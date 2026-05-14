దిల్లీ బ్లాస్ట్ కేసు- 7,500 పేజీలతో NIA ఛార్జిషీట్- 10మంది నిందితులపై ఆరోపణలు
Published : May 14, 2026 at 12:33 PM IST
Delhi Blast Case NIA Chargesheet : దిల్లీలోని ఎర్రకోట వద్ద జరిగిన పేలుడు ఘటనలో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన నిందితుడుసహా 10 మంది నిందితులకు అల్ఖైదాతో సంబంధాలు ఉన్నట్లు ఎన్ఐఏ తేల్చింది. ఈ ఘటనలో జిహాదీ కుట్రకోణం ఉన్నట్లు తెలిపింది. అందుకు సంబంధించి ఫోరెన్సిక్, సాంకేతిక ఆధారాలు లభ్యమైనట్లు పేర్కొంది. ఈ మేరకు టియాలా హౌజ్లోని ఎన్ఐఏ ప్రత్యేక కోర్టులో 7,500 పేజీల ఛార్జ్షీటు సమర్పించింది.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన దర్యాప్తు చేపట్టిన ఎన్ఐఏ, జమ్ముకశ్మీర్, హరియాణా, ఉత్తరప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, దిల్లీలో సోదాలు నిర్వహించింది. 588మంది వాంగ్మూలాలు నమోదు చేసింది. 395కుపైగా పత్రాలు, 200కుపైగా సాక్ష్యాలు సేకరించినట్లు ఛార్జ్షీట్లో పేర్కొంది. ఈ ఘటనలో జిహాదీ కుట్రకోణం ఉన్నట్లు ఫోరెన్సిక్, సాంకేతిక ఆధారాలు లభ్యమైనట్లు ఎన్ఏఐ తెలిపింది. ఇప్పటివరకు 11మందిని అరెస్టు చేసినట్లు తెలిపింది. ఇంకా కొంతమంది నిందితులు తప్పించుకొని తిరుగుతున్నారని, వారిని పట్టుకునేందుకు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు వెల్లడించింది.