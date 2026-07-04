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మలద్వారంలో ఇరుక్కుపోయిన ప్లాస్టిక్ గ్లాస్, గుట్కా ప్యాకెట్​- రోగి చెప్పిన కారణాన్ని నమ్మని వైద్యులు

తీవ్ర నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చిన 32 ఏళ్ల- శరీరంపై కోత లేకుండా విజయవంతంగా తొలగించిన వైద్యులు- రోగి చెప్పిన కారణంపై వైద్యుల అనుమానం- పోలీసులకు సమాచారం

Glass Gutkha Pouch Stuck In Anus
Glass Gutkha Pouch Stuck In Anus (Getty Image)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 4, 2026 at 11:05 AM IST

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Glass Gutkha Pouch Stuck In Anus : సాధారణంగా చిన్నపిల్లలు పొరపాటున నాణేలు, చిన్న చిన్న వస్తువులు మింగిన ఘటనలు అప్పుడప్పుడు వెలుగులోకి వస్తుంటాయి. అయితే మధ్యప్రదేశ్‌లో మాత్రం వైద్యులను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిన ఓ అరుదైన ఘటన జరిగింది. తీవ్ర కడుపు నొప్పితో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చిన ఓ వ్యక్తిని పరీక్షించిన వైద్యులు, అతడి మలద్వారంలో ప్లాస్టిక్ గ్లాస్‌తో పాటు గుట్కా ప్యాకెట్ ఇరుక్కుపోయినట్లు గుర్తించారు. వెంటనే అప్రమత్తమైన వైద్య బృందం అరుదైన శస్త్రచికిత్స చేసి, శరీరంపై ఎలాంటి కోత లేకుండానే ఆ రెండు వస్తువులను విజయవంతంగా బయటకు తీసి రోగి ప్రాణాలను కాపాడింది. ఇంతకీ ప్లాస్టిక్ గ్లాస్‌, గుట్కా ప్యాకెట్ రోగి మలద్వారంలో ఎలా ఇరుక్కుపోయిందనేది వైద్యులకు సైతం అంతుపట్టని విషయంగా మారింది.

ఇంతకీ రోగి ఏం చెప్పాడంటే!

మధ్యప్రదేశ్‌లోని మురైనా జిల్లాలో జౌరా పట్టణానికి చెందిన 32 ఏళ్ల రాజు అనే ఆదివాసీ, ఇటీవల భరించలేని నొప్పితో జిల్లా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని ఆశ్రయించాడు. పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు అతని మలద్వారంలో ప్లాస్టిక్ గ్లాస్‌తో పాటు గుట్కాతో నిండిన ప్యాకెట్ ఇరుక్కుపోయినట్లు గుర్తించారు. వాటి కారణంగా జీర్ణవ్యవస్థ, మూత్ర విసర్జన వ్యవస్థపై తీవ్ర ప్రభావం పడిందని నిర్ధారించారు. అయితే ప్లాస్టిక్ గ్లాస్, గుట్కా ప్యాకెట్ తన శరీరంలోకి ఎలా వెళ్లాయనే రోగిని వైద్యులు ప్రశ్నించారు. అందుకు రాజు ప్రమాదవశాత్తు గ్లాస్‌పై పడిపోవడంతోనే అవి శరీరంలోకి వెళ్లాయని చెప్పాడు. దీంతో వైద్యులు ఒక్కసారిగా షాక్ గురయ్యారు. ఆ వివరణ నమ్మశక్యంగా లేదని వైద్యులు భావించారు. ఈ ఘటన వెనుక మరేదైనా కారణం ఉండొచ్చన్న అనుమానంతో సంబంధిత పోలీస్ స్టేషన్‌కు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై విచారణ చేపట్టారు.

విజయవంతంగా శస్త్ర చికిత్స
మరో వైపు రాజు పరిస్థితి విషమించడంతో మరింత ఆలస్యమైతే ప్రాణాపాయం సంభవించే అవకాశం ఉందని వైద్యులు భావించారు. దాంతో రాజుకు వెంటనే అత్యవసర చికిత్స ప్రారంభించారు. అయితే ఈ కేసులో వైద్యుల ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు శరీరంపై శస్త్రచికిత్స కోత లేకుండా ఆ వస్తువులను బయటకు తీయడమే. ఎందుకంటే చిన్న పొరపాటు జరిగినా అంతర్గత అవయవాలు దెబ్బతినడంతో పాటు తీవ్ర రక్తస్రావం జరిగే ప్రమాదం ఉంది. మురైనా జిల్లా ఆసుపత్రికి చెందిన సర్జన్ డాక్టర్ శరద్ శర్మ నేతృత్వంలోని వైద్య బృందం అత్యంత జాగ్రత్తగా చికిత్స చేసింది. అనుభవం, నైపుణ్యాన్ని ఉపయోగించి రోగి మలద్వారం ద్వారానే ప్లాస్టిక్ గ్లాస్, గుట్కా ప్యాకెట్‌ను విజయవంతంగా తొలగించింది. దీంతో ఎలాంటి పెద్ద శస్త్రచికిత్స అవసరం లేకుండానే రోగికి ఉపశమనం కలిగింది.

"రోగిని ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చినప్పుడు అతని పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉంది. సమయం వృథా చేస్తే ప్రాణాపాయం కలిగే అవకాశం ఉన్నందున, అతడిని వెంటనే ఆపరేషన్ థియేటర్‌కు తరలించాం. ఇందులో ఉన్న అతిపెద్ద సవాలు ఏమిటంటే, శస్త్రచికిత్స సమయంలో చిన్న పొరపాటు జరిగినా అంతర్గత రక్తనాళాలు చిట్లిపోయి, విపరీతమైన రక్తస్రావం జరిగి రోగి ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉండేది."
- డాక్టర్ శరద్ శర్మ, మురైన జిల్లా ఆసుపత్రిలో సర్జన్

ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఘనత
చికిత్స అనంతరం రాజు ఆరోగ్య పరిస్థితి వేగంగా మెరుగుపడిందని వైద్యులు తెలిపారు. మూత్ర విసర్జన సాధారణ స్థితికి చేరుకోవడంతో పాటు జీర్ణవ్యవస్థ కూడా సక్రమంగా పనిచేస్తోందని అన్నారు. ప్రస్తుతం అతడు పూర్తిగా ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డాడని ఆసుపత్రి అధికారులు వెల్లడించారు. ఈ విజయాన్ని వైద్యులు ప్రభుత్వ వైద్య సేవల సామర్థ్యానికి నిదర్శనంగా పేర్కొంటున్నారు. సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లోనూ అత్యంత క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్సలను విజయవంతంగా నిర్వహించవచ్చని ఈ ఘటన మరోసారి నిరూపించిందని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆధునిక వైద్య పరికరాలు, అనుభవజ్ఞులైన వైద్యులు, సమన్వయంతో కూడిన బృందం ఉంటే క్లిష్ట పరిస్థితులను కూడా అధిగమించవచ్చని పేర్కొన్నారు.
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