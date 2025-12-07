115ఏళ్ల తర్వాత కుటుంబాన్ని కలిసిన వ్యక్తి! బ్రిటీష్వారు బలవంతంగా తీసుకెళ్లడమే కారణం
పూర్వీకులను వెతుక్కుంటూ ఉత్తరప్రదేశ్లోని బస్తీకి వచ్చిన యువజంట- చివరికి సొంత కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకున్న వైనం
Published : December 7, 2025 at 8:28 PM IST
Fiji Man Reunited With Family : ఉత్తరప్రదేశ్లోని బస్తీలో ఒక సినిమాని తలపించే సంఘటన జరిగింది. దాదాపు 115 ఏళ్ల తరువాత విదేశాల్లో ఉండే ఓ వ్యక్తి, భారత్లోని తన పూర్వీకులను కలుసుకున్నాడు. తన వారిని చూసి ఆనంద బాష్పాలు రాల్చాడు. దీని వెనకున్న స్టోరీ వింటే, మన కళ్లూ చెమర్చక మానవు.
మన దేశంలో బ్రిటీష్వాళ్ల పాలన కొనసాగిన కాలంలో చాలా మంది భారతీయులను బలవంతంగా ఇతర దేశాలకు తరలించారు. వాళ్లతో అక్కడ వెట్టిచాకిరి చేయించేవారు. తిరిగి భారత్కు రాకుండా చేసేవారు. దీనితో వారు అక్కడే స్థిరపడిపోవాల్సి వచ్చేది. అలా మన దేశం నుంచి వెళ్లి, అక్కడే స్థిరపడినవాళ్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా మందే ఉన్నారు. వారిలో ఫిజిలో ఉన్న రవీంద్ర దత్ పూర్వీకులు కూడా ఉన్నారు.
"1910లో బ్రిటీష్ వాళ్లు భారతదేశం నుంచి చాలా మందిని ఒప్పంద కార్మికులుగా ఫిజీ దేశానికి పంపారు. అందులో మా ముత్తాత గరీబ్ రామ్ కూడా ఉన్నారు. ఆయనతో బ్రిటీష్ వాళ్లు బలవంతంగా చాకిరీ చేయించారు. తిరిగి భారతదేశానికి రావడానికి అనుమతించలేదు. కాలక్రమంలో మా కుటుంబం అక్కడే స్థిరపడింది. నేను చాలా శోధించి, మా ముత్తాత ఇమ్మిగ్రేషన్ పాస్ను కనుగొన్నాను. అందులో ఆయన గురించిన చాలా సమాచారం ఉంది. దీనిని ఆసరాగా చేసుకుని భారత్లోని మా పూర్వీకుల కోసం అన్వేషణ సాగించాను. 2019లో భారతదేశానికి వచ్చాను. మా కుటుంబాన్ని గురించి వివరాలు సేకరించాను. అయోధ్యను సందర్శించి, విడిపోయిన మా కుటుంబాన్ని తిరిగి కలపమని శ్రీరాముడిని ప్రార్థించాను. ఇలా చాలా ఏళ్లపాటు ఆన్లైన్లో మా కుటుంబ సభ్యుల సమాచారాన్ని సేకరించాను. ఎంతో మందిని సంప్రదించాను. చివరికి మా కుటుంబ సభ్యులు ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాబ్రాలో ఉన్నారని తెలిసింది."
- రవీంద్ర దత్
ఆనంద బాష్పాలు
కుటుంబ సభ్యుల వివరాలు తెలుసుకున్న రవీంద్ర, ఫిజీ నుంచి తన భార్య కేశిని హరేతో కలిసి భారత్ వచ్చారు. దాదాపు 115 ఏళ్ల తరువాత తన కుటుంబ సభ్యులను కలుసుకున్నారు. ఆ ఆనందంలో ఆయన కళ్ల వెంట ఆనంద బాష్పాలు రాలాయి. వారిని ఫిజీకి రావాలని ఆహ్వానించాడు. ప్రస్తుతం కాబ్రా గ్రామంలో గరీబ్ రామ్ మనవళ్లు, మునిమనవళ్లు అయిన భోలా చౌదరి, గోరఖ్నాథ్, విశ్వనాథ్, దినేశ్, ఉమేశ్, రాముగ్రహ సహా ఇతర కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. వీరంతా గరీబ్ రామ్ కుటుంబానికి చెందిన 6వ తరం వారం కావడం గమనార్హం.
"ఇద్దరు వ్యక్తులు ఫిజి నుంచి మా గ్రామానికి వచ్చి, తమ కుటుంబ సభ్యుల కోసం వెతుకుతున్నారని తెలిసింది. దీనితో నేనే స్వయంగా వెళ్లి రవీంద్ర దత్ను కలిసి వివరాలు తెలుసుకున్నాను. తరువాత వారిద్దరినీ తీసుకెళ్లి, ఆయన కుటుంబ సభ్యుడైన రామ్ దత్కు చూపించాను. రవీంద్ర దత్ తమ పూర్వీకుల ఫొటోలను చూపించి, జరిగిన కథంతా చెప్పారు. తరువాత ఆనందంగా ఫిజీకి తిరిగి వెళ్లారు" అని గ్రామాధిపతి రవిప్రకాశ్ చౌదరి అన్నారు.
గమనిక: ఫిజీ జనాభాలో దాదాపు 37 శాతం మంది భారతీయ మూలాలు ఉన్నవారే.
