రెండు తలలతో శిశువు జననం- కానీ ఆ అవయవాలు లేవు!
ఓ శిశువు ఒకే శరీరం, రెండు తలలతో జన్మించింది. ప్రస్తుతం ఆ శిశువును ఐసీయూ ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు.
Published : October 14, 2026 at 3:02 PM IST
Newborn Baby With Two Heads : ఒడిశా, బెర్హంపూర్లోని ఓ ఆసుపత్రిలో ఓ శిశువు రెండు తలలతో జన్మించింది. పారాపేగస్ అనే అరుదైన లోపంతో పుట్టిన ఆ నవజాత శిశువును ప్రస్తుతం స్పెషల్ న్యూబోర్న్ కేర్ యూనిట్లో చేర్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కంధమాల్ జిల్లా తుముడిబంధ్కు చెందిన ఓ మహిళ సోమవారం సాయంత్రం ఈ బిడ్డకు జన్మనిచ్చినట్లు మహారాజా కృష్ట చంద్ర గజపతి వైద్య కళాశాల, ఆసుపత్రి పీడియాట్రిక్ సర్జరీ విభాగం తెలిపింది. ఈ శిశువు బరువు 2.6 కిలోలు ఉందని, ప్రస్తుతం శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది పడుతోందని వెల్లడించింది.
పుట్టుకతోనే!
ఈ శిశువుకు పుట్టుకతో వచ్చే ఒక అరుదైన లోపం ఉందని ఎంకేసీజీ మెడికల్ కాలేజ్ సూపరింటెండెంట్ ప్రొఫెసర్ సుదీపా దాస్ తెలిపారు. ఇది చాలా క్లిష్టమైన కేసు అయినప్పటికీ, శిశువుకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు తమ వైద్య బృందం ప్రయత్నిస్తోందని ఆమె తెలిపారు.
ఆ అవయవాలు లేవు!
ఆ ఆసుపత్రి పీడియాట్రిక్ సర్జరీ విభాగం అధిపతి మానస్ రంజన్ దాస్ మాట్లాడుతూ, "శిశువు పరిస్థితి ప్రస్తుతం స్థిరంగా లేదు. శ్వాస తీసుకోవడానికి వీలుగా ఆక్సిజన్ అందిస్తున్నాం. బిడ్డను రక్షించేందుకు బబుల్ సీపీఏపీ చికిత్స అందిస్తున్నాం. బిడ్డకు మలద్వారం లేకపోవడం పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టంగా మార్చింది" అని అన్నారు.
"ప్రాథమికంగా తీసిన అల్ట్రాసౌండ్, ఎక్స్-రే పరీక్షల ప్రకారం, శిశువుకు రెండు తలలు, రెండు చేతులు, రెండు కాళ్లు, ఓకే జననేంద్రియం ఉన్నాయి. రెండు వెన్నెముకలు విడివిడిగా ఉన్నప్పటికీ, ఛాతీ, పొట్ట భాగాలు కలిసిపోయి ఉన్నాయి. శిశువు గుండె, కాలేయం కూడా ఒకదానికొకటి కలిసిపోయి ఉన్నాయి. అందుకే శిశువు అంతర్గత శరీర నిర్మాణం, ఆరోగ్యంపై మరింత స్పష్టత తెచ్చుకోవడం కోసం వైద్య బృందం ప్రస్తుతం సిటీ స్కాన్తోపాటు, ఇతర వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నారు" అని ఆసుపత్రి వర్గాలు తెలిపాయి.
బతికే అవకాశం తక్కువే!
"ప్రస్తుతం శిశువు పరిస్థితి అత్యంత సంక్లిష్టంగా ఉంది. ముఖ్యంగా గుండె లాంటి కీలక అవయవాలు కలిసిపోయి ఉన్నప్పుడు, శిశువులు బతికే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అయితే శిశువును రక్షించేందుకు మా పీడియాట్రిక్ సర్జరీ బృందం నిరంతరం చికిత్స అందిస్తోంది." అని ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ తెలిపారు.'ఛాతీ భాగాలు కలిసిపోయిన కవలలను వేరు చేయడం చాలా కష్టతరమైన ప్రక్రియ. తదుపరి చికిత్సకు సంబంధించిన నిర్ణయాలు, వైద్య పరీక్షల నివేదికలు, శిశువు ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆధారపడి ఉంటాయి. అందుకే మెరుగైన వైద్యం కోసం శిశువును ఎయిమ్స్ లేదా ఇతర అధునాతన వైద్య కేంద్రానికి తీసుకెళ్లే ఆలోచనలో కుటుంబ సభ్యులు ఉన్నారు. కాగా, ప్రస్తుతం తల్లి ఆరోగ్యం స్థిరంగా ఉంది" అని వైద్యులు తెలిపారు. ఇలాంటి కేసులు చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటాయని, సుమారు 3 నుంచి 4 లక్షల ప్రసవాల్లో ఒకరికి మాత్రమే ఇలా జరిగే అవకాశం ఉందని ఓ వైద్య నిపుణుడు పేర్కొన్నారు.