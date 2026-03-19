ముత్యాల సాగులో దూసుకెళ్తున్న రైతు- ఇంటి మేడపైనే వ్యవసాయం- పదేళ్లలో రూ.2.5కోట్లు ఆదాయం
Published : March 19, 2026 at 12:21 PM IST
Pearl Farming In Madhya Pradesh : మధ్యప్రదేశ్కు చెందిన ఓ రైతు ముత్యాల సాగులో అదరగొడుతున్నాడు. పొలంలో కాకుండా మేడపై ముత్యాలను పెంచుతూ గత పదేళ్లలో రూ.2.5 కోట్ల ఆదాయాన్ని గడించాడు. సాగులో ఏదైనా భిన్నంగా చేస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయని నిరూపించాడు. ఈ క్రమంలో ఇంతకీ ఆ ఆదర్శ రైతు ఎవరు? ముత్యాల సాగులో ఆయన ఎదుర్కొన్న సవాళ్లేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
పదేళ్ల క్రితం వ్యాపారం ప్రారంభం
రత్లాం జిల్లాలోని నోలఖా గ్రామానికి చెందిన దిలీప్ జగదేవ్ 2016లో ముత్యాల సాగును ప్రారంభించాడు. ఆ సమయంలో అందరూ సంప్రదాయ వ్యవసాయం చేస్తుంటే, ఆయన మాత్రం భిన్నంగా ఆలోచించి ముత్యాల సాగు వైపునకు మొగ్గు చూపాడు. రూ.18,000 ప్రారంభ పెట్టుబడితో తన ఇంటి మేడను ఒక వ్యవసాయ క్షేత్రంగా మార్చేశాడు. అంతకుముందు ముత్యాల సాగులో మెళుకువలను నేర్చుకోవడానికి ఒడిశా రాష్ట్రం భువనేశ్వర్లోని ఓ సంస్థలో శిక్షణ పొందాడు.
ఆరంభంలో సవాళ్లు- సాగులో నష్టాలు
అయితే దిలీప్ సాగు ప్రారంభించిన మొదటి 3- 4 సంవత్సరాలలో పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాడు. వ్యవసాయంలో నష్టాలను చవిచూశారు. ఆల్చిప్పలు పాడైపోవడం, ఆశించిన స్థాయిలో ఉత్పత్తి రాకపోవడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొన్నాడు. అయినప్పటికీ దిలీప్ ఏమాత్రం నిరాశపడలేదు. తన ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోలేదు. నిరంతర అభ్యాసం, ప్రయోగాల ద్వారా ముత్యాల సాగులో విజయం సాధించాడు. ఇప్పటివరకు ఈ సాగు ద్వారా రూ.2.5 కోట్ల ఆదాయాన్ని గడించాడు. అంతేకాకుండా ఒకే ఆల్చిప్ప నుంచి ఏకంగా 40 ముత్యాలను ఉత్పత్తి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ముత్యాల సాగు చేయాలంటే సహనం, ఓపిక ఉండాలని రైతు దిలీప్ జగదేవ్ తెలిపాడు. ఈ సాగులో విజయవంతమై ముత్యాలను ఉత్పత్తి చేయడానికి తనకు 3-4 ఏళ్ల సమయం పట్టిందని పేర్కొన్నాడు. "సాగు ప్రారంభంలో అనేక ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులను భరించాను. ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మాత్రం వదులుకోలేదు. క్రమంగా సాగులో విజయం సాధించాను. ప్రస్తుతం రెండు ముత్యాల సాగు యూనిట్లను నిర్వహిస్తున్నాను. ఒక యూనిట్లో సుమారు 25,000 ఆల్చిప్పలతో, మరొక యూనిట్లో 7,000 ఆల్చిప్పలతో ఉత్పత్తి జరుగుతోంది. 7,000 ఆల్చిప్పలు ఉన్న యూనిట్ నుంచి దాదాపు 14,000 ముత్యాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి" అని దిలీప్ స్పష్టం చేశాడు.
"నేను రెండు విభిన్న రకాల ముత్యాలను ఉత్పత్తి చేస్తాను. మొదటి రకం డిజైనర్ ముత్యాలు. ఇవి 100కు పైగా విభిన్న డిజైన్లలో లభిస్తాయి. వీటిని ఒక ప్రత్యేక ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేస్తాం. రెండో రకం గుండ్రని ముత్యాలు. వీటిని నెక్లెస్లు, వివిధ రకాల ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగిస్తారు. మేము ఉత్పత్తి చేసే ముత్యాలు 2 మిల్లిమీటర్ల నుంచి 10 మిల్లిమీటర్ల పరిమాణంలో ఉంటాయి. ముత్యాల ఉత్పత్తి ప్రక్రియ అత్యంత సాంకేతికంగా ఉంటుంది. మొదటగా నది నుంచి ఆల్చిప్పలను సేకరించాలి. వాటిని స్థానిక నీటి వాతావరణానికి అనుగుణంగా ఉండేలా సిద్ధం చేయాలి. ఆ తర్వాత టెక్నాలజీ ద్వారా ఆల్చిప్పలోకి జాగ్రత్తగా ఒక కేంద్రకాన్ని ప్రవేశపెడతారు. ఈ ఆల్చిప్పలకు ఐదు రోజులపాటు పర్యవేక్షణలో ఉంచుతారు. ముత్యాలు ఏర్పడే ప్రక్రియకు ఏడాదిన్నర నుంచి నాలుగేళ్ల సమయం పడుతుంది. "
--దిలీప్, ముత్యాల సాగు చేస్తున్న రైతు
వినూత్న ప్రయోగాలకు శ్రీకారం
మనదేశంలో ఒక ఆల్చిప్ప నుంచి ఒకటి లేదా రెండు ముత్యాలను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తారు. అయితే దిలీప్ సంప్రదాయాన్ని మార్చాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఒక ఆల్చిప్ప నుంచి 40 ముత్యాలను ఉత్పత్తి చేయాలనే ఒక ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్రయోగ దశలో ఉంది. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే అది దేశంలో ముత్యాల సాగు స్వరూపాన్నే మార్చేస్తుంది.
తాము పండించే ముత్యాలను అమ్మడానికి దిలీప్ సోషల్ మీడియా, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ను వాడుకుంటున్నాడు. అలాగే వేలాది మందికి ముత్యాల పెంపకంలో శిక్షణ ఇచ్చి తన మంచి మనసును చాటుకున్నాడు. దిల్లీ, ఇందౌర్, రత్లాంలో శిక్షణా కేంద్రాలను నిర్వహిస్తున్నాడు. అక్కడి యువత ముత్యాల సాగు మెళుకువలను నేర్చుకుని స్వయం సమృద్ధి సాధిస్తున్నారు.