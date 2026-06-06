దిల్లీలో కాక్రోచ్ పార్టీ నిరసనకు పోలీసుల అనుమతి- జాతీయ జెండాతో రావాలని అభిజీత్ పిలుపు
దిల్లీలో భారీ నిరసన కార్యక్రమానికి సిద్ధమైన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ- జాతీయ జెండాను, పుస్తకాన్ని తీసుకురావాలని కోరిన సీజేపీ
Published : June 6, 2026 at 9:52 AM IST
Cockroach Janata Party Protest : దేశ విద్యా వ్యవస్థ వైఫల్యాలు, నీట్ పరీక్ష, సీబీఎస్ఈ ఫలితాలపై దిల్లీలో భారీ నిరసన కార్యక్రమానికి చేపట్టేందుకు కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ సిద్ధమైంది. జంతర్మంతర్ వద్ద నిర్వహించనున్న నిరసన కార్యక్రమానికి పోలీసుల అనుమతి కూడా లభించింది. మరోవైపు తమ మద్దతుదారులను ఉద్దేశించి శాంతియుతంగా, క్రమశిక్షణతో ఆందోళన చేపట్టాలని సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే కోరారు. సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్లో చేసిన పోస్టులో జంతర్మంతర్ వద్ద అందరినీ కలుసుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్నానని దీప్కే పేర్కొన్నారు. నిరసనకు వచ్చే వారు ఒక పుస్తకం, జాతీయ జెండా తీసుకురావాలని సూచించారు. అలాగే పోలీసులకు పూలు అందజేసి కృతజ్ఞతాభావం వ్యక్తం చేయాలని, ప్రేమ, శాంతి మార్గంలోనే ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని పిలుపునిచ్చారు.
All cockroaches should come straight to Jantar Mantar, not Parliament Street Police Station.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) June 6, 2026
We will begin our peaceful protest at 10 AM. #cjpprotest https://t.co/LTYSLRoFNz