110ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ కనిపించిన అరుదైన తుమ్మెద- 'లాంగ్ టెయిల్డ్ డస్క్హాకర్' విశేషాలు ఇవే!
నామ్దఫా జాతీయ పార్క్, టైగర్ రిజర్వ్లో తుమ్మెదను గుర్తించిన పరిశోధకులు- 'సమాచార లోపం' జాబితాలోకి చేరిన తుమ్మెద- 8,000 జాతులలో, సుమారు 96 జాతుల తుమ్మెదలను నమోదు చేసిన పరిశోధకులు
Published : May 28, 2026 at 10:38 AM IST
Rare Dragon Fly Found After Decades : ప్రకృతి ఎంత అందంగా ఉంటుందో, అన్ని అద్భుతాలు కూడా అందులో దాగి ఉంటాయని మరోసారి రుజువైంది. దాదాపు శతాబ్దానికి పైగా కాలంగా కనిపించకుండా పోయిందని భావించిన అరుదైన తుమ్మెద జాతి మళ్లీ వెలుగులోకి రావడంతో వన్యప్రాణి పరిశోధకులు ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. 'గైనకాంథా ఖాసియాకా' అనే శాస్త్రీయ నామం గల 'లాంగ్-టెయిల్డ్ డస్క్హాకర్' తుమ్మెదను 110 ఏళ్ల తర్వాత అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో తిరిగి గుర్తించారు. ఈ అరుదైన జీవిని నామ్దఫా జాతీయ ఉద్యానవనం, టైగర్ రిజర్వ్ పరిసరాల్లో పరిశోధకులు గుర్తించడం ఇప్పుడు శాస్త్రీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ అరుదైన తుమ్మెద ప్రత్యేకతలు, పరిశోధకులు వెల్లడించిన ఆసక్తికర విషయాల గురించి ఈ ప్రత్యేక కథనంలో తెలుసుకుందాం.
క్షేత్ర సర్వేలో భాగంగా ఆవిష్కరణ
2024 అక్టోబర్లో నిర్వహించిన ఒక క్షేత్ర సర్వే సందర్భంగా నామ్దఫా జాతీయ పార్క్, టైగర్ రిజర్వ్లో పరిశోధకులు ఈ అరుదైన తుమ్మెదను గుర్తించారు. అటవీ అధికారుల సమక్షంలో మియావో-విజయ్నగర్ రహదారి వెంబడి ఉన్న దేబన్ వద్ద తీసిన ఛాయాచిత్రాల ద్వారా ఈ జాతిని గుర్తించినట్లు వారు తెలిపారు. ఈ పునః ఆవిష్కరణను మహేశ్ ఆర్, రాజేశ్ గోపినాథ్, గౌరవ్ జోషి, రోషన్ ఉపాధ్యాయ అనే పరిశోధకులు 'జర్నల్ ఆఫ్ థ్రెటెన్డ్ టాక్సా'లో ప్రచురించారు.
అరుదైన కీటకాలను కనుగొన్న "బటర్ఫ్లై మ్యాన్"
పరిరక్షణ వర్గాలలో "బటర్ఫ్లై మ్యాన్"గా ప్రసిద్ధి చెందిన రోషన్ ఉపాధ్యాయ, ఈశాన్య భారతదేశం అంతటా అరుదైన సీతాకోకచిలుకలు, కీటకాలను నమోదు చేయడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించారు. ఆయన చేసిన కృషికి వన్యప్రాణి ప్రేమికులు, పరిశోధకుల నుంచి ప్రశంసలు లభించాయి. అధ్యయనం ప్రకారం, అరుణాచల్ ప్రదేశ్లోని అబోర్ హిల్స్ ప్రాంతంలో 1914లో తుమ్మెదను చివరిసారిగా అధికారికంగా నమోదు చేశారు. అందువల్ల 110 సంవత్సరాల తర్వాత రాష్ట్రంలో ఈ జాతిని గుర్తించినట్లుగా ధ్రువీకరించిన మొట్టమొదటి సంఘటన ఇదే.
'సమాచార లోపం' జాబితాలోకి చేరిన తుమ్మెద
ఈ తుమ్మెద ఆవాసం, జనాభా, విస్తరణ గురించి చాలా తక్కువ సమాచారం అందుబాటులో ఉన్నందున, ఇంటర్నేషనల్ యూనియన్ ఫర్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ నేచర్ (IUCN) ఈ జాతిని ప్రస్తుతం "సమాచార లోపం" (Data Deficient) జాబితాలో చేర్చిందని పరిశోధకులు తెలిపారు. అంటే ఈ జీవి గురించి పూర్తి స్థాయి సమాచారం లేకపోవడం వల్ల దాని సంరక్షణ స్థితిని ఖచ్చితంగా అంచనా వేయలేని పరిస్థితి ఉందని వారు అన్నారు. రోషన్ ఉపాధ్యాయ ఈ ఆవిష్కరణ గురించి మాట్లాడుతూ, 2012లో నామ్దఫాలో జీవవైవిధ్య నమోదు పనుల సందర్భంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దాదాపు 8,000 జాతులలో, పరిశోధకులు సుమారు 96 జాతుల తుమ్మెదలను నమోదు చేశారని తెలిపారు. వాటిలో అత్యంత అరుదైన గైనకాంథా జాతి కూడా ఉండటంతో, ఈ పునరావిష్కరణ ఒక గొప్ప శాస్త్రీయ విజయంగా నిలిచిందని చెప్పారు.
చిన్న జీవులకు కూడా ముఖ్య పాత్ర
పర్యావరణ సమతుల్యతను కాపాడటంలో తుమ్మెదలు, సీతాకోకచిలుకల వంటి చిన్న జీవులు కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాయని రోషన్ అన్నారు. ఈ ఆవిష్కరణ, జీవవైవిధ్య పరిరక్షణ, శాస్త్రీయ నమోదు, తూర్పు హిమాలయ ప్రాంతాల వంటి సున్నితమైన పర్యావరణ వ్యవస్థలను రక్షించాల్సిన అవసరాన్ని ఈ పునరావిష్కరణ మరోసారి గుర్తు చేస్తుందన్నారు. ఈ యాత్ర సందర్భంగా, సర్వే బృందం 17 జాతుల తుమ్మెదలు, నీటి తుమ్మెదలను కూడా నమోదు చేసింది. దీంతో నామ్దఫా జాతీయ ఉద్యానవనం, పులి సంరక్షణ కేంద్రం జీవవైవిధ్య సంపదకు నిలయమని మరోసారి స్పష్టమైంది.
