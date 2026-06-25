అరుదైన గోల్డెన్ కలర్ గుర్రం- రూ. 70 లక్షలకు సేల్- బాధలో గ్రామస్థులు
భారీ రేటు పలికిన గోల్డెన్ కలర్ మార్వారీ జాతి అశ్వం- రూ.70 లక్షలకు కొనుగోలు చేసిన గుజరాత్కు చెందిన వ్యక్తి- చర్చనీయాంశమైన గుర్రం రేట్
Published : June 25, 2026 at 7:31 AM IST
Golden Colour Horse In Rajasthan : మీరు తెల్లని గుర్రాలను చూసుంటారు. అలాగే నల్లటి అశ్వాలను గమనించి ఉంటారు. ముదురు గోధుమ వర్ణంతో మెరిసిపోయే గుర్రాలను చూసుంటారు. కానీ బంగారంలా ధగధగలాడే గుర్రాన్ని ఎప్పుడైనా చూశారా? అదేంటీ అశ్వం పసిడిలా మెరిసిపోవడమేంటని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.
రూ.70లక్షలకు అమ్ముడైన గుర్రం
రాజస్థాన్లోని హనుమాన్గఢ్ జిల్లా గుడియా గ్రామంలోని మార్వారీ జాతికి చెందిన అరుదైన బంగారు వర్ణపు (గోల్డెన్ కలర్) గుర్రం ఒకటి భారీ ధరకు అమ్ముడైంది. గోల్డెన్ కింగ్గా పేరొందిన ఈ అశ్వం ఏకంగా రూ. 70 లక్షల రికార్డ్ ధరకు సేల్ అయ్యింది. ఈ బంగారు వర్ణపు గుర్రాన్ని గుజరాత్లోని సూరత్కు చెందిన ఒక గుర్రాల పెంపకందారుడు కొనుగోలు చేశాడు. దీంతో గుర్రం యజమాని అల్తాఫ్ అలియాస్ బాబు ఖాన్ పంట పండింది. అతడి జేబు నిండింది.
తీవ్ర బాధలో గుడియా గ్రామస్థులు
అయితే గోల్డెన్ కింగ్ తమ ఊరు నుంచి విడిచివెళ్లిపోతుండడాన్ని మాత్రం గుడియా గ్రామస్థులు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. తీవ్ర బాధలో మునిగిపోయారు. గుజరాత్కు చెందిన దాని కొత్త యజమానికి గోల్డెన్ కింగ్ను అప్పగించినప్పుడు గుడియా గ్రామంలో భావోద్వేగ వాతావరణం నెలకొంది. ఎందుకంటే ఆ గుర్రం అంటే ఆ ఊరి ప్రజలకు చాలా ఇష్టం, అభిమానం. ఓ వైపు భావోద్వేగ వాతావరణం ఉన్నా, మరోవైపు ఈ అశ్వం ప్రత్యేకమైన రంగు, ఆకర్షణీయమైన శరీరాకృతి, అద్భుతమైన జాతి, అమ్ముడైన రేటు కారణంగా ప్రస్తుతం ఆ ప్రాంతంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
యజమాని ఏమన్నాడంటే?
గోల్డెన్ కింగ్ (గుర్రం పేరు) తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ నల్లని రంగులో ఉండేవారని యజమాని అల్తాఫ్ తెలిపాడు. కానీ ఈ గుర్రం చర్మంపై ఒక్క నల్లని చార కూడా లేదని పేర్కొన్నాడు. ఈ గుర్రం తండ్రి పేరు శివరాజ్ అని వెల్లడించాడు. గోల్డెన్ కింగ్ను గుజరాత్కు చెందిన వ్యక్తికి రూ.70 లక్షలకు అమ్మానని వివరించాడు.
అరుదైన, పురాతన జాతి గుర్రం
బంగారు రంగు గుర్రాలు సాధారణంగా తుర్క్మెనిస్థాన్లో కనిపిస్తాయి. వాటిని పలోమినో అని పిలుస్తారు. అంటే బంగారు రంగు చర్మం కలిగిని అని అర్థం. సూర్యరశ్మిలో ఈ బంగారు రంగు గుర్రాలు దగదగ మెరిసిపోతాయి. చాలా కాంతివంతంగా కనిపిస్తాయి. అయితే, మార్వారీ జాతి గుర్రం రాజస్థాన్లోని ఎడారి ప్రాంతమైన మార్వారీకి చెందిన ఒక అరుదైన, పురాతన జాతి. దీని చెవులు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. అలాగే ఈ అశ్వం చాలా ఓర్పుతో ఉంటుంది. అలాగే స్వారీ చేసేవారి పట్ల ప్రగాఢమైన విశ్వాసాన్ని చూపిస్తుంది. దీంతో మార్వారీ జాతి గుర్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందాయి.
అయితే మార్వారీ జాతి గుర్రాలు గుజరాత్లోని కతియావార్ ద్వీపకల్పానికి చెందిన కతియావారీ జాతికి అశ్వాలకు దగ్గరి పోలికలు ఉన్నాయి. కతియావారీ జాతి గుర్రాలకు కూడా చెవులు లోపలికి వంగి ఉంటాయి. ఈ చెవులు అత్యుత్తమ వినికిడి శక్తి కోసం రాడార్లా పనిచేస్తాయి. తీవ్రమైన ఎడారి ఇసుక తుపానుల నుంచి కూడా ఈ చెవులతో బయటపడగలవని నమ్ముతారు.
కఠిన పరిస్థితులను ఎదుర్కొనే జాతి గుర్రాలు
మార్వారీ జాతి గుర్రాలు కఠినమైన పరిస్థితులున్న భూభాగం నుంచి వచ్చినందున అవి చాలా తక్కువ నీటితో జీవించగలవు. తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రత హెచ్చుతగ్గులను తట్టుకోగలవు. అలసిపోకుండా ఎక్కువ దూరం ఎడారిలో ప్రయాణించగలవు. ఈ గుర్రాల నెమ్మది నడకను సవారీదారులు ఎంతో విలువైనదిగా భావిస్తారు. వాస్తవానికి యుద్ధ గుర్రాలుగా మార్వారీ అశ్వాలను పరిగణిస్తారు. మార్వారీ గుర్రాలు వాటి ధైర్యం, తెలివితేటలు, ఓర్పునకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. అలాగే వీటిని పవిత్రమైనవిగా భావించి ఉన్నత హోదాకు, రాజరికానికి ప్రతీకలుగా పరిగణించేవారు. అశాస్త్రీయ పెంపకం పద్ధతుల కారణంగా 1930లలో ఈ జాతి అంతరించిపోయే దశకు చేరుకుందని తెలుస్తోంది. అయితే భారతీయ పెంపకందారులు చేపట్టిన సమష్టి సంరక్షణ చర్యల వల్ల మార్వారీ జాతి గుర్రాలు సంఖ్య పెరిగింది.
సముద్రపు నాచుతో క్యాన్సర్కు చెక్! - బ్రహ్మపుర వర్సిటీ శాస్త్రవేత్తల విస్తృత పరిశోధనలు!
తీస్తా నది ఒడ్డున అత్యంత అరుదైన తెల్లటి కొండచిలువ ప్రత్యక్షం- అసలు ఇలా ఎందుకుందో తెలుసా?