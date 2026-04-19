ETV Bharat / bharat

లోక్​సభ నియోజకవర్గాల డీలిమిటేషన్ - అత్యధిక, అత్యల్ప ఓటర్లు కలిగిన స్థానాలు ఇవే!

మల్కాజ్​గిరిలో 37 లక్షలు- లక్షద్వీప్​లో 58 వేలు ఓటర్లు- లోక్​సభ స్థానాల్లో భారీ వ్యత్యాసాలు- అందుకే ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల క్రమబద్ధీకరణకు కేంద్రం కసరత్తు

Rationalisation of voters in LS constituencies
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 19, 2026 at 3:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

LS Seats Voters Rationalisation : డీలిమిటేషన్​ (లోక్​సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన)పై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్​ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల సంఖ్యను క్రమబద్ధీకరణించాల్సిన (రేషనలైజేషన్​) అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. భారీ సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉన్న లోక్​సభ స్థానాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించే ఎంపీలు, ప్రజల ఆకాంక్షలను పూర్తి స్థాయిలో నేరవేర్చలేరని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం కోటాను 2029లో అమలు చేసేందుకు వీలుగా బిల్లుకు ఆమోదం తెలపాలని ఆయన ప్రతిపక్షాలను కోరారు.

శుక్రవారం లోక్​సభలో మాట్లాడిన ఆయన, 'ఒక్క వ్యక్తి- ఒక్క ఓటు' అనే భావనను దాని అసలు స్ఫూర్తితో అమలు చేయాలంటే, ప్రతి నియోజక వర్గంలోని ఓటర్ల సంఖ్యను క్రమబద్ధీకరించాలని, ఇందుకు నియోజక వర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ అత్యవసరమని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలోని మల్కాజ్​గిరి నియోజక వర్గాన్ని ఉదాహరణగా చూపుతూ అమిత్​ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మల్కాజ్​గిరి లోక్​సభ స్థానంలో 20 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారని, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న ఓటర్ల అవసరాలను తీర్చడం ఎంపీలకు సాధ్యం కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.

అత్యల్ప, అత్యధిక ఓటర్లు ఉన్న లోక్​సభ స్థానాలు ఇవే!
డీలిమిటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదా? అనే చర్చ మొదలైన నేపథ్యంలో అసలు దేశంలో అత్యధిక, అత్యల్ప సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉన్న లోక్​సభ స్థానాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎన్నికల సంఘం అందించిన 2024 లోక్​సభ ఎన్నికల గణాంకాల ప్రకారం, పశ్చిమ దిల్లీతో సహా 4 రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్న 5 నియోజకవర్గాల్లో, ఒక్కో చోట 20 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. నిజానికి 2 నియోజక వర్గాల్లో 30 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మరోవైపు 5 లోక్​సభ స్థానాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య 58వేలు నుంచి 5.98 లక్షల వరకు మాత్రమే ఉంది. అయితే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్​ఐఆర్​) నిర్వహణ తర్వాత ఈ గణాంకాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చని ఓ అధికారి తెలిపారు.

ఇక అత్యధిక ఓటర్లు ఉన్న నియోజక వర్గాల విషయానికి వస్తే, తెలంగాణలోని మల్కాజ్​గిరి లోక్​సభ స్థానంలో 37.80 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్​లోని ఘజియాబాద్​లో సుమారుగా 29.48 లక్షల ఓటర్లు, గౌతమ్​బుద్ధ నగర్​లో 26.81 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కర్ణాటకలోని బెంగళూరు నార్తు స్థానంలో 32.15 లక్షల మంది ఓటర్లు, పశ్చిమ దిల్లీ లోక్​సభ నియోజక వర్గంలో 25.92 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కాగా, అత్యల్ప సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉన్న నియోజక వర్గాల విషయానికి వస్తే, లక్షద్వీప్​లో అత్యల్పంగా దాదాపు 58వేల మంది ఓటర్లు, దమన్​ & దీవ్​లో 1.34 లక్షల మంది ఓటర్లు, లద్ధాఖ్​లో దాదాపు 1.90 లక్షల మంది, దాద్రా & నగర్ హవేలీలో దాదాపు 2.83 లక్షలు, అండమాన్​ & నికోబార్​లో 3.15 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.

ఇంతకీ డీలిమిటేషన్ అంటే ఏమిటి?
డీలిమిటేషన్ (నియోజక వర్గాల పునర్విభజన) అంటే ఒక లోక్​సభ నియోజక వర్గం సరిహద్దులను తిరిగి నిర్ణయించడం. ఒక లోక్​సభ స్థానాన్ని పునర్విభజన చేసినప్పుడు, దాని పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాల ఆకృతి, పరిమాణం మారుతాయి. సాధారణంగా ఒక లోక్​సభ స్థానం పరిధిలో కనీసం 5 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాలు లేదా విభాగాలు ఉంటాయి. వాస్తవానికి మోదీ సర్కార్​ మహిళా రిజర్వేషన్​ చట్టానికి కొన్ని మార్పులు ప్రతిపాదించింది. అయితే ఈ సవరణ బిల్లు శుక్రవారం లోక్​సభలో వీగిపోయింది. అయితే కేంద్రం మాత్రం మహిళా రిజర్వేషన్​ అమలు చేయడానికి నియోజక వర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) చాలా కీలకమని చెబుతోంది. 1976లో లోక్​సభ సీట్ల పరిమితిని 550గా నిర్ణయించారు. ఎందుకంటే 1971 నాటికి భారతదేశ జనాభా 54 కోట్లుగా ఉండేది. కానీ నేడు మన దేశ జనాభా 140 కోట్లకు చేరుకుంది. అందువల్ల లోక్​సభ సీట్లను 850కి పెంచడం ముఖ్యమని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటోంది. అప్పుడే పార్లమెంట్​లో ప్రజలకు సరైన, సమాన ప్రాతినిధ్యం కలుగుతుందని చెబుతోంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.