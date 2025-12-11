ETV Bharat / bharat

విదేశీ పళ్లను పండిస్తూ లాభాల బాటలో మన రైతులు- ఆ ఐదు గ్రామాల్లో ఎటు చూసినా అవే!

రాస్ప్‌బెర్రీల ద్వారా లాభాలను ఆర్జిస్తున్న రైతులు!

Raspberry
Raspberry (ETV Bharat)
Raspberry Cultivation In Bihar : దేశవ్యాప్తంగా ఉల్లి, బంగాళదుంపలు, ఇతర కూరగాయల సాగుకు ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రాంతం బిహార్​లో ఉన్న నలంద. ఇప్పుడు ఆ ప్రాంతం వ్యవసాయ రంగంలో కొత్త శకానికి నాంది పలికింది. ప్రస్తుతం ఇక్కడ ఉన్న రైతులు సంప్రదాయ పంటల సాగును విడిచిపెట్టి విదేశీ పండ్లను సాగు చేస్తూ తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నారు. రాస్ప్‌బెర్రీలను పండిస్తూ మంచి లాభాలను పొందుతున్నారు.

నలందలో రాస్ప్‌బెర్రీల సాగును ఇస్లాంపుర్‌లోని దత్తసరాయ్‌కు చెందిన రైతు అస్గర్ అలీ మొదటిసారిగా ప్రారంభించారు. ఆయన ఛత్తీస్‌గఢ్ నుంచి విత్తనాలను తెప్పించి సాగు చేశారు. ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా రూ. 50,000 లాభం పొందారు. అక్కడి నుంచి రాస్ప్‌బెర్రీల సాగు వ్యాపించింది. జిల్లా కేంద్రమైన బిహార్‌షరీఫ్‌కు 7 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిలావ్ బ్లాక్‌లోని అయిదు గ్రామాల్లో ఈ విదేశీ పళ్లను సాగు చేస్తున్నారు.

Raspberry
రాస్ప్‌బెర్రీ (ETV Bharat)
Raspberry crop
రాస్ప్‌బెర్రీ పంట (ETV Bharat)

సమీపంలోని సబ్బైత్, రాణి బిఘా, రఘు బిఘా, నియామత్‌పుర్, జుఫార్ గ్రామాలలో అనేక మంది రైతులు రాస్ప్​బెర్రీలను సాగు చేస్తూ జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. రాస్ప్‌బెర్రీలో కేలరీలు తక్కువగా ఉండటం వల్ల బరువు తగ్గడానికి ఇవి చాలా ఉపయోగపడతాయని అంతా భావిస్తారు. ఒక కప్పు రాస్ప్‌బెర్రీలలో సుమారు 64 కేలరీలు ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఇందులో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండటం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

"సబ్బైత్ గ్రామంలో 50-60 బిఘాల( భూమి వైశాల్యాన్ని కొలిచే ఒక సాంప్రదాయ యూనిట్) భూమిలో రాస్ప్‌బెర్రీని సాగు చేస్తున్నాం. దీనిద్వారా మేం 40 నుంచి 50 వేల రూపాయలు సంపాదిస్తున్నాం. మేము ఈ పండ్లను కోల్‌కతా, హైదరాబాద్, దిల్లీతో పాటు విదేశాలకు కూడా పంపుతున్నాం"
- రైతు మహమ్మద్ షాజాద్

దీని నుంచి జామ్, సాస్, జెల్లీ
రాస్ప్‌బెర్రీ పళ్లను జులైలో విత్తనాలు చల్లి సాగు చేస్తారు. ఇది జనవరిలో మార్కెట్లో అమ్మకానికి సిద్ధమవుతుంది. దాని స్థానిక మార్కెట్ ధర కిలోకి రూ. 100 నుంచి 150 వరకు ఉంటుంది. దీని నుంచి జామ్, సాస్, జెల్లీ కూడా తయారు చేస్తారు. రాస్ప్‌బెర్రీ సాగుకు 20 నుంచి 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత అనువైనది. కానీ దీనిని 15 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత వద్ద కూడా సాగు చేయవచ్చు. కోల్‌కతా, దిల్లీ, ఝార్ఖండ్, ఒడిశా, అలాగే బంగ్లాదేశ్, గల్ఫ్ దేశాల వ్యాపారులు రాస్ప్‌బెర్రీలను రూ. 100 నుంచి 150 వరకు కొనుగోలు చేస్తారు. కానీ అక్కడ ఇది కిలోకు రూ. 250 నుంచి రూ. 1000-1200 వరకు అమ్ముడవుతుంది.

Raspberry farmer
రాస్ప్‌బెర్రీ రైతు (ETV Bharat)

దీనిని ఎలా సాగు చేస్తారు?
రాస్ప్‌బెర్రీలను పండించడానికి రైతులు విత్తనాలను నీటిలో కడిగి, ఆరబెట్టి, అవి మొలకెత్తే వరకు జాగ్రత్తగా నిల్వ చేస్తారు. ఆ తర్వాత వైశాఖ మాసంలో (ఏప్రిల్-మే) మొక్కలను పొలంలో నాటుతారు. సేంద్రియ ఎరువులను ఉపయోగిస్తారు. మంచి దిగుబడి కోసం, నత్రజని, భాస్వరం, పొటాష్ వంటి ఎరువులను ఉపయోగిస్తారు. మొక్క 3 నెలల పాటు సమృద్ధిగా దిగుబడిని ఇస్తుంది. రాస్ప్‌బెర్రీ సాగుకు పొలంలో తగినంత నీరు అవసరం. పొలంలో ఎక్కువ నీరు ఉంటే మొక్క వేర్లు కుళ్లిపాతాయి. అయితే దీనితో పాటు ఒక ప్రధాన సమస్య కలుపు మొక్కలు. కలుపు తీయడం మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు చేయాలి. రాస్ప్‌బెర్రీ సాగుకు సాధారణ ఆవు పేడ ఎరువు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఒక హెక్టారులో పండించడానికి 200 నుంచి 250 గ్రాముల విత్తనాలు సరిపోతాయి.

ఆరోగ్యానికి ప్రయోజనకరం
రాస్ప్​బెర్రీలో ఔషధ గుణాలు అధికంగా ఉంటాయని డాక్టర్​ చంద్ర భూషణ్ తెలిపారు. "రాస్ప్‌బెర్రీ పండులో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ సి, పాలీఫెనాల్స్ మొదలైనవి ఉంటాయి. ఆ పండులో కేలరీలు తక్కువగా ఉంటాయి, కాబట్టి దీనిని స్నాక్‌గా తినవచ్చు. ఇది కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుంది, జీర్ణవ్యవస్థను బలపరుస్తుంది. అధిక రక్తపోటు ఉన్న రోగులలో రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది. ఎముకలను బలపరచడంతో పాటు బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది జలుబు, ఫ్లూ నుంచి కూడా రక్షిస్తుంది" అంటూ వివరించారు.

Raspberry fields
రాస్ప్‌బెర్రీల పంట (ETV Bharat)

