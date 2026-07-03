అయోధ్య రామాలయ విరాళాల చోరీ కేసు- ట్రస్ట్ ఖాతాల నిర్వహణపై సిట్ 'రీ-ఆడిట్'
'శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్'లో గత ఐదేళ్ల ఆర్థిక లావాదేవీలపై సిట్ రీ-ఆడిట్- నిర్మాణానికి సంబంధించిన ఖర్చులతో పాటు, విరాళాలుగా వచ్చిన ఆభరణాల పరిశీలన
Published : July 3, 2026 at 2:56 PM IST
Re Audit At Temple Trust Account : అయోధ్య రామమందిర విరాళాల దుర్వినియోగం ఆరోపణల నేపథ్యంలో యూపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (SIT) విచారణను వేగవంతం చేసింది. చోరీ చేసిన సొమ్ము ఎంత అనేది తేల్చేందుకు సిట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గత ఐదేళ్లుగా ట్రస్ట్ నిర్వహించిన ఆర్థిక లావాదేవీలన్నింటిపై సమగ్రమైన 'రీ-ఆడిట్' చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. ప్రాథమిక విచారణలో భారీ ఎత్తున అవకతవకలు జరిగినట్లు తేలడంతో లోతైన దర్యాప్తునకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. ఆలయ నిర్మాణ వ్యయాలతో పాటు భక్తులు విరాళంగా సమర్పించిన నగదు, బంగారం, వెండి ఆభరణాల లెక్కలను కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించనున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ప్రధాన నిందితుడు అవినాశ్ శుక్లాను పోలీసు కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించారు. అతడి వద్ద నుంచే అత్యధిక నగదు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్, ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా, ఆలయ నిర్వహణకు సంబంధించిన గోపాల్ రావును ఎస్ఐటీ విచారించింది. అలాగే, చంపత్ రాయ్, అనిల్ మిశ్రా తమ రాజీనామాలు సమర్పించారు. జులై 6న జరిగే ట్రస్ట్ సమావేశంలో రాజీనామాలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది.