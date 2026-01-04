ETV Bharat / bharat

ఎర్రకోట పేలుళ్లు- 'ఘోస్ట్​ సిమ్'​ కార్డులు వాడిన వైట్​ కాలర్ టెర్రరిస్టులు

రెడ్​ ఫోర్ట్ బ్లాస్ట్​- పాక్​ హ్యాండిలర్స్​తో మాట్లాడడానికి గోస్ట్​ సిమ్​ కార్డులు వాడిన డాక్టర్స్​

Red Fort Blast
Red Fort Blast (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 3:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Ghost SIM Cards For Red Fort Blast : గతేడాది నవంబర్​ 10న దిల్లీలోని ఎర్రకోట సమీపంలో జరిగిన కారు బాంబు పేలుడు కేసు విచారణలో దిగ్భ్రాంతికరమైన వాస్తవాలు వెలుగు చూశాయి. వైద్యులే ఈ 'వైట్ కాలర్​' ఉగ్రవాదుల మాడ్యూల్​లో కీలక సూత్రధారులని తేలింది. ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డులు వాడి వీరు పాకిస్థానీ హ్యాండిలర్స్​తో నిరంతరం సంప్రదింపులు చేసినట్లు దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు.

అరెస్ట్ అయిన వైద్యులు (వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాదులు) ముజామిల్​ గనాయీ, అదిల్ రాథర్​ సహా ఈ ఉగ్రమాడ్యూల్​లో ఉన్నవారందరూ రెండు, మూడు మొబైల్ ఫోన్లు వాడేవారు. ఒక ఫోన్​లో తమ సొంత పేరు మీద ఉన్న సిమ్​ను వాడేవారు. దీనిని కేవలం వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన అవసరాలకు వాడేవారు. ఈ విధంగా ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు.

అలాగే ప్రతిఒక్కరూ ఓ అత్యంత రహస్యమైన మరో ఫోన్ వాడేవారు. అందులో ఘోస్ట్ సిమ్ కార్డులు పెట్టి, వాటితో పాకిస్థాన్​లోని తమ హ్యాండ్లర్లు అయిన ఉకాసా, ఫైజాన్​, హష్మీల (కోడ్​ నేమ్​)తో మాత్రమే మాట్లాడేవారు. ఇందుకోసం వాట్సాప్​, టెలిగ్రాం లాంటి ఎన్​క్రిప్టెడ్​ యాప్​లను ఉపయోగించేవారు. పాక్ హ్యాండ్లర్లు మొదట్లో సిరియా, అఫ్గానిస్థాన్​లో వీరికి శిక్షణ ఇవ్వాలని అనుకున్నారు. కానీ యూట్యూబ్ ద్వారా ఉగ్రవైద్యులకు ఐఈడీ బాంబు తయారీని నేర్చుకునేలా, అంతర్గత దాడులకు ఉసికొల్పేలా చేయగలిగారు.

ఇంతకీ ఘోస్ట్ సిమ్​ కార్డులు అంటే ఏమిటి?
సాధారణ ప్రజల ఆధార్ కార్డు వివరాలను దొంగిలించి లేదా వారిని మోసం చేసి సిమ్​ కార్డులను తీసుకుంటారు. కొన్నిసార్లు ఫోన్​లను హ్యాక్ చేసి, సిమ్​ కార్డు వివరాలను తీసుకుని, వాటితో మరో కార్డును యాక్టివేట్ చేసి తాత్కాలికంగా వాడతారు. ఇలాంటి వాటిని ఘోస్ట్ సిమ్​ కార్డులు అని అంటారు. ఫోన్​లో భౌతికంగా సిమ్ కార్డు లేకపోయినా, ఒకసారి యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత కేవలం వైఫై లేదా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆ యాప్​లు పనిచేస్తాయి. ఈ సాంకేతికతను వైట్ కాలర్ ఉగ్రవాదులు వాడుకున్నారు. వాటితో పాక్​లోని ఉగ్ర హ్యాండ్లర్స్​తో సంప్రదింపులు జరిపారు.

కాగా, జమ్మూకశ్మీర్ పోలీసులు జరిపిన విచారణలో నకిలీ ఆధార్​ కార్డులతో సిమ్ కార్డులు జారీ చేసే భారీ రాకెట్ బయటపడింది. ఈ సిమ్ కార్డులకు సంబంధించిన ఖాతాలు పీవోకే లేదా పాకిస్థాన్​ నుంచి వాడుతున్నారని అధికారులు గుర్తించారు.

టెలికాం నిబంధనల్లో మార్పులు
ఈ కేసులో భద్రతా లోపాలు బయటపడిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు చేపట్టింది. టెలికమ్యునికేషన్ చట్టం-2023 ప్రకారం, డిపార్ట్​మెంట్ ఆఫ్ టెలికమ్యునికేషన్స్ (డీవోటీ) నవంబర్​ 28న వాట్సాప్​, టెలిగ్రాం, సిగ్నల్​ వంటి యాప్​లకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఇకపై ఫోన్​లో యాక్టివ్ సిమ్​ కార్డు ఉంటేనే ఈ యాప్​లు పనిచేసేలా చూడాలని ఆదేశించింది. సిమ్ కార్డు తీసేసిన వెంటనే, ఆ యాప్​లు ఆటోమేటిక్​గా లాగ్​అవుట్​ అయిపోవాలని స్పష్టం చేసింది. ఈ నిబంధనలు 90 రోజుల్లోగా అమలు చేయాలని జియోచాట్​, స్నాప్​చాట్​ లాంటి అన్ని సంస్థలకు ఆదేశాలు ఇచ్చింది.

వైట్​ కాలర్ ఉగ్రవాదం ఎలా బయటపడిందంటే?
2025 అక్టోబర్​ 18, 19 తేదీల్లో శ్రీనగర్​లో నిషేధిత జైషే మహమ్మద్​ పోస్టర్లు కనిపించాయి. దీనిపై శ్రీనగర్ సీనియర్​ ఎస్పీ జీవీ సందీప్​ చక్రవర్తి దర్యాప్తు చేయడం కోసం కొన్ని బృందాలు ఏర్పాటు చేశారు. కొందరు నిందుతులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారణ చేయగా పలు కీలక విషయాలు బయటపడ్డాయి. దీనితో హరియాణాలోని అల్​ ఫలా యూనివర్సిటీ వైద్యులు వైట్​ కాలర్ మాడ్యూల్​లో భాగంగా ఉన్నారని తేలింది. అక్కడ డాక్టర్ గనాయీ, షాహీన్ సయ్యద్​లను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే 2,900 కిలోల అమ్మెనియం నైట్రేట్​, పొటాషియం నైట్రేట్​, సల్ఫర్​తో సహా భారీ స్థాయిలో పేలుడు పదార్థాలను, ఆయుధాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనితో భయపడిన డాక్టర్​ ఉమర్​ ఉన్ నబీ దిల్లీలోని ఎర్రకోట మెట్రోస్టేషన్ సమీపంలో కారు బాంబు పేలుడుకు పాల్పడ్డాడు. దీనితో 15 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుతం ఈ కేసును ఎన్​ఐఏ విచారణ చేస్తోంది. ఉన్నత విద్యావంతులే ఇలా ఉగ్రవాదం వైపు ఆకర్షితులవ్వడం దేశ భద్రతపై ఆందోళన చెలరేగేలా చేస్తోంది.

అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలుపే లక్ష్యం!- కాంగ్రెస్ స్క్రీనింగ్​ కమిటీకి ప్రియాంక గాంధీ సారథ్యం

వెనెజువెలాలో పరిస్థితులు ఆందోళనకరం- ప్రజల శ్రేయస్సు, భద్రతకు మా మద్దతు: భారత్

TAGGED:

RED FORT BLAST UPDATES
PAK HANDLERS IN RED FORT BLAST
PAK HANDLERS USE GHOST SIMS
DOCTORS USED GHOST SIMS
GHOST SIM CARDS FOR RED FORT BLAST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.