చేశారు. అందులో భాగంగా యూపీ అసెంబ్లీ, బాపు భవన్​ (సివిల్ సెక్రటేరియట్​)తో పాటు జనాలు భారీగా వచ్చే ఇమాంబరా, లాల్​బాగ్​, అమీనాబాద్​ ప్రాంతాలపై ముజమ్మిల్ రెక్కీ నిర్వహించాడు. ఈ ప్రాంతాలు తమ ఉగ్రదాడులకు సరిగ్గా సరిపోతాయని నిందితులు భావించారు. ఈ భవన సముదాయాల సమీపంలో పేలుడు పదార్థాలతో నింపిన కారును పేల్చాలని వారు ఒక ప్రణాళికను సిద్ధం చేసుకున్నారు" అని ఓ ఎన్​ఐఏ అధికారి తెలిపారు.

TAGGED:

RED FORT BLAST CASE UPDATES
TERRORIST PLAN TO ATTACK UPASSEMBLY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.