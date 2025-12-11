ETV Bharat / bharat

అరుదైన తెల్లకోతిని చూశారా? డాక్యుమెంటరీ తీసేందుకు అటవీ శాఖ రెడీ!

అడవుల్లో కెమెరాకు చిక్కిన తెల్లకోతి!

Albino monkey
Albino monkey (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 11, 2025 at 8:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

White Monkey Spotted In Chamba : ప్రకృతి చాలా అందమైనది. రంగురంగుల పూల సోయగాలతో నిత్యం మనల్ని కనువిందు చేస్తుంటుంది. అంతేకాదు మనసుకు ఎంతో ఆహ్లాదాన్ని కూడా ఇస్తుంది. ఈ ప్రకృతిలో చిత్ర విచిత్రమైన పుష్పాలతో పాటుగా ఎన్నో జంతువులూ ఉంటాయి. అందులో ఒకట కోతి. చూసిన వెంటనే ఫోన్లలో బంధించేయాలి అని అనిపించే విధంగా హిమాచల్​ ప్రదేశ్​లో అరుదైన "తెల్లకోతి" చూపరులను ఆకర్షించింది. అంత మాత్రమే కాదు దీని కళ్లు లేత గులాబీ రంగులో ఉండడం వల్ల అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ప్రస్తుతం ఇది సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతుంది.

హిమాచల్​ ప్రదేశ్​ చంబా జిల్లా పరిధిలో భర్మౌర్​ గిరిజన ప్రాంతంలో ఉన్న అడవుల్లో గత ఆదివారం అటవీ శాఖకి సంబంధించిన వ్యక్తి పెట్రోలింగ్​ చేస్తున్న సమయంలో అది అతడి కంట పడింది. నిమిషం ఆలోచించకుండా తన ఫోన్​లో చిత్రాన్ని తీశాడు. ఆ ఫోటోలో కోతి, తల నుంచి తోక వరకు మెరిసే తెల్లటి బొచ్చు, గులాబీ రంగు ముఖంతో, కళ్లతో కొంచెం వింతగా ఉంది. అయితే ఇప్పటికే అటవీ శాఖ ఆ ప్రాంతంలో నిఘాను పెంచింది. ఈ అరుదైన కోతికి భద్రతను కల్పించడానికి ఒక బృందం అక్కడికి చేరుకుని దాని కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షిస్తోంది. ఈ మొత్తం సంఘటనపై ఒక డాక్యుమెంటరీని రూపొందించాలని కూడా అటవీ శాఖ యోచిస్తోంది.

ఆల్బినో రెసస్ మకాక్‌ ఇది
అరుదుగా కనిపించే ఈ జాతి కోతులు పుట్టుకతోనే తెల్ల జుట్టుతో ఉంటాయి. కానీ ఇవి వేరే జాతికి సంబంధించినవి కావు అని భర్మౌర్ డీఎఫ్​ఓ నవనాత్ మానే తెలిపారు. "ఈ కోతి వేరే జాతికి చెందినది కాదు. ఇతర కోతుల మాదిరిగానే ఇది కూడా అదే కుటుంబానికి చెందినది. కానీ పుట్టుకతోనే దీని జుట్టు తెల్లగా ఉంటుంది. వీటిని ఆల్బినో రెసస్ మకాక్‌లు (తెల్ల కోతులు) అని పిలుస్తారు. ఇవి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అటవీ శాఖ దీనికి పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తుంది. అంతే కాకుండా స్థానిక ప్రజలు దీని దగ్గరకు వెళ్లవద్దని, దానికి ఆహారం కూడా పెట్టవద్దని మేం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం" అని డీఎఫ్​ఓ తెలిపారు.

శరీర నిర్మాణం, ప్రవర్తన సాధారణ కోతుల మాదిరే!
ఈ కోతి శరీరంలో రంగుకి సంబంధించిన ద్రవ్యం లోపించడంతో ఇవి తెల్లగా ఉంటాయిని హిమాచల్ ప్రదేశ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన జంతుశాస్త్ర ఆచార్యులు డాక్టర్ హరీందర్ సింగ్ బన్యాల్ తెలిపారు. "దీని శరీర నిర్మాణం, ప్రవర్తన సాధారణ కోతుల మాదిరిగానే ఉంటాయి. దాని శరీరంలో మెలనిన్ అనే వర్ణద్రవ్యం లోపం వల్ల ఇది పూర్తిగా తెల్లగా కనిపిస్తుంది. ఈ లోపం పుట్టుకతో వచ్చే జన్యు మార్పు వల్ల సంభవిస్తుంది. ఇటువంటి జంతువులు సూర్యరశ్మి, యూవీ కిరణాలకు మరింత సున్నితంగా ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు దాని గుంపు కూడా ఈ కోతిని అంగీకరించదు" అని హరీందర్ వివరించారు.

ఒక్కో గుర్రం రూ.కోటికి పైనే! స్పెషల్ అట్రాక్షన్​గా వైట్ కోబ్రా, రుద్రాణి- గ్రాండ్​గా చేతక్ ఫెస్టివల్

మనుషుల్లాగే పశువులకు ప్రత్యేక హాస్టల్- సకల సౌకర్యాలతో ఆవులు, గేదెలకు 'వసతి'

TAGGED:

WHITE MONKEY SPOTTED IN CHAMBA
ALBINO MACAQUE SPOTTED IN HIMACHAL
ALBINO RHESUS MACAQUE
RAREMONKEY SPOTTED IN CHAMBA
WHITE MONKEY SPOTTED IN CHAMBA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.