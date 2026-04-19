లోక్సభ నియోజకవర్గాల డీలిమిటేషన్ - అత్యధిక, అత్యల్ప ఓటర్లు కలిగిన స్థానాలు ఇవే!
మల్కాజ్గిరిలో 37 లక్షలు- లక్షద్వీప్లో 58 వేలు ఓటర్లు- లోక్సభ స్థానాల్లో భారీ వ్యత్యాసాలు- అందుకే ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల క్రమబద్ధీకరణకు కేంద్రం కసరత్తు
Published : April 19, 2026 at 3:42 PM IST
LS Seats Voters Rationalisation : డీలిమిటేషన్ (లోక్సభ, అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పునర్విభజన)పై దక్షిణాది రాష్ట్రాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న వేళ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతి నియోజకవర్గంలో ఓటర్ల సంఖ్యను క్రమబద్ధీకరణించాల్సిన (రేషనలైజేషన్) అవసరం ఉందని స్పష్టం చేశారు. భారీ సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉన్న లోక్సభ స్థానాల నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించే ఎంపీలు, ప్రజల ఆకాంక్షలను పూర్తి స్థాయిలో నేరవేర్చలేరని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. చట్టసభల్లో మహిళలకు 33 శాతం కోటాను 2029లో అమలు చేసేందుకు వీలుగా బిల్లుకు ఆమోదం తెలపాలని ఆయన ప్రతిపక్షాలను కోరారు.
శుక్రవారం లోక్సభలో మాట్లాడిన ఆయన, 'ఒక్క వ్యక్తి- ఒక్క ఓటు' అనే భావనను దాని అసలు స్ఫూర్తితో అమలు చేయాలంటే, ప్రతి నియోజక వర్గంలోని ఓటర్ల సంఖ్యను క్రమబద్ధీకరించాలని, ఇందుకు నియోజక వర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ అత్యవసరమని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణలోని మల్కాజ్గిరి నియోజక వర్గాన్ని ఉదాహరణగా చూపుతూ అమిత్ షా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మల్కాజ్గిరి లోక్సభ స్థానంలో 20 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారని, ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న ఓటర్ల అవసరాలను తీర్చడం ఎంపీలకు సాధ్యం కాదని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు.
అత్యల్ప, అత్యధిక ఓటర్లు ఉన్న లోక్సభ స్థానాలు ఇవే!
డీలిమిటేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదా? అనే చర్చ మొదలైన నేపథ్యంలో అసలు దేశంలో అత్యధిక, అత్యల్ప సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉన్న లోక్సభ స్థానాల గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎన్నికల సంఘం అందించిన 2024 లోక్సభ ఎన్నికల గణాంకాల ప్రకారం, పశ్చిమ దిల్లీతో సహా 4 రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్న 5 నియోజకవర్గాల్లో, ఒక్కో చోట 20 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. నిజానికి 2 నియోజక వర్గాల్లో 30 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. మరోవైపు 5 లోక్సభ స్థానాల్లో ఓటర్ల సంఖ్య 58వేలు నుంచి 5.98 లక్షల వరకు మాత్రమే ఉంది. అయితే ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (ఎస్ఐఆర్) నిర్వహణ తర్వాత ఈ గణాంకాల్లో మార్పులు ఉండవచ్చని ఓ అధికారి తెలిపారు.
ఇక అత్యధిక ఓటర్లు ఉన్న నియోజక వర్గాల విషయానికి వస్తే, తెలంగాణలోని మల్కాజ్గిరి లోక్సభ స్థానంలో 37.80 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు ఉన్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఘజియాబాద్లో సుమారుగా 29.48 లక్షల ఓటర్లు, గౌతమ్బుద్ధ నగర్లో 26.81 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కర్ణాటకలోని బెంగళూరు నార్తు స్థానంలో 32.15 లక్షల మంది ఓటర్లు, పశ్చిమ దిల్లీ లోక్సభ నియోజక వర్గంలో 25.92 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. కాగా, అత్యల్ప సంఖ్యలో ఓటర్లు ఉన్న నియోజక వర్గాల విషయానికి వస్తే, లక్షద్వీప్లో అత్యల్పంగా దాదాపు 58వేల మంది ఓటర్లు, దమన్ & దీవ్లో 1.34 లక్షల మంది ఓటర్లు, లద్ధాఖ్లో దాదాపు 1.90 లక్షల మంది, దాద్రా & నగర్ హవేలీలో దాదాపు 2.83 లక్షలు, అండమాన్ & నికోబార్లో 3.15 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.
ఇంతకీ డీలిమిటేషన్ అంటే ఏమిటి?
డీలిమిటేషన్ (నియోజక వర్గాల పునర్విభజన) అంటే ఒక లోక్సభ నియోజక వర్గం సరిహద్దులను తిరిగి నిర్ణయించడం. ఒక లోక్సభ స్థానాన్ని పునర్విభజన చేసినప్పుడు, దాని పరిధిలోని అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాల ఆకృతి, పరిమాణం మారుతాయి. సాధారణంగా ఒక లోక్సభ స్థానం పరిధిలో కనీసం 5 అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాలు లేదా విభాగాలు ఉంటాయి. వాస్తవానికి మోదీ సర్కార్ మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టానికి కొన్ని మార్పులు ప్రతిపాదించింది. అయితే ఈ సవరణ బిల్లు శుక్రవారం లోక్సభలో వీగిపోయింది. అయితే కేంద్రం మాత్రం మహిళా రిజర్వేషన్ అమలు చేయడానికి నియోజక వర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) చాలా కీలకమని చెబుతోంది. 1976లో లోక్సభ సీట్ల పరిమితిని 550గా నిర్ణయించారు. ఎందుకంటే 1971 నాటికి భారతదేశ జనాభా 54 కోట్లుగా ఉండేది. కానీ నేడు మన దేశ జనాభా 140 కోట్లకు చేరుకుంది. అందువల్ల లోక్సభ సీట్లను 850కి పెంచడం ముఖ్యమని కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటోంది. అప్పుడే పార్లమెంట్లో ప్రజలకు సరైన, సమాన ప్రాతినిధ్యం కలుగుతుందని చెబుతోంది.
'ఎక్స్ప్రెస్వేలు ప్రమాద కారిడార్లు కాకూడదు'- సుప్రీంకోర్టు పాన్ ఇండియా గైడ్లైన్స్
భారత నారీశక్తి ఎదగకుండా అడ్డుకున్నారు: జాతినుద్దేశించి ప్రధాని మోదీ