ఇతర పార్టీల రెబల్స్కు సీఎం కిరీటాలు: బీజేపీలో చేరి ముఖ్యమంత్రులు అయిన 11 మంది వీరే!
ఇతర పార్టీల రెబల్స్కు బీజేపీలో పెద్దపీట- సువేందు నుంచి హిమంత దాకా, సమ్రాట్ నుంచి ఖేమ్చంద్ వరకు వారే-ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం లేని నేతలకూ సీఎంలుగా అవకాశాలు
Published : May 9, 2026 at 8:35 PM IST
Rebel leaders became bjp CMs : ఈ ఏడాది ఏకంగా 4 రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ సీఎంలను నియమించింది. బంగాల్లో సువేందు అధికారి, బిహార్లో సమ్రాట్ చౌధరీ, అసోంలో హిమంత బిశ్వ శర్మ, మణిపుర్లో యుమ్నమ్ ఖేమ్చంద్ సింగ్లను సీఎంలుగా చేసింది. బీజేపీ అనగానే రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ (ఆర్ఎస్ఎస్) నేపథ్యం కలిగిన నేతలు గుర్తుకొస్తారు. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ ఏడాది నియమితులైన నలుగురు బీజేపీ సీఎంలలో ఏ ఒక్కరికీ ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేనే లేదు. ఈ నేతలంతా ఇతరత్రా పార్టీల నుంచి కమలదళంలో చేరి అతి తక్కువ టైంలోనే ముఖ్యమంత్రుల స్థాయికి ఎదిగారు. కేవలం వీరే కాదు, గతంలో మరో ఏడుగురు నేతలూ ఇలాంటి నేపథ్యంతోనే బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు అయ్యారు. మరో పార్టీతో రాజకీయ జీవితాన్ని ప్రారంభించి, కమలదళంలో చేరి ముఖ్యమంత్రి అయిన 11వ నాయకుడిగా సువేందు అధికారి నిలిచారు. ఈసందర్భంగా ఇతర పార్టీల నుంచి బీజేపీలో చేరి సీఎం పీఠాలను అందుకున్న 11 మంది నేతలపై ప్రత్యేక కథనమిది.
బీజేపీ వ్యూహంలో వచ్చిన మార్పులివీ
బీజేపీకి ఆర్ఎస్ఎస్ పునాది, ప్రాణవాయువు వంటిది. బీజేపీ అనుసరించే హిందుత్వ, సాంస్కృతిక జాతీయవాదం అనే సిద్ధాంతాలు ఆర్ఎస్ఎస్ నుంచి వచ్చినవే. బీజేపీలోని అగ్రశ్రేణి నాయకులు దాదాపు అందరూ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచారక్లుగా, లేదా స్వయంసేవక్లుగా పనిచేసిన వారే. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయీ, ఎల్కే అడ్వాణీ నుంచి ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, రక్షణ మంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్ వరకు అందరూ ఆర్ఎస్ఎస్ క్రమశిక్షణలో పెరిగిన వారే. ఇటువంటి నేపథ్యం కలిగిన బీజేపీ వ్యూహాల్లో గత 20 - 25 ఏళ్లలో పలు కీలక మార్పులు జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా ప్రజల్లో ఎక్కువ ఆదరణ కలిగిన, బలమైన సామాజిక వర్గ మద్దతు ఉన్న ఇతర పార్టీల నేతలను కమలదళం స్వాగతిస్తోంది. తన ఓటు బ్యాంకును విస్తరించుకోవడానికి ఓబీసీ, దళిత, గిరిజన సామాజిక వర్గాల నేతలను పార్టీలో చేర్చుకుంటోంది. వారికి బీజేపీలో కీలక అవకాశాలనూ కల్పిస్తోంది. ఏదైనా అసెంబ్లీ లేదా లోక్సభ స్థానంలో ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగిన బీజేపీ నేత అక్కడి సామాజిక సమీకరణాలకు సరిపోకపోతే, మరొక పార్టీ నేతను పిలిచి పోటీచేసే అవకాశాన్ని కమలదళం ఇస్తోంది. ఆయాచోట్ల బలంగా ఉన్న పార్టీలను బలహీనపర్చే వ్యూహంతో ఈ తరహా చేరికలను బీజేపీ ప్రోత్సహిస్తోందని రాజకీయ పరిశీలకులు అంటున్నారు.
ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగిన వారికీ అవకాశాలు
ఇక ఇదే సమయంలో ఆర్ఎస్ఎస్ నేపథ్యం కలిగిన నేతలకూ ముఖ్యమైన అవకాశాలను బీజేపీ కల్పిస్తోంది. యోగి ఆదిత్యనాథ్ (ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం), మోహన్ యాదవ్ (మధ్యప్రదేశ్ సీఎం), విష్ణు దేవ్ సాయ్ (ఛత్తీస్గఢ్ సీఎం) వంటి వారికి దక్కిన అవకాశాలే అందుకు నిలువెత్తు నిదర్శనాలు. రాష్ట్ర పరిస్థితులు, ప్రత్యర్థి బలం, స్థానిక నాయకత్వ అవసరాలను బట్టి బీజేపీ ఎప్పటికప్పుడు తన రాజకీయ వ్యూహాలను మార్చుకుంటోంది.
సువేందు అధికారి : బంగాల్ సీఎం (2026)
తొలిసారిగా బంగాల్లో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చింది. 2026 మే 9న (శనివారం) ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ తొలి ముఖ్యమంత్రిగా 55 ఏళ్ల సువేందు అధికారి ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వాస్తవానికి ఈయన రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ప్రారంభమైంది. సువేందు 1995 మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పూర్వ మేదినీపూర్ జిల్లాలోని కోంతై మున్సిపాలిటీలో తొలిసారి కౌన్సిలర్గా గెలిచారు. అనంతరం 1998లో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి, మమతా బెనర్జీ అప్పుడే ప్రారంభించిన టీఎంసీలో చేరారు. నందిగ్రామ్ ఉద్యమం ద్వారా ఆ పార్టీలో అత్యంత కీలక నేతగా ఎదిగారు. 2009 సార్వత్రిక ఎన్నికల వేళ సువేందు జాతీయ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించారు. తమ్లుక్ స్థానం నుంచి ఆయన ఎంపీ అయ్యారు. టీఎంసీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి రైట్ హ్యాండ్గా సువేందుకు పేరొచ్చింది. 2020లో మమతా బెనర్జీతో విభేదాల కారణంగా ఆయన టీఎంసీని వీడి, బీజేపీలో చేరారు. కమలదళంలో చేరిన ఆరేళ్లలోనే సీఎం సీటు ఆయన్ను వరించింది.
హిమంత బిశ్వ శర్మ : అసోం సీఎం (2021, 2026)
రెండోసారి అసోం ముఖ్యమంత్రిగా 57 ఏళ్ల హిమంత బిశ్వ శర్మ 2026 మే 12న ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు. ఇటీవలి అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ భారీ విజయాన్ని సాధించింది. రాష్ట్రంలో వరుసగా మూడోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. వరుసగా రెండోసారి హిమంత బిశ్వ శర్మకే సీఎంగా అవకాశాన్ని ఇవ్వాలని బీజేపీ పెద్దలు నిర్ణయించారు. అయితే, ఆయన రాజకీయ జీవితం 1980వ దశకం చివర్లో విద్యార్థి దశలో అసోం గణపరిషత్తో మొదలైంది. ఆ పార్టీ విద్యార్థి విభాగం ఆల్ అసోం స్టూడెంట్స్ యూనియన్ నాయకుడిగా హిమంత వ్యవహరించారు. 1990వ దశకం ప్రారంభంలో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. తరుణ్ గొగోయ్ ప్రభుత్వంలో క్యాబినెట్ మంత్రిగా హిమంతకు అవకాశం లభించింది. ఆయన 2015లో కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడి బీజేపీలో చేరారు. 2016 ఎన్నికలలో బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, హిమంతకు మంత్రి పదవిని కేటాయించారు. ఐదేళ్ల తర్వాత, 2021 అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో బీజేపీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చింది. అప్పుడు తొలిసారిగా హిమంతను సీఎం చేశారు. 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలోనూ సీఎం అభ్యర్థిగా ఆయన పేరునే బీజేపీ ప్రకటించింది. ప్రజల్లో హిమంతకు పెరిగిన ఇమేజ్ దన్నుగా భారీ విజయాన్ని పార్టీ అందుకుంది.
సమ్రాట్ చౌధరీ : బిహార్ సీఎం (2026)
తొలిసారిగా బిహార్లో బీజేపీకి సీఎం పీఠం దక్కింది కూడా ఈ సంవత్సరంలోనే. 2026 ఏప్రిల్ 15నే ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ నేత 57 ఏళ్ల సమ్రాట్ చౌధరీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈయన రాజకీయ జీవితం 1990వ దశకంలో లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్కు చెందిన రాష్ట్రీయ జనతా దళ్ (ఆర్జేడీ)తో ప్రారంభమైంది. 1999లో రబ్రీ దేవి మంత్రివర్గంలో అతి పిన్న వయస్సులోనే సమ్రాట్ చౌధరీ వ్యవసాయ మంత్రి అయ్యారు. 2014లో ఆర్జేడీలోని 13 మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి తిరుగుబాటు చేసి నీతీశ్ కుమార్ నేతృత్వంలోని జేడీయూలో చేరారు. జితన్ రామ్ మాంఝీ ప్రభుత్వంలో పట్టణాభివృద్ధి, గృహనిర్మాణ శాఖ మంత్రిగా ఆయన పనిచేశారు. సమ్రాట్ చౌధరీ 2018లో బీజేపీలో చేరారు. పార్టీలో తొలుత రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడిగా, ఆ తర్వాత 2023లో బిహార్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలోని సంకీర్ణ సర్కారులో 2024 నుంచి 2026 వరకు ఉప ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసి, ఇటీవలె బిహార్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
యుమ్నమ్ ఖేమ్చంద్ సింగ్ : మణిపుర్ సీఎం (2026)
2025లో జరిగిన మణిపుర్ హింసాకాండ కారణంగా ముఖ్యమంత్రి పదవికి బీరెన్ సింగ్ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. దీంతో యుమ్నం ఖేమ్చంద్ సింగ్ను 2026 ఫిబ్రవరి 4న నూతన ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ నియమించింది. యుమ్నం ఖేమ్చంద్ సింగ్, బీరెన్ సింగ్ ఇద్దరూ రాజకీయాల్లో సమకాలికులు. వీరిద్దరి రాజకీయ జీవితం 2002లో డెమొక్రటిక్ రెవల్యూషనరీ పీపుల్స్ పార్టీతో ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఖేమ్చంద్ సింగ్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టీఎంసీ)లో చేరారు. 2012 ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన తర్వాత, ఆయన 2013లో బీజేపీలో చేరారు. 2017లో మణిపుర్లో తొలిసారిగా బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, ఖేమ్చంద్ను శాసనసభ స్పీకర్గా నియమించారు. 2022లో రాష్ట్రంలో మళ్లీ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పుడు, ఆయనకు మంత్రి పదవిని కేటాయించారు. ఇప్పుడు ఖేమ్చంద్ సింగ్కు సీఎం పదవిని బీజేపీ ఇచ్చింది.
పెమా ఖండూ : అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం (2016, 2019, 2024)
బీజేపీ నేత పెమా ఖండూ ప్రస్తుతం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సీఎంగా ఉన్నారు. ఆయనకు సీఎం పదవి లభించడం ఇది మూడోసారి. పెమా ఖండూ రాజకీయ జీవితం ఆరంభంలో (2000-2005 మధ్య) స్వల్పకాలం పాటు ఎన్సీపీలో పనిచేశారు. అనంతరం కాంగ్రెస్లో చేరారు. 2011లో తన తండ్రి దోర్జీ ఖండూ మరణం తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికలో కాంగ్రెస్ తరఫున గెలిచారు. 2016 జూలైలో కాంగ్రెస్ తరఫున తొలిసారి పెమా ఖండూ ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 2016 సెప్టెంబర్లో ఆయన కాంగ్రెస్కు చెందిన దాదాపు 43 మంది ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి పీపుల్స్ పార్టీ ఆఫ్ అరుణాచల్ (పీపీఏ)లో చేరారు. ఈవిధంగా ఏర్పడిన పీపీఏ సర్కారులోనూ పెమా ఖండూ సీఎంగా పనిచేశారు. ఇక 2016 డిసెంబరులో పీపీఏ నుంచి విడిపోయి తన మద్దతుదారులతో కలిసి బీజేపీలో ఆయన చేరారు. దీంతో కమలదళం పెమా ఖండూను ముఖ్యమంత్రిగా నియమించింది. అంటే 2016లో ఆయన రెండుసార్లు పార్టీలు మారారు. తదనంతరం, 2019లోనూ బీజేపీ గెలవడంతో ఆయనే సీఎం అయ్యారు. ఇక 2024లో మూడోసారి పెమా ఖండూకు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం లభించింది. పెమా ఖండూ తన రాజకీయ జీవితంలో మొత్తం నాలుగు పార్టీలలో పనిచేశారు. ముఖ్యమంత్రి పదవిలో ఉండగానే మూడుసార్లు పార్టీలు మారడం భారత రాజకీయాల్లో అరుదైన విషయం.
మాణిక్ సాహా : త్రిపుర సీఎం (2022, 2023)
ప్రస్తుతం త్రిపుర ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ నేత డాక్టర్ మాణిక్ సాహా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఆయన రాజకీయ జీవితం కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే ప్రారంభమైంది. అయితే, 2016లో ఆయన కాంగ్రెస్ను వీడి బీజేపీలో చేరారు. బీజేపీ మొదట ఆయనను రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా నియమించింది. ఈక్రమంలో 2018 నుంచి 2022 వరకు త్రిపుర ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ నేత బిప్లబ్ దేబ్ వ్యవహరించారు. వాస్తవానికి త్రిపుర అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సరిగ్గా ఒక సంవత్సరం ముందు 2022 మే 14న బిప్లబ్ దేబ్ ముఖ్యమంత్రి పదవికి ఆకస్మికంగా రాజీనామా చేశారు. దీంతో 2022 మే 15న త్రిపుర 11వ ముఖ్యమంత్రిగా మాణిక్ సాహా ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో కమలదళం విజయం సాధించిన తర్వాత, మాణిక్ సాహాను తిరిగి ముఖ్యమంత్రిగా నియమించారు.
ఎన్. బీరెన్ సింగ్ : మణిపుర్ మాజీ సీఎం (2017, 2022)
మణిపుర్లో బీజేపీ తొలిసారిగా 2017లో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. అప్పట్లో సీఎంగా పార్టీ నేత ఎన్. బీరెన్ సింగ్ను నియమించింది. వాస్తవానికి బీరెన్ సింగ్ రాజకీయ ప్రస్థానం డెమొక్రటిక్ రెవల్యూషనరీ పీపుల్స్ పార్టీ (DRPP)తో ప్రారంభమైంది. అనంతరం ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. మణిపుర్లోని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో బీరెన్ సింగ్కు మంత్రిగా అవకాశం లభించింది. కానీ 2016లో ఆయన బీజేపీలో చేరారు. 2017లో మణిపుర్లో కమలదళం అధికారంలోకి రాగానే, బీరెన్ సింగ్కు సీఎంగా ఛాన్స్ ఇచ్చారు. తదనంతరం, 2022లో బీజేపీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆయననే మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా చేశారు. అయితే మణిపుర్లో జరిగిన దారుణ హింసాకాండ కారణంగా, ఆయన 2025లో సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది.
బసవరాజ్ బొమ్మై : కర్ణాటక మాజీ సీఎం (2021)
దక్షిణ భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు బీజేపీ కేవలం కర్ణాటకలో మాత్రమే ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. 2021 నుంచి 2023 వరకు ఆ రాష్ట్ర సీఎంగా బసవరాజ్ బొమ్మై సేవలు అందించారు. కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎస్.ఆర్. బొమ్మై కుమారుడే బసవరాజ్ బొమ్మై. ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం 1992లో జనతా దళ్తో ప్రారంభమైంది. బసవరాజ్ బొమ్మై 2008 ఫిబ్రవరిలో బీజేపీలో చేరారు. 2008 అసెంబ్లీ ఎన్నికలలోనే షిగ్గావ్ నియోజకవర్గం నుంచి ఆయన ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు. 2021 జూలై 26న బీ.ఎస్. యడ్యూరప్ప ముఖ్యమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడంతో, సీఎంగా బసవరాజ్ బొమ్మైకి బీజేపీ అవకాశాన్ని ఇచ్చింది. 2021 జూలై 28 నుంచి 2023 మే 19 వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన పనిచేశారు.
సర్బానంద సోనోవాల్ : అసోం మాజీ సీఎం (2016)
2016 అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ తొలిసారిగా భారీ విజయాన్ని సాధించింది. దీంతో సర్బానంద సోనోవాల్ను ముఖ్యమంత్రిగా బీజేపీ నియమించింది. సోనోవాల్ తన రాజకీయ జీవితాన్ని ఆల్ అసోం స్టూడెంట్స్ యూనియన్తో ప్రారంభించారు. కానీ తర్వాత అసోం గణ పరిషత్లో చేరారు. విదేశీ చొరబాటుదారుల అంశం (IMDT చట్టం)లో పార్టీ వైఖరిపై సర్బానంద సోనోవాల్ అసంతృప్తి చెందారు. దీంతో 2011లో బీజేపీలో చేరారు. ఫలితంగా బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినప్పుడు, ఆయనకు ముఖ్యమంత్రి పదవి దక్కింది.
గెగాంగ్ అపాంగ్ : అరుణాచల్ ప్రదేశ్ మాజీ సీఎం (2014)
గెగాంగ్ అపాంగ్ చాలా కాలం పాటు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. 2014లో ఆయన తన మద్దతుదారులతో కలిసి బీజేపీలో చేరారు. గెగాంగ్ పార్టీలో చేరడంతో 60 మంది సభ్యులున్న అసెంబ్లీలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల సంఖ్య 42కు పెరిగింది. దీని ఫలితంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో తొలిసారిగా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. గెగాంగ్ అపాంగ్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా నియమితులయ్యారు. ఈశాన్య భారతదేశంలో బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తొలి రాష్ట్రం ఇదే.
అర్జున్ ముండా : ఝార్ఖండ్ మాజీ సీఎం (2005, 2006, 2013)
అర్జున్ ముండా తన రాజకీయ ప్రయాణాన్ని ఝార్ఖండ్ ముక్తి మోర్చా ద్వారా ప్రారంభించారు. 1995లో అవిభక్త బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జేఎంఎం (JMM) అభ్యర్థిగా ఖర్సావాన్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి మొదటిసారి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. ప్రత్యేక ఝార్ఖండ్ రాష్ట్ర ఉద్యమంలో ఆయన చురుగ్గా పాల్గొన్నారు. 1990వ దశకం చివరలో ఆయన జేఎంఎంను వీడి బీజేపీలో చేరారు. 2000లో ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత, బాబూలాల్ మరాండీ ప్రభుత్వంలో సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా పనిచేశారు. 2003లో బీజేపీ తరపున మొదటిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. ఆ తర్వాత మరో రెండు సార్లు (2005, 2010లలో) బీజేపీ తరపున ఝార్ఖండ్ సీఎంగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు.
