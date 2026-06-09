ETV Bharat / bharat

టీఎంసీలో ఓటమిని మించిన సంక్షోభం- మమతకు అసలైన పరీక్ష ఇప్పుడే- దీదీ పట్టు నిలుపుకుంటారా?

తృణమూల్ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో సొంత ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీల తిరుగుబాటు- మమతా బెనర్జీ ఈ సవాళ్లను అధిగమిస్తారా?

Mamata Banerjee
Mamata Banerjee (PTI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 9, 2026 at 7:56 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Can Mamata Overcome TMC Crisis : రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం కొత్త విషయమేం కాదు. అయితే ఓటమి తర్వాత కొన్ని పార్టీలు మరింత బలంగా తిరిగొస్తే, ఇంకొన్ని సంవత్సరాల తరబడి ప్రతిపక్షంలోనే పోరాడుతుంటాయి. మరికొన్ని తమ అస్తిత్వాన్నే కోల్పోయి పూర్తిగా కనుమరుగైపోతుంటాయి. అంటే ఓటమి తర్వాతే రాజకీయ పార్టీలకు అసలు పరీక్ష ఎదురవుతుందన్నమాట. ప్రస్తుతం బంగాల్‌లో టీఎంసీ (తృణమూల్ కాంగ్రెస్) ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి కూడా అలాంటిదే. ఒకప్పుడు టీఎంసీ అధినేత్రి, మాజీ సీఎం మమతా బెనర్జీ మాటే శాసనంగా ఉన్న పార్టీలో ఇప్పుడు బహిరంగంగానే అసంతృప్తి, అంతర్గత తిరుగుబాటు స్వరాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేల తిరుగుబాటు నుంచి ఎంపీల దిక్కార స్వరం వరకు పరిణామాలు వేగంగా మారుతున్న వేళ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ఇప్పుడసలు చర్చ బీజేపీ విజయం కానే కాదు. 15 ఏళ్ల పాటు బంగాల్‌ను పాలించిన టీఎంసీ అధికారంలో లేకుండా అసలు తన ఉనికిని, ఐక్యతను, అస్తిత్వాన్ని కాపాడుకోగలదా? అన్నదే ప్రశ్నగా మారింది.

బంగాల్ రాజకీయాల్లో దాదాపుగా గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఒకే ఒక్క పేరు ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఆ పేరే మమతా బెనర్జీ. కాంగ్రెస్‌ను వదిలి 1998లో తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీని స్థాపించిన దీదీ, 13 ఏళ్ల నిరీక్షణ తర్వాత 2011లో తొలిసారి ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 34 ఏళ్ల సుదీర్ఘ వామపక్ష పాలనకు ముగింపు పలికి అధికారంలోకి వచ్చారు. ఆ తర్వాత జరిగింది అందరికీ తెలిసిందే. హ్యాట్రిక్ విజయాలతో టీఎంసీని బంగాల్‌లో అప్రతిహత శక్తిగా మార్చారు. వరుసగా 15 ఏళ్లు రాష్ట్రాన్ని ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలారు.

కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇటీవల జరిగిన 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఎంసీకి ఊహించని షాక్ తగిలింది. ఘోర పరాజయంతో అధికారాన్ని కోల్పోయిన తర్వాత పార్టీలో ఊహించని పరిణామాలు జరుగుతున్నాయి. రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, టీఎంసీకి అసలు సవాలు ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం కాదు. అధికారంలో లేనప్పుడు కూడా పార్టీని ఏకతాటిపై నిలబెట్టడం.

ఓటమికి మించిన సమస్య- పార్టీలో లుకలుకలు
సాధారణంగా ఏ పార్టీ అయినా ఎన్నికల్లో ఓడిపోవచ్చు. కానీ ఆ తర్వాత ఓటమిని తట్టుకొని పాఠాలు నేర్చుకొని, మళ్లీ పార్టీ ఎలా నిలబడుతుందనేదే అసలు పరీక్ష. ఇప్పటి టీఎంసీ పరిస్థితిని చూస్తే పార్టీ నాయకత్వాన్ని బహిరంగంగానే ప్రశ్నించే ఎమ్మెల్యేలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన నేతకు మద్దతుగా ఇతర ఎమ్మెల్యేలు కూడా నిలబడుతున్నారు. దిల్లీలో ఉన్న తృణమూల్ ఎంపీలలో కూడా అసంతృప్తి, అసమ్మతి ఉందన్న చర్చ సాగుతోంది. వాస్తవానికి కొన్నేళ్ల కిందటి వరకు తృణమూల్‌లో ఇలాంటి పరిస్థితి ఎప్పుడూ కనిపించలేదు. దీదీ చెప్పిందే తుది నిర్ణయం. విభేదాలు ఉన్నా పెద్దగా బయటకు వచ్చేవి కాదు. ఇప్పుడలా లేదు. పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది.

2011లో లెఫ్ట్ ఫ్రంట్ ఓడింది- కానీ కూలిపోలేదు!
తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ప్రస్తుత పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవాలంటే 2011 నాటి బంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి. దాదాపు 34 ఏళ్ల పాటు అధికారంలో ఉన్న వామపక్షాల్ని మమతా బెనర్జీ ఘోరంగా ఓడించారు. అయితే అధికారాన్ని కోల్పోయినా కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఒక్కసారిగా విచ్ఛిన్నమేం కాలేదు. బలమైన కేడర్, ట్రేడ్ యూనియన్లు, విద్యార్థి సంఘాలు, స్థానిక కమిటీలు ఉండటంతో పార్టీ వ్యవస్థ చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. విభేదాలు, నిరాశనిస్పృహలతో ఎన్నికల్లో ప్రభావం తగ్గినా పార్టీ గుర్తింపు మాత్రం కోల్పోలేదు. 2021 ఎన్నికల్లో సీపీఎం అసెంబ్లీలో ఒక్క సీటు గెలవలేకపోయినా పార్టీ ఇంకా కొనసాగుతుండటానికి ఈ బలమైన పునాదులే కారణం.

తృణమూల్ సమస్య పూర్తిగా భిన్నం
చిత్తుగా ఓడినా వామపక్షాలు నిలబడ్డాయి. కానీ తృణమూల్ మాత్రం అలా కనిపించట్లేదు. టీఎంసీ పార్టీ నిర్మాణం పూర్తిగా మమతా బెనర్జీ వ్యక్తిత్వం చుట్టూరానే తిరిగింది. 2011 నుంచి వరుసగా 15 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉండటం వల్ల వివిధ పార్టీల నుంచి అధికార కాంక్షతో వచ్చిన నేతలు, స్థానికంగా బలమైన నాయకులు, కొత్త రాజకీయ నాయకులు ఇలా అంతా టీఎంసీలో చేరారు. వీరందరినీ కలిపి ఉంచిన ప్రధాన శక్తి అధికారమే. కానీ ఇప్పుడు ఆ అధికారం లేకపోవడంతోనే అసలు సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా బయటపడుతున్నాయి.

విశ్లేషకుల మాటల్లో చెప్పాలంటే, ''అధికారం ఉన్నప్పుడు అంతా ఒకే పడవలో ఉంటారు. అధికారం పోయిన తర్వాతే ఎవరు నిజంగా పార్టీ కోసం ఉన్నారో తెలుస్తుంది'' అన్న చందంగా తృణమూల్ పరిస్థితి తయారైంది. ఇటీవల టీఎంసీ నుంచి వేటుకు గురైన ఉత్తరపాడా పుర్భ ఎమ్మెల్యే రితాబ్రత బంద్యోపాధ్యాయ్ చుట్టూ కొందరు టీఎంసీ ఎమ్మెల్యేలు చేరడం పార్టీని కలవరపెడుతోంది. పార్టీ బయటకు పంపిన నాయకుడే ఇప్పుడు అసంతృప్త వర్గాలకు కేంద్రబిందువుగా మారడం టీఎంసీలో పెరుగుతున్న అసంతృప్తికి సంకేతంగా భావిస్తున్నారు. ఇది సాధారణ వర్గపోరు కాదని రాజకీయ పరిశీలకులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే గతంలో దీదీ నాయకత్వాన్ని బహిరంగంగా ప్రశ్నించేందుకు ఎవరూ సాహసించేవారు కాదు.

టీఎంసీకి ఇదే మరింత ప్రమాదకరం
ఒకవైపు ఎమ్మెల్యేల తిరుగుబాటు పెద్ద సమస్య అయితే లోక్‌సభలో చోటుచేసుకుంటున్న పరిణామాలు టీఎంసీకి మరింత ప్రమాదకరంగా మారే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. మమతా బెనర్జీ జాతీయ రాజకీయాల్లో తన వాదన బలంగా వినిపిస్తూ వచ్చేందుకు ప్రధాన కారణం బంగాల్‌లో ఏళ్లుగా అధికార బలం, పార్లమెంటులో తమ ఎంపీల సంఖ్య. ఇందులో ఇప్పుడు అధికార బలం పోయింది. తృణమూల్‌కు చెందిన సుమారు 20 మంది లోక్‌సభ ఎంపీలు ఎన్డీయేకు మద్దతు ఇచ్చారు. ఇది రాజకీయంగా టీఎంసీకి మరో పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా భావించవచ్చు.

అభిషేక్ బెనర్జీనే ప్రధాన కారణమా?
తృణమూల్ పార్టీలో వినిపిస్తున్న అసంతృప్తి, తిరుగుబాటు ప్రధానంగా ఒకే అంశం చుట్టూ తిరుగుతోంది. అదే మమతా బెనర్జీ మేనల్లుడు, తృణమూల్ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి అభిషేక్ బెనర్జీ నాయకత్వ శైలి. పార్టీలో చాలా మంది ఈయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు. పార్టీలో క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్తలకు ప్రాధాన్యం తగ్గిందని, కన్సల్టెంట్లపై అధికంగా ఆధారపడుతున్నారని, అభిషేక్‌ కేంద్రంగా విమర్శలు వస్తున్నాయి. వాస్తవానికి ఇవేమీ కొత్త ఆరోపణలు కావు. అయితే ఎన్నికల్లో గెలుస్తున్నప్పుడు ఇవేం పెద్దగా బయటకు రాలేదు. ఓటమి తర్వాత మాత్రం అవే బహిరంగ చర్చకు వస్తున్నాయి. రాజకీయాల్లో విజయాలు లోపాల్ని దాచిపెడతాయి. కానీ ఓటములే వాటిని బయటపెడతాయి.

మమత మౌనం వెనుక పెద్ద వ్యూహమే ఉందా?
మమతా బెనర్జీ రాజకీయ జీవితాన్ని పరిశీలిస్తే ఆమె ఎప్పుడూ పోరాట యోధురాలిగానే కనిపించారు. వీధి పోరాటాలు, నిరసనలు, నిరంతర ప్రచారం, ఇవే ఆమె బలం. అలాంటి నాయకురాలు ఇప్పుడు కొంత నిశ్శబ్దంగా ఉండటం రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి బహుశా ఆమెకు ఈ పరిస్థితి ఎదురై ఉండకపోవచ్చు. అయితే ఇది వ్యూహాత్మక మౌనమా? లేక పార్టీని ముందుగా స్థిరీకరించే ప్రయత్నమా? అనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. పార్టీ కార్యకర్తలు మాత్రం మమత నుంచి స్పష్టమైన దిశానిర్దేశం కోసం ఎదురుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

మమత మళ్లీ నిరూపించుకుంటారా?
మమతా బెనర్జీ రాజకీయ జీవితమంతా ప్రత్యర్థుల అంచనాలకు చిక్కకుండా సాగింది. ఎప్పుడూ భిన్నంగా ఆలోచించేవారు. ఎన్నో సవాళ్లను ఒంటిచేత్తో అధిగమించారు. గతంలో ఆమె రాజకీయం జీవితం ముగిసిందని చాలా సార్లు భావించారు. కానీ పండ్లున్న చెట్టుకే రాళ్ల దెబ్బలన్నట్లు ఒక అడుగు వెనక్కి వేసినప్పుడల్లా ఆమె తిరిగి బలంగానే దూసుకొచ్చారు. అయితే ఈసారి సవాలు భిన్నంగా ఉంది. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో చాన్నాళ్ల తర్వాత ఓటమి ఎదురైంది. కానీ ఇప్పుడు ఆమె పోరాడాల్సింది కేవలం బీజేపీతో మాత్రమే కాదు. తన సొంత పార్టీతో కూడా. సొంత పార్టీలోనే పెరుగుతున్న అనిశ్చితి, అసంతృప్తి, అసమ్మతి, తిరుగుబాటుపైనా. అందుకే ఇప్పుడు ''మమతా బెనర్జీ టీఎంసీని మళ్లీ గెలిపిస్తారా?'' అనే దాని కంటే, "అధికారంలో లేకుండా టీఎంసీని ఒకటిగా ఉంచగలరా?" అన్నదే బంగాల్ రాజకీయాల్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నగా మారింది. అదే మరింత ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.

ఫోర్జరీ కేసు: మమతా బెనర్జీ నివాసంలో CID తనిఖీలు!

మీనాక్షి నటరాజన్‌ రాజ్యసభ నామినేషన్ తిరస్కరణ

TAGGED:

TRINAMOOL CONGRESS REBELS ISSUE
TMC SPLIT
CRISIS BEYOND TMC DEFECT
REAL TEST FOR MAMATA BANERJEE
CAN MAMATA OVERCOME TMC CRISIS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.