జాతరకు ఎద్దుల బండిపై ప్రయాణం- 300 ఏళ్ల నాటి సంప్రదాయం- ఒక్కొక్కరికి రూ.5వేల ఖర్చు!

పూర్వీకుల సంప్రదాయం- కొత్త తరానికి పరిచయం చేయడానికే- చెక్క ఊయలలు, రంగుల రాట్నాలతో పిల్లల సందడి

Ratlam 300 Year Old Tradition
Ratlam 300 Year Old Tradition (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 21, 2025 at 3:26 PM IST

Ratlam 300 Year Old Tradition : ఒకప్పుడు వ్యవసాయానికి గుర్తుగా ఉండే ఎద్దులు ఇప్పటి ఆధునిక కాలంలో అంతరించిపోతున్నాయి. ఇప్పుడు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఎడ్ల బండ్లు చాలా అరుదుగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ, బిహార్​లో జరిగే ఒక ప్రత్యేక జాతర మాత్రం ఈ పరిస్థితిని మారుస్తోంది. ఎందుకంటే ఆ జాతరకు అందరూ ఎద్దుల బండిపై ప్రయాణిస్తూ వస్తారు మరి. ఈ సంప్రదాయం వల్ల రత్లాంతో పాటు చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో ఎద్దులకు డిమాండ్‌ బాగా పెరిగింది. అంతేకాకుండా ఇక్కడి ప్రజలు అలా ఎద్దుల బండిపై ప్రయాణించేందుకు రూ.5,000 ఖర్చు చేస్తారట! మరి ఆ జాతర విశేషాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

300 సంవత్సరాల నాటి సంప్రదాయం
బిహార్​లోని రత్లాం బిబడోంద్ గ్రామంలో జరిగే జాతరకు హాజరు కావడానికి, అక్కడి ప్రజలు తమ ఖరీదైన కార్లను వదిలి ఎడ్ల బండ్లలో ప్రయాణిస్తారని చెప్పారు. ఈ సంప్రదాయం గత 300 సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోందని అక్కడి ప్రజలు అన్నారు. పురాతన సంప్రదాయాన్ని సజీవంగా ఉంచడానికి, కొత్త తరానికి సాంప్రదాయ జాతరలను పరిచయం చేయడానికి ఇలా చేస్తారని చెప్పారు. ఏడాది పొడవునా ఎద్దులను పెంచే రైతులు కూడా ఈ ప్రత్యేక రోజున మంచి ఆదాయాన్ని పొందుతారని తెలిపారు.

Ratlam 300 Year Old Tradition
రంగుల రాట్నం తిరుగుతున్న పిల్లలు (ETV Bharat)

పూర్వీకులు ప్రారంభించిన సంప్రదాయం
బిబడోంద్ గ్రామంలో ఉన్న ఆదినాథుని పురాతన జైన మందిరంలో ప్రతి సంవత్సరం మాఘ మాసం అమావాస్య రోజున జాతర జరుగుతుంది. ఈ ఉత్సవం 300 సంవత్సరాలుగా నిరంతరం నిర్వహిస్తున్నారని తెలిపారు. అంతే కాకుండా చెక్క ఊయలలు, ఉల్లాసోత్సవాలు ఇప్పటికీ వాడుకలో ఉన్నాయని అన్నారు. ప్రజలు ఈ ఉత్సవానికి ఎద్దుల బండి మీద హాజరయ్యేందుకు వస్తారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా రత్లాం నగరం నుంచి జైన సమాజ సభ్యులు, వారి పూర్వీకులు ప్రారంభించిన ఈ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగించడానికి ఇప్పటికీ ఎద్దుల బండిలో ప్రయాణిస్తారని అన్నారు.

ఎద్దుల బండి ప్రయాణం కోసం రూ.5,000 ఖర్చు
ట్రాక్టర్లు, ఆధునిక యంత్రాల యుగంలో జంట ఎద్దులు అనేవి చాలా వరకు అంతరించిపోతున్నాయని చెప్పారు. ఫలితంగా, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇప్పుడు ఎద్దుల బండ్లు కొరతగా ఉన్నాయని అన్నారు. ప్రజలు ఈ ఉత్సవానికి వెళ్లేందుకు 4 కిలోమీటర్ల ప్రయాణించి రూ.5,000 వరకు ఖర్చు చేస్తారని తెలిపారు. ఇక్కడి ప్రజలు తమ కుటుంబాలతో కలిసి ఎద్దుల బండ్లలో జాతరకు వస్తారని అన్నారు. వారు చెక్క ఊయలలు, ఉల్లాసోత్సవాలు వంటివి కూడా నిర్వహిస్తారని చెప్పారు. "సమాజంలో అత్యంత ఖరీదైన వాహనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కానీ ఈ రోజున, వృషభ అవతారమైన ఎద్దుల బండిలో ప్రయాణించడం భిన్నమైన అనుభవం. మన భవిష్యత్ తరాలు కూడా ఈ పురాతన సంప్రదాయంతో సుపరిచితులవుతాయి" అని ఎద్దుల బండ్లను కొన్ని నెలల ముందుగానే బుక్ చేసుకుని జాతరకు వచ్చిన మయాంక్ కొఠారి అన్నారు.

చెక్క ఊయలలు, రంగుల రాట్నాలతో ఆటలు
ఎద్దుల బండ్లలో జాతరకు వచ్చిన రామ్ మాలి వివరిస్తూ, "పొలాల్లో తాళ్లు లాగడం తప్ప ఏడాది పొడవునా ఎద్దులకు వేరే పని ఉండదు. కానీ ఈ రోజు కోసం, ఎద్దులు, ఎద్దుల బండ్లను అందరూ కొన్ని నెలల ముందుగానే బుక్ చేసుకుంటారు. జాతరకు ప్రజలను తీసుకెళ్లడానికి, తిరిగి తీసుకురావడానికి ఎద్దుల బండికి 4,000 నుంచి 5,000 రూపాయల వరకు ఖర్చవుతుంది."అని అన్నారు. పురాతన సంప్రదాయం ప్రకారం, ఈ రత్లాం గ్రామంలోని ప్రజలు ఇప్పటికీ ఎడ్ల బండ్లను స్వారీ చేస్తూ ఈ ఉత్సవానికి చేరుకుంటారని చెప్పారు. పాత సంప్రదాయాన్ని సజీవంగా ఉంచుతూ, పెద్ద సంఖ్యలో పెద్దలు, పిల్లలు చెక్క ఊయలలపై ఊగుతూ ఆనందిస్తారని అన్నారు.

