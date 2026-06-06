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SIR లిస్ట్​లో పేరు లేకుంటే రేషన్ కార్డు రద్దు!

త్వరలో పలురాష్ట్రాల్లో ప్రారంభం కానున్న ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియ- లిస్ట్​లో పేరు లేకుంటే రేషన్​ కార్డు రద్దు అయ్యే ఛాన్స్​!

Ration Card Cancelled
Ration Card Cancelled (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 6, 2026 at 6:39 PM IST

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Ration Card Cancelled SIR List : ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ(ఎస్​ఐఆర్​) ప్రక్రియ దేశవ్యాప్తంగా సంచలనంగా రేపింది. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రక్రియ ముగియగా, త్వరలో తెలంగాణలోనూ ప్రారంభం కానుంది. అయితే, ఎస్ఐ​ఆర్​ అనంతరం విడుదల చేసిన ఓటరు లిస్ట్​లో పేరు లేకుంటే రేషన్​ కార్డు రద్దయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

తాజాగా బంగాల్​లో కొలువుదీరిన సువేందు అధికారి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్రంలో అనర్హులైన లబ్ధిదారులు, అక్రమ విదేశీ పౌరుల రేషన్​ కార్డులను తక్షణమే రద్దు చేయాలని రాష్ట్ర ఆహార, పౌర సరఫరా శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. 2026 ఓటరు లిస్టులో అనర్హులుగా తేలిన పీడీఎస్ లబ్ధిదారులను గుర్తించి వారి పేర్లను రేషన్​ కార్డు నుంచి తొలగించనున్నారు.​ ​వాస్తవానికి ఇందుకు సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జూన్​ 4నే విడుదలయ్యాయి. అంతేకాదు, ఈ ప్రక్రియను త్వరితగతిన జూన్​ 15 నాటికి పూర్తి చేయాలని కంకణం కట్టుకుంది. ఈ మేరకు జిల్లా కలెక్టర్లకు జారీ చేసిన ఆదేశాల్లో స్పష్టంగా సూచించింది.

రాష్ట్ర ఆహార పంపిణీ వ్యవస్థలో దీర్ఘకాలంగా పేరుకుపోయిన అక్రమాలను తొలగించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. రాష్ట్రంలో కొత్త ప్రభుత్వంలో ఫుడ్ అండ్​ కార్పొరేషన్ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన అశోక్​ కిర్తానియా, ఆహార శాఖను పూర్తిగా అవినీతి రహితంగా మార్చాలని పిలుపునిచ్చారు. 'ఖాద్య సాథి' పథకం కింద ఏటా ప్రభుత్వం వెచ్చించే వందల కోట్ల రూపాయల ప్రజాధనం పక్కదారి పట్టకుండా చూడటమే సువేందు ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Ration Card Cancelled
ప్రభుత్వ ప్రకటన (ETV Bharat)

TAGGED:

SIR LIST BANGAL
RATION CARD CANCELLED SIR LIST

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