25ఏళ్లుగా 3,610 అనాథ మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు- సొంత ఖర్చులతోనే నిస్వార్థ సేవ చేస్తున్న మణిమారన్!
Manimaran Social Service Tamilnadu: సామాజిక కార్యకర్త మణిమారన్ 25 ఏళ్లుగా అనాథలు, బంధువులు పట్టించుకోని వారు, గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు సొంత ఖర్చులతో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్నారు.
Published : November 1, 2026 at 10:53 PM IST
మనిషి బతికి ఉన్నంత కాలమే బంధాలు, అనుబంధాలు. కన్నవాళ్లు, రక్త సంబంధీకులు వదిలేసినా మానవత్వం ఇంకా బతికే ఉందనడానికి సజీవ సాక్ష్యంగా నిలుస్తున్నారు తమిళనాడుకు చెందిన సామాజిక కార్యకర్త పా. మణిమారన్. మరణించిన తర్వాత ఎవరూ పట్టించుకోని అనాథ మృతదేహాలకు కూడా గౌరవప్రదంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తూ మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తున్నారు. గత 25 ఏళ్లుగా తన జీవితంలో ఈ సేవనే ప్రధాన బాధ్యతగా భావిస్తూ ఇప్పటివరకు 3610 మంది నిరుపేదలు, అనాథలు, గుర్తు తెలియని మృతదేహాలకు అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహించారు. ఇక్కడ సొంతంగా ఆయన ఖర్చులతోనే ఇవన్నీ చేస్తుండటం గొప్ప విషయం.
తిరువణ్ణామలై జిల్లా తలయాంబల్లం గ్రామానికి చెందిన మణిమారన్ వయసు 40 సంవత్సరాలు. బంధువులు వదిలేసిన వారు, ఏ తోడూ లేని నిరుపేదలు, గుర్తు తెలియని పరిస్థితుల్లో మరణించిన వారి మృతదేహాలకు నిర్వహించడమే ఆయన పని. ఇది ఒక్కఊరికో, నగరానికో పరిమితం కాలేదు. తమిళనాడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. ఇలాంటి మృతదేహాలకు అంత్యక్రియలు నిర్వహించాలంటే ఆస్పత్రి, పోలీసు శాఖ నుంచి అవసరమైన అనుమతులు తీసుకోవాలి. మణిమారన్ ఇక్కడ ప్రతి సందర్భంలోనూ నిబంధనల ప్రకారం ప్రక్రియను పూర్తి చేసి అంతిమ సంస్కారాలు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఇటీవల ఇలానే వెల్లూరులోని ఉడుకంబరై ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల ఆస్పత్రిలో ఒక మహిళ మృతదేహం నెలల తరబడి ఎవరూ తీసుకెళ్లకుండా ఉన్నట్లు ఆయనకు తెలిసింది. ఆ మహిళ బంధువులెవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో మణిమారనే స్వయంగా అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి ముందుకొచ్చారు. ఆస్పత్రి అధికారులతో అవసరమైన ప్రక్రియ పూర్తి చేసి పోలీసుల నుంచి కూడా అనుమతి తీసుకున్నారు. అనంతరం ఆ మహిళ మృతదేహాన్ని స్థానిక శ్మశానవాటికకు తీసుకెళ్లి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు. తన సొంత డబ్బులతోనే పూల దండలు సహా ఇతర అవసరమైన సామగ్రిని కొనుగోలు చేసి గౌరవప్రదంగా చివరి వీడ్కోలు పలికారు. ఈ కార్యక్రమంలో విరింజిపురం పోలీస్ స్టేషన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ గజేంద్రన్ కూడా పాల్గొన్నారు.
ప్రతి ఒక్కరికీ గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు దక్కాలి!
తన ఈ సేవల గురించి మణిమారన్ మాట్లాడారు. ఒక వ్యక్తి చనిపోయాక వారికి బంధువులు ఉన్నారా లేదా అన్నది ముఖ్యం కాదని, ప్రతి ఒక్కరికీ గౌరవప్రదంగా అంతిమ సంస్కారాలు జరగాలని చెబుతున్నారు.
'మరణించిన వ్యక్తికి బంధువులు ఎవరైనా ఉన్నారా? లేరా? అనే దానితో సంబంధం లేదు. ఈ భూమిపై పుట్టిన ప్రతి మనిషికి కూడా గౌరవప్రదంగా అంతిమ వీడ్కోలు పొందే హక్కు ఉంది. దిక్కులేని వారి మృతదేహాలు అలా గౌరవం లేకుండా పడి ఉండటం నన్ను తీవ్రంగా కలిచివేస్తుంది. అందుకే గత 25 ఏళ్లుగా నా శక్తి మేర నా సొంత ఖర్చులతోనే ఈ సేవను కొనసాగిస్తున్నాను. మరణించిన వారికి కూడా గౌరవం దగ్గాలన్నదే నా లక్ష్యం' - పా. మణిమారన్, సామాజిక కార్యకర్త
జాతీయ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎన్నో పురస్కారాలు
మణిమారన్ చేస్తున్న సేవల్ని కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా గుర్తించాయి. మణిమారన్ సేవలకు గుర్తింపుగా 2015లోనే అప్పటి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ ఆయనకు జాతీయ పురస్కారం అందజేశారు. ఇందులో భాగంగా రూ. 1 లక్ష నగదు బహుమతి కూడా ఇచ్చారు. అదే సంవత్సరం అప్పటి తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత కూడా 2015 సంవత్సరానికిగానూ రాష్ట్ర యువజన పురస్కారంతో మణిమారన్ను సత్కరించారు. అంతేకాకుండా, ఈ ఆగస్టు 15న నిర్వహించిన స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రస్తుత తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జోసెఫ్ విజయ్- దివ్యాంగుల సంక్షేమ శాఖ తరపున మణిమారన్కు ఉత్తమ సామాజిక కార్యకర్త పురస్కారాన్ని అందజేశారు.
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