ఒక్క రూపాయి నోటు విలువ రూ. 2 వేలకుపైనే! ఎటు చూసినా అరుదైన నాణేలు, కరెన్సీ నోట్లు
జూనాగఢ్లో కరెన్సీ ఎగ్జిబిషన్లో అరుదైన నాణేలు, నోట్లు ప్రత్యేకత ఉన్న రూపాయి నోటు విలువ రూ. 2 వేలు.. కొనేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్న జనం
Published : June 14, 2026 at 9:05 PM IST
Junagadh Rare Currency Exhibition : ప్రస్తుతం డాలర్తో రూపాయి విలువ రోజురోజుకూ పడిపోతుందన్న చర్చ నడుస్తున్న వేళ, గుజరాత్ జూనాగఢ్లో మాత్రం రూపాయి విలువ పెరుగుతూనే ఉంది. ఇక్కడ ఒక్క రూపాయి నోటుకు వేలల్లో ధర పలకడం గమనార్హం. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన చారిత్రక వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ పాత నోట్లు, అరుదైన నాణేల ప్రదర్శనలో జరిగిన ఈ ఘటన సందర్శకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. జూనాగఢ్లోని సర్దార్ పటేల్ కమ్యూనిటీ హాల్లో పాత, కొత్త భారతీయ కరెన్సీ నోట్లు, అరుదైన నాణేల వినూత్న ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఇక్కడ ప్రస్తుతం చలామణీలో ఉన్న కరెన్సీతో పాటుగా గతంలో వాడుకలో ఉండి ఇప్పుడు కనుమరుగైన నోట్లు, నాణేలను కూడా ప్రదర్శించారు. విదేశాలకు చెందిన కరెన్సీలను కూడా ఎగ్జిబిషన్లో ఉంచారు.
ఈ ప్రదర్శనలో జనం తమ వద్ద ఉన్న అరుదైన నోట్లు, నాణేల్ని విక్రయించడం సహా అక్కడ ఎగ్జిబిషన్లో కనిపించిన ప్రత్యేక కరెన్సీని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపించారు. ఇదే ప్రదర్శనలో స్టాల్ పెట్టిన ముర్తజాభాయ్ దగ్గర ఒక రూపాయి కరెన్సీ నోట్లు 100 ఉన్నాయి. వీటి ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఈ నోట్లపై నంబర్లు 01 నుంచి 100 వరకు వరుస క్రమంలో ఉన్నాయి. దీంతో వీటిని దక్కించుకునేందుకు జనం పోటీపడ్డారు.
రూపాయి నోటుకు రూ. 1250 ఇస్తున్నా నో చెప్పాడు!
ఈ అరుదైన కరెన్సీ నోట్లలో ఒక్కో రూపాయి నోటుకు రూ. 1250 ఇచ్చి కొనేందుకు ఒక వ్యక్తి ఆఫర్ చేసినా, ముర్తజాభాయ్ నిరాకరించారు. ఒక్కో నోటుకు రూ. 2 వేలు ఇస్తే అమ్మే విషయం ఆలోచిస్తానని చెప్పడం విశేషం. ఈ కరెన్సీ నోట్లను తన తండ్రి, తాతలు ఎన్నో ఏళ్లుగా భద్రపరుస్తూ వచ్చారని, ఇప్పుడు అవే తన వద్ద ఉన్నాయని చెప్పారు. ప్రింటింగ్ ప్రెస్లో ఈ సిరీస్ ప్రారంభమైనప్పుడు ముద్రించిన మొదటి నోట్లు ఇవేనని, అందుకే వీటికి చరిత్ర పరంగా, అంతర్జాతీయంగా మంచి డిమాండ్ ఉందని అంటున్నారు. పురాతన నాణేలు కూడా తన వద్ద ఉన్నట్లు తెలిపారు.
పుట్టిన రోజు నంబర్లతో రూ. 10 నోట్లు
ముంబయికి చెందిన నిఖిల్ పరేఖ్ కూడా ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ఆయన వద్ద కూడా పెద్ద సంఖ్యలో రూ. 10 కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రత్యేకత ఏంటంటే నోట్ల సీరియల్ నంబర్లలో వ్యక్తుల పుట్టిన తేదీ (డేట్, మంత్, ఇయర్) వచ్చేలా ప్రత్యేకంగా కరెన్సీ నోట్లు ఉన్నాయి. తమ పుట్టిన రోజు లేదా వారికి ఇష్టమైన, గుర్తుండిపోయే/గుర్తుంచుకోవాలనుకునే తేదీకి సంబంధించిన నంబర్ ఉన్న నోట్లను చాలా మంది కొంటున్నారని ఆయన తెలిపారు. ముంబయిలో చాలా కాలంగా ఇలాంటి నోట్ల సేకరణకు మంచి డిమాండ్ ఉందని, ఇప్పుడు జూనాగఢ్లోనూ అదే ఆసక్తి ప్రజల్లో చూస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు. తన వద్ద ఇంకా ఇటీవల కొత్తగా ముద్రించిన ప్రత్యేక రూ. 10 కరెన్సీ నోట్ల కలెక్షన్ కూడా ఉన్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.
వందేళ్ల నాటి వెండి నాణేలు
ఇదే ప్రదర్శనలో మరో ఆసక్తికర ఘటన కూడా చోటుచేసుకుంది. ఎగ్జిబిషన్లో స్టాల్ ఏర్పాటు చేసిన అశ్విన్భాయ్ అనే కరెన్సీ సేకరణదారుడు బ్రిటిష్ కాలానికి చెందిన దాదాపు వందేళ్ల నాటి ఆరు వెండి నాణేల్ని సందర్శకుడి నుంచి కొనుగోలు చేశారు. రాజు, రాణి ముద్రలున్న ఈ స్వచ్ఛమైన వెండి నాణేలకు చారిత్రక ప్రాధాన్యం ఉండటంతో వాటిని రూ. 60 వేలు పెట్టి కొనుగోలు చేసినట్లు తెలిపారు.
ఈ ప్రత్యేక ప్రదర్శన ద్వారా భారత కరెన్సీ చరిత్ర, పురాతన ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి ఎన్నో అరుదైన అంశాలు ప్రజలు కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు. ఒకప్పుడు మనలా సాధారణంగా వాడిన నోట్లు, నాణేలు ఇప్పుడు వేలకు వేలు విలువ చేస్తుండటం సందర్శకుల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
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