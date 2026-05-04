బంగాల్​లో రికార్డు స్థాయి పోలింగే టీఎంసీ కొంప ముంచిందా? మమత ఓటమికి కారణాలు ఇవేనా?

పశ్చిమ బంగాల్​లో టీఎంసీ కంచుకోట బద్దలు కొట్టిన బీజేపీ- మమత ఎత్తులకు కమలం పార్టీ పై ఎత్తులు- పక్కా వ్యూహాంతో బంగాల్​ను కైవసం చేసుకున్న బీజేపీ

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee (ANI)
Published : May 4, 2026 at 6:34 PM IST

Reasons For TMC Defeat : బంగాల్​లో బీజేపీ ఘన విజయం సాధించగా, 15 ఏళ్లపాటు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా పాలించిన మమతా బెనర్జీ టీఎంసీ సర్కార్​ ఓటమి పాలైంది. ఈసారి రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్ జరగడమే టీఎంసీ కొంప ముంచిందా? ఆ పార్టీ ఓటమికి గల ప్రధాన కారణాలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మమతా బెనర్జీ 15 ఏళ్లపాటు బంగాల్​ను పాలించారు. సుదీర్ఘ పాలన చేసే ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా సహజంగా కొంత మేర ప్రజావ్యతిరేకత రావడం సహజం. కానీ ఈసారి తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొంది. 15 ఏళ్ల క్రితం మమత 'మా, మాటి, మనుష్'​ (తల్లి, నేల, ప్రజలు) అనే నినాదంతో టీఎంసీని గెలిపించారు. వరుసగా మూడు సార్లు ఆమె బంగాల్​ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఈ నినాదమే మూలస్తంభంగా నిలిచింది. కానీ ఈసారి పరిస్థితి మొత్తం తారుమారు అయ్యింది. నిరుద్యోగం, స్థానిక నేతలపై ఆరోపణలు ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తికి కారణమయ్యాయి. పైగా కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థలైన ఈడీ, సీబీఐలు నిరంతరం టీఎంసీ నేతలపై దాడులు చేశాయి. దీనిని అవినీతిపై పోరాటంగా వర్ణిస్తూ బీజేపీ ఓటర్లను ఆకర్షించింది.

మహిళా ఓటర్లు

చాలా కాలంగా టీఎంసీ ఎన్నికల విజయానికి మహిళలే వెన్నెముకగా నిలిచారు. గత దశాబ్దకాలంగా మమత ఈ ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకునేందుకు అనేక మహిళా సంక్షేమ పథకాలను ప్రవేశపెట్టారు. వీటిలో లక్ష్మీ భండార్​ (నగదు బదిలీ పథకం), బాలికల కోసం కన్యాశ్రీ పథకం లాంటివి ఉన్నాయి. అయితే ఈసారి బీజేపీ ఈ మహిళా ఓటర్లను తనవైపు తిప్పుకుంది. టీఎంసీకి పోటీగా మహిళల కోసం ప్రత్యేక పథకాలు అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చింది. అంతేకాదు ఆర్​జీ కర్ మెడికల్ కాలేజ్ హత్యాచారం కేసును ప్రధాన అస్త్రంగా మలుచుకుంది. అంతేకాదు బాధితురాలి తల్లికి పానిహటి స్థానంలో తమ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా నిలిపింది. ఇది కాషాయ పార్టీకి కలిసొచ్చింది. ఆమె విజయం సాధించింది.

ముస్లిం ఓట్లు
బంగాల్​లో ముస్లిం జనాభా దాదాపు 27 శాతం మేర ఉంది. బంగాల్​లో ఎవరు అధికారంలోకి రావాలో నిర్ణయించడంలో వీరిదే కీలక పాత్రగా ఉంది. ఇంతకు ముందు టీఎంసీ ఈ ముస్లిం సమాజం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో 75 స్థానాలను గెలుచుకుంది. కానీ ఈసారి సీన్ పూర్తిగా మారిపోయింది. రాజకీయంగా కీలకమైన మాల్దా, ముర్షిదాబాద్​, ఉత్తర దినాజ్​పుర్​ జిల్లాల్లో స్పష్టంగా మార్పు కనిపించింది. ఈ ప్రాంతాల్లో అభివృద్ధి కుంటుపడడం, ఓటర్ల జాబితాలో సమస్యలు, పాలనపై ఆందోళనలు పెరిగాయి. దీనిని అవకాశంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్​ అక్కడ బలపడింది. పైగా ఆల్​ ఇండియా మజ్లిస్​-ఎ-ఇత్తెహాదుల్​ ముస్లిమీన్​ (ఏఐఎంఐఎం) కూడా ఓట్లను చీల్చే శక్తివంతమైన పార్టీగా ఎదిగింది. ఇవన్నీ ఈ ఎన్నికల్లో టీఎంసీని తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయి.

వలస కార్మికులు

బంగాల్​లో రెండు దశలో పోలింగ్ జరిగింది. 2026 ఏప్రిల్​ 23న జరిగిన మొదటి దశ పోలింగ్​లో 93.19 శాతం ఓటింగ్, ఫిబ్రవరి 29న జరిగిన రెండో దశ పోలింగ్​లో 91.66 శాతం ఓటింగ్​ నమోదు అయ్యింది. మొత్తం కలిపి బంగాల్​లో 92.47 శాతం ఓటింగ్ జరిగింది. స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన తర్వాత ఆ రాష్ట్రంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఓటింగ్ జరగడం ఇదే మొదటిసారి. అయితే పెరిగిన ఓటింగ్ బీజేపీకి కలిసొచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ఎస్​ఐఆర్​ తర్వాత ఓటర్ల జాబితా నుంచి తమ పేర్లను తొలగిస్తారనే భయంతో, చాలామంది ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న బంగాల్ పౌరులు, వలస కార్మికులు స్వరాష్ట్రానికి వచ్చి ఎన్నికల్లో పాల్గొన్నారు. ఇలా వచ్చిన వలస కార్మికుల్లో మెజార్టీ ఓటర్లు బీజేపీకే ఓటేసినట్లు ట్రెండ్స్ ను చూస్తే అర్థమవుతోంది.

మతువా కమ్యూనిటీ

బంగాల్​లో జనాభాలో 17 శాతంగా ఉన్న షెడ్యూల్ కుల సమూహం మతువా. వీరిని ఆకట్టుకునేందుకు బీజేపీ ప్రత్యేక ప్రణాళిక వేసి, అనేక తాయిళాలు ప్రకటించింది. వీరి మద్దతు బీజేపీ విజయానికి ప్రధాన కారణమైంది.

బీజేపీ యంత్రాంగం
వాస్తవానికి బంగాల్​లో టీఎంసీకి క్షేత్రస్థాయిలో బలమైన యంత్రాంగం, వీరవిధేయులైన కార్యకర్తలు ఉన్నారు. దీనిని ఓవర్ టేక్ చేస్తూ, ఈసారి బీజేపీ తన శాయశక్తులా బూత్ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు తన కార్యకర్తలను ఇంటిఇంటికీ వెళ్లి ప్రచారం చేసేలా చేసింది. పైగా బీజేపీకి డిజిటల్ ప్రచారం కూడా బాగా కలిసొచ్చింది. ఇవన్నీ మమతా బెనర్జీకి నష్టం కలిగించాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అవినీతి కుంభకోణాలు
ఇక మమత హయాంలో అనే అవినీతి ఆరోపణలు టీఎంసీ పార్టీ ప్రతిష్టను దెబ్బతీశాయి. ముఖ్యంగా ఉపాధ్యాయుల నియామకంలో జరిగిన అక్రమాలు ఆ పార్టీని ఇరకాటంలో పడేశాయి. మాజీ మంత్రి పార్థ ఛటర్జీ అనుచరుల ఇళ్లలో కోట్లాది రూపాయలు దొరకడం, ఆ విజువల్స్ నెట్టింట వైరల్ కావడంతో పార్టీకి నష్టం జరిగింది. శారద, నారద లాంటి పాత కుంభకోణాల గురించి కూడా విపక్షాలు ప్రస్తావిస్తూ టీఎంసీ అవినీతిలో కూరుకుపోయిందనే విషయాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాయి. ఇవన్నీ మమత సర్కార్​ను తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని చెప్పకతప్పదు.

ఎస్​ఐఆర్ ఎఫెక్ట్
​ఈ ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో అక్రమ వలసదారులను దేశం నుంచి తరిమేస్తామని బీజేపీ స్పష్టంగా పేర్కొంది. అంతేకాదు మమత సర్కార్​ అక్రమ వలసదారులకు అండగా నిలుస్తోందని ఆరోపించింది. బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చిన అక్రమ వలసదారులు స్థానిక ప్రజల జీవనోపాధిని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నారని పేర్కొంది. దీనికి బలం చేకూరుస్తూ ఎన్నికల సంఘం ఎస్​ఐఆర్​ చేపట్టి సుమారు 89 లక్షల మంది పేర్లను ఓటర్ జాబితా నుంచి తొలగించింది. ఇందులో ఎక్కువ మంది టీఎంసీ మద్దతుదారులేనని ఓ అంచనా. ఇది కూడా టీఎంసీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బేనని చెప్పకతప్పదు. ఈ విధంగా పలు కారణాలు ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీని తీవ్రంగా దెబ్బతీశాయని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

