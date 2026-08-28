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పుదుచ్చేరికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా కావాల్సిందే- అందుకోసం రాజీనామాకైనా సిద్ధం: సీఎం రంగస్వామి

పుదుచ్చేరికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా కావాలన్న ముఖ్యమంత్రి- అధికారాలు లేకుండా పుదుచ్చేరి ఇలాగే కొనసాగలేదని రంగస్వామి కీలక వ్యాఖ్యలు

Puducherry CM Rangasamy
పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి ఎన్​. రంగస్వామి (PTI (File Photos))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 2:40 PM IST

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Rangasamy On Puducherry Statehood : పుదుచ్చేరికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వాలనే డిమాండ్​కు ముఖ్యమంత్రి ఎన్​. రంగస్వామి గట్టి మద్దతునిచ్చారు. ఇందు కోసం సీఎం పదవికి రాజీనామా చేయడానికి కూడా సిద్ధమని శుక్రవారం అసెంబ్లీలో ప్రకటించారు. అధికారులు లేకుండా పుదుచ్చేరి ఇలాగే కొనసాగలేదని తాను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గుర్తు చేసినట్లు తెలిపారు.

పుదుచ్చేరికి ప్రత్యేక రాష్ట్ర హోదా కోసం అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చ సందర్భంగా ప్రతిపక్ష డీఎంకే నేత ఎ.ఎం.హెజ్ నజీమ్ మాట్లాడారు. రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వకుండా కేంద్రం చేస్తున్న జాపానికి నిరసనగా అందరూ కలిసి పోరాడాలని పిలుపునిచ్చారు. అధికార పక్షాని(ఏఐఎన్​ఆర్​సీ)కి చెందిన ఎమ్మెల్యే ఎ.జాన్ కుమార్ మాట్లాడుతూ, పుదుచ్చేరికి ప్రత్యేక హోదా కల్పించాలని కోరారు. అయితే విపక్ష నేత నజీమ్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి ఎన్​. రంగస్వామి తనదైన శైలిలో స్పందించారు. "రాష్ట్ర హోదా డిమాండ్​ను బలంగా వినిపించడానికి నేను రాజీనామా చేయడానికి కూడా సిద్ధం. మనమంతా దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్రం ముందు మన విన్నపాన్ని ఉంచుదాం" అని రంగస్వామి పేర్కొన్నారు.

"పుదుచ్చేరి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఉండడం వల్ల ప్రభుత్వానికి, అసెంబ్లీకి ఎలాంటి అధికారాలు లేకుండా పోయాయి. దీని వల్ల కలుగుతున్న ఇబ్బందులు నాకు తెలుసు. నేను చాలా సార్లు ఈ విషయాన్ని కేంద్రానికి విన్నవించాను. ముఖ్యంగా ఇటీవల పుదుచ్చేరికి వచ్చిన ప్రధాని మోదీకి కూడా ఈ విషయాన్ని చెప్పాను."
- ఎన్​. రంగస్వామి, పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి

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