ఎర్రకోట పేలుళ్లు- 'ఘోస్ట్ సిమ్' కార్డులు వాడిన వైట్ కాలర్ టెర్రరిస్టులు
Published : January 4, 2026 at 3:49 PM IST
Ghost SIM Cards For Red Fort Blast : గతేడాది నవంబర్ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు బాంబు పేలుడు కేసు విచారణలో దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవాలు వెలుగు చూశాయి. వైద్యులే ఈ 'వైట్ కాలర్' ఉగ్రవాదుల మాడ్యూల్లో కీలక సూత్రధారులని తేలింది. ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డులు వాడి వీరు పాకిస్థానీ హ్యాండిలర్స్తో నిరంతరం సంప్రదింపులు చేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు.
అరెస్ట్ అయిన వైద్యులు (వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాదులు) ముజామిల్ గనాయీ, అదిల్ రాథర్ సహా ఈ ఉగ్రమాడ్యూల్లో ఉన్నవారందరూ రెండు, మూడు మొబైల్ ఫోన్లు వాడేవారు. ఒక ఫోన్లో తమ సొంత పేరు మీద ఉన్న సిమ్ను వాడేవారు. దీనిని కేవలం వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన అవసరాలకు వాడేవారు. ఈ విధంగా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.
అలాగే ప్రతిఒక్కరూ ఓ అత్యంత రహస్యమైన మరో ఫోన్ వాడేవారు. అందులో ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డులు పెట్టి, వాటితో పాకిస్థాన్లోని తమ హ్యాండ్లర్లు అయిన ఉకాసా, ఫైజాన్, హష్మీల (కోడ్ నేమ్)తో మాత్రమే మాట్లాడేవారు. ఇందుకోసం వాట్సాప్, టెలిగ్రాం లాంటి ఎన్క్రిప్టెడ్ యాప్లను ఉపయోగించేవారు. పాక్ హ్యాండ్లర్లు మొదట్లో సిరియా, అఫ్గానిస్థాన్లో వీరికి శిక్షణ ఇవ్వాలని అనుకున్నారు. కానీ యూట్యూబ్ ద్వారా ఉగ్రవైద్యులకు ఐఈడీ బాంబు తయారీని నేర్చుకునేలా, అంతర్గత దాడులకు ఉసికొల్పేలా చేయగలిగారు.
ఇంతకీ ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డులు అంటే ఏమిటి?
సాధారణ ప్రజల ఆధార్ కార్డు వివరాలను దొంగిలించి లేదా వారిని మోసం చేసి సిమ్ కార్డులను తీసుకుంటారు. కొన్నిసార్లు ఫోన్లను హ్యాక్ చేసి, సిమ్ కార్డు వివరాలను తీసుకుని, వాటితో మరో కార్డును యాక్టివేట్ చేసి తాత్కాలికంగా వాడతారు. ఇలాంటి వాటిని ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డులు అని అంటారు. ఫోన్లో భౌతికంగా సిమ్ కార్డు లేకపోయినా, ఒకసారి యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత కేవలం వైఫై లేదా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆ యాప్లు పనిచేస్తాయి. ఈ సాంకేతికతను వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాదులు వాడుకున్నారు. వాటితో పాక్లోని ఉగ్ర హ్యాండ్లర్స్తో సంప్రదింపులు జరిపారు.
కాగా, జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు జరిపిన విచారణలో నకిలీ ఆధార్ కార్డులతో సిమ్ కార్డులు జారీ చేసే భారీ రాకెట్ బయటపడింది. ఈ సిమ్ కార్డులకు సంబంధించిన ఖాతాలు పీవోకే లేదా పాకిస్థాన్ నుంచి వాడుతున్నారని అధికారులు గుర్తించారు.
టెలికాం నిబంధనల్లో మార్పులు
ఈ కేసులో భద్రతా లోపాలు బయటపడిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. టెలికమ్యునికేషన్ చట్టం-2023 ప్రకారం, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యునికేషన్స్ (డీవోటీ) నవంబర్ 28న వాట్సాప్, టెలిగ్రాం, సిగ్నల్ వంటి యాప్లకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇకపై ఫోన్లో యాక్టివ్ సిమ్ కార్డు ఉంటేనే ఈ యాప్లు పనిచేసేలా చూడాలని ఆదేశించింది. సిమ్ కార్డు తీసేసిన వెంటనే, ఆ యాప్లు ఆటోమేటిక్గా లాగ్అవుట్ అయిపోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలు 90 రోజుల్లోగా అమలు చేయాలని జియోచాట్, స్నాప్చాట్ లాంటి అన్ని సంస్థలకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాదం ఎలా బయటపడిందంటే?
2025 అక్టోబర్ 18, 19 తేదీల్లో శ్రీనగర్లో నిషేధిత జైషే మహమ్మద్ పోస్టర్లు కనిపించాయి. దీనిపై శ్రీనగర్ సీనియర్ ఎస్పీ జీవీ సందీప్ చక్రవర్తి దర్యాప్తు చేయడం కోసం కొన్ని బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. కొందరు నిందుతులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారణ చేయగా పలు కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి. దీనితో హరియాణాలోని అల్ ఫలా యూనివర్సిటీ వైద్యులు వైట్ కాలర్ మాడ్యూల్లో భాగంగా ఉన్నారని తేలింది. అక్కడ డాక్టర్ గనాయీ, షాహీన్ సయ్యద్లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే 2,900 కిలోల అమ్మెనియం నైట్రేట్, పొటాషియం నైట్రేట్, సల్ఫర్తో సహా భారీ స్థాయిలో పేలుడు పదార్థాలను, ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనితో భయపడిన డాక్టర్ ఉమర్ ఉన్ నబీ దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్ సమీపంలో కారు బాంబు పేలుడుకు పాల్పడ్డాడు. దీనితో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసును ఎన్ఐఏ విచారణ చేస్తోంది. ఉన్నత విద్యావంతులే ఇలా ఉగ్రవాదం వైపు ఆకర్షితులవ్వడం దేశ భద్రతపై ఆందోళన చెలరేగేలా చేస్తోంది.
