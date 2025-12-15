తుక్కుతో అద్భుతం- సినిమా స్ఫూర్తితో 'హ్యాంగ్ గ్లైడర్' తయారీ- చదివింది 8వ తరగతే!
8వ తరగతి చదివిన నోయిడా వాసి అద్భుతం - పాత బైక్ ఇంజిన్, ఆటో చక్రాలతో హ్యాంగ్ గ్లైడర్ - ఫరీదాబాద్ మేళాలో ఆకట్టుకుంటున్న రవి గుర్జర్ ప్రయోగం
Published : December 15, 2025 at 8:56 AM IST
Noida Man Builds Hang Glider From Scrap : చదువు తక్కువైనా ఆలోచనలో ఆకాశమంత ఎత్తుకు ఎదిగాడు. డిగ్రీలు లేకపోయినా ఇంజినీర్లను మించిన మేధస్సుతో అద్భుతం సృష్టించాడు. పనికిరాని తుక్కు సామానుతోనే గాల్లో ఎగిరే 'హ్యాంగ్ గ్లైడర్' తయారు చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాడు. అది కూడా సినిమా స్ఫూర్తితో చేశాడు. అతడే ఉత్తరప్రదేశ్లోని నోయిడాకు చెందిన రవి గుర్జర్. 15 ఏళ్ల కష్టానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచిన ఈ గ్లైడర్ ఇప్పుడు హరియాణాలోని సూరజ్కుండ్ క్రాఫ్ట్ మేళాలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
సినిమా చూసి, స్కెచ్ వేశాడు
రవి గుర్జర్ పెద్దగా చదువుకోలేదు. ఎనిమిదో తరగతి వరకే బడికి వెళ్లాడు. కానీ అతడి ఆలోచనలు మాత్రం చాలా వినూత్నంగా ఉంటాయి. అమితాబ్ బచ్చన్ నటించిన 'యారానా' సినిమా రవి జీవితాన్ని మార్చేసింది. అందులో అమితాబ్ గ్లైడర్ నడపడం చూసి రవి ఫిదా అయ్యాడు. తానూ అలాంటిది ఒకటి తయారు చేయాలని సంకల్పించాడు. అప్పటి నుంచి 15 ఏళ్ల పాటు శ్రమించాడు.
తుక్కు సామానే పెట్టుబడి
గ్లైడర్ తయారు చేయడానికి రవి కొత్త వస్తువులేమీ కొనలేదు. పాత బైక్ ఇంజిన్ను దీనికి అమర్చాడు. బైక్ మీటర్, ఆటో రిక్షా చక్రాలను సేకరించి దీని తయారీలో వాడాడు. విదేశాల నుంచి గ్లైడర్ రెక్కలు తెప్పిస్తే లక్షల్లో ఖర్చవుతుంది. కానీ రవి కేవలం రూ.20 వేలతో తానే స్వయంగా రెక్కలు తయారు చేశాడు. మొత్తం గ్లైడర్ తయారీకి సుమారు రూ.లక్ష ఖర్చయిందని రవి తెలిపాడు.
'ఇది కేవలం బొమ్మ కాదు, నిజంగా గాల్లో ఎగురుతుంది. ఒక లీటరు పెట్రోల్ పోస్తే సుమారు 10 నిమిషాల పాటు గాల్లో చక్కర్లు కొడుతుంది. మొదట్లో ఒకరు మాత్రమే కూర్చునేలా తయారు చేశా. ఇప్పుడు దాన్ని అభివృద్ధి చేసి, ఇద్దరు ప్రయాణించేలా మార్పులు చేశాను. ఇప్పటికే నేను దీనిపై చాలాసార్లు విమానయానం చేశా' అని రవి గుజ్జర్ గర్వంగా చెబుతున్నాడు.
రైతునని చెప్పి అనుమతి
గ్లైడర్ చేయడం ఒక ఎత్తైతే, దానికి అనుమతి తెచ్చుకోవడం మరో ఎత్తు. రవి గ్లైడర్ గురించి అధికారులకు లేఖ రాశాడు. 'ఎందుకు తయారు చేశావు? దీనికి చాలా రిజిస్ట్రేషన్లు కావాలి కదా?' అని అధికారులు ప్రశ్నించారు. దానికి రవి తెలివిగా సమాధానం చెప్పాడు. 'నేను రైతును. నా పొలాల్లో ఎరువులు వేయడానికి, మందులు చల్లడానికి దీన్ని వాడుకుంటాను' అని చెప్పాడు. అతడి సమాధానంతో సంతృప్తి చెందిన అధికారులు అనుమతి ఇచ్చారు. ఇప్పటివరకు మూడు గ్లైడర్లు తయారు చేసి అమ్మినట్లు రవి తెలిపాడు.
'ప్రధాని సాయం కావాలి'
ఆర్థిక పరిస్థితి బాగోలేక మొదట్లో కుటుంబ సభ్యులు వద్దన్నా, రవి పట్టుదల చూసి ఇప్పుడు మద్దతు ఇస్తున్నారు. భారత ప్రభుత్వం, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ తనకు సాయం చేస్తే, ఇంతకంటే మెరుగైన గ్లైడర్లు తయారు చేస్తానని రవి కోరుతున్నాడు. సూరజ్కుండ్ మేళాలో ఈ గ్లైడర్ను చూసేందుకు జనం ఎగబడుతున్నారు. రవి ప్రతిభను మెచ్చుకుంటున్నారు.
పేరులోని అక్షరాలతో వినాయకుడి చిత్రాలు- గంటలోనే 100 కంప్లీట్- గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్లో స్థానం
ఓవైపు లాయర్గా ప్రాక్టీస్- మరోవైపు మోడ్రన్ ఫార్మింగ్లో అదుర్స్- యువరైతుకు ఏటా రూ.లక్షల్లో ఆదాయం