ETV Bharat / bharat

అమెరికాతో పరస్పర ప్రయోజనకర ట్రేడ్ డీల్‌కు రెడీ : భారత విదేశాంగ శాఖ

గతేడాది ఫిబ్రవరి 13 నుంచి ఇరుదేశాలు చర్చలు జరుపుతున్నాయి- కొన్నిసార్లు ఒప్పందం ఖరారు దశ దాకా చేరామన్న విదేశాంగ శాఖ

India US Trade Deal
India US Trade Deal (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 9, 2026 at 5:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

India Us Trade Deal : పరస్పర ప్రయోజనకరంగా ఉండే వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని అమెరికాతో కుదుర్చుకునేందుకు భారత్ సిద్ధమని విదేశాంగ శాఖ అధికార ప్రతినిధి రణధీర్ జైస్వాల్ వెల్లడించారు. దీనిపై గతేడాది ఫిబ్రవరి 13 నుంచి ఇరుదేశాలు చర్చలు జరుపుతున్నాయని, కొన్నిసార్లు ఒప్పందం ఖరారు దశ దాకా చేరామని ఆయన తెలిపారు. ఈ చర్చలకు తప్పుడు వ్యాఖ్యానాన్ని జోడిస్తూ దుష్ప్రచారం జరిగిందన్నారు. శుక్రవారం రోజు న్యూదిల్లీలో భారత విదేశాంగ శాఖ వారాంతపు మీడియా సమావేశంలో ఈ వివరాలను రణధీర్ జైస్వాల్ చెప్పారు.

సమతూకంగా, పరస్పర ప్రయోజనకరంగా ఉండే వాణిజ్య ఒప్పందం కోసం గత ఏడాది కాలంగా వివిధ విడతల్లో అమెరికా, భారత్ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీర్ఘకాలిక అనుబంధాన్ని కలిగిన భారత్, అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య వీలైనంత త్వరగా ట్రేడ్ డీల్ జరగాలని కోరుకుంటున్నట్లు చెప్పారు. 2025లో వివిధ సందర్భాల్లో 8 సార్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌, భారత ప్రధాని మోదీ ఫోన్ కాల్ సంభాషణల్లోనూ వాణిజ్య ఒప్పందంలోని పలు అంశాలు చర్చకు వచ్చాయని రణధీర్ జైస్వాల్ తెలిపారు. ద్వైపాక్షిక భాగస్వామ్యం బలోపేతంపైనా వారు చర్చించారన్నారు.

TAGGED:

INDIA US TRADE DEAL
INDIA VS USA
MODI VS TRUMP
INDIA US TRADE RELATIONS
INDIA US TRADE DEAL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.