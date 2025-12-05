ETV Bharat / bharat

రూ.కోట్ల విలువైన 11 పక్షుల స్మగ్లింగ్​- అధికారుల స్వాధీనం- అంతర్జాతీయ సిండికేట్‌లపై ఫోకస్​!

అటవీ శాఖ నిబంధనల ప్రకారం చర్యలు- స్వాధీనం చేసుకున్న వాటిని స్వదేశానికి తరలింపు

Exotic Birds Siezed at Kerala
Exotic Birds Siezed at Kerala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 5, 2025 at 12:47 PM IST

2 Min Read
Exotic Birds Siezed In Kerala : వన్యజాతికి చెందిన కొన్ని అరుదైన పక్షులు, జంతువులను అక్రమంగా రవాణా చేసి సొమ్ము చేసుకోవడం కొందరు స్మగ్లర్లకు పరిపాటిగా మారింది. తాజాగా కేరళలోని ఎర్నాకులంలో జరిగిన అలాంటి ప్రయత్నాన్ని కస్టమ్స్ అధికారులు అడ్డుకున్నారు. థాయ్‌ల్యాండ్​ నుంచి కోట్లాది రూపాయల విలువైన 11 అరుదైన, అంతరించిపోతున్న పక్షులను అక్రమంగా రవాణా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న జంటను కొచ్చిన్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలోని కస్టమ్స్ అధికారులు అరెస్టు చేశారు.

థాయ్‌ల్యాండ్​ నుంచి కౌలాలంపుర్ మీదుగా కొచ్చి చేరుకున్న ఆ జంటను కస్టమ్స్ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. అదే సమయంలో వారి లగేజీపై అధికారులకు అనుమానం కలగడంతో అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించే క్రమంలో లగేజ్​ను ఓపెన్​ చేసి చూడగా అందులో అరుదైన జాతి పక్షులను అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్న విషయం బయటపడింది. వీరి లగేజ్​లోని ప్రత్యేకంగా ఒక కంపార్ట్‌మెంటును తయారు చేసి దానిలో పక్షులను పెట్టి అక్రమ రవాణా చేస్తున్నట్లు అధికారులు నిర్ధరించారు. వారితో పాటు ఏడేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉన్నాడు.

Rare bird
అరుదైన పక్షి (ETV Bharat)

CITES నిబంధనల ప్రకారం, అరెస్టు చేసిన వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న పక్షులను తదుపరి విచారణ కోసం అటవీ శాఖకు అప్పగించారు. మలయత్తూరు డివిజనల్ ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ (DFO) కార్తీక్ ఈటీవీ భారత్‌తో మాట్లాడుతూ ఈ కేసు విషయమై విచారణ ప్రారంభించామని, ప్రాథమిక దర్యాప్తు తర్వాత వీరిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.

స్వాధీనం చేసుకున్న పక్షులను (CITES)Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, (అంతరించిపోతున్న జంతువుల, వృక్షాల అంతర్జాతీయ వాణిజ్య సమావేశం) కింద రక్షించారు. అటువంటి జాతులను వాటి స్థానిక ఆవాసాల నుంచి మరొక దేశానికి రవాణా చేయడం అంతర్జాతీయ వన్యప్రాణుల రక్షణ చట్టాలను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించడం అని అధికారులు తెలిపారు. CITES నిబంధనల ప్రకారం అంతర్జాతీయ అక్రమ రవాణా నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న జంతువులను లేదా పక్షులను వాటి స్వదేశానికి తిరిగి పంపాలి. తత్ఫలితంగా, అటవీ శాఖ పక్షులను వాటి స్వదేశమైన థాయ్​ల్యాండ్​ విమానంలో తిరిగి పంపే ముందు అవసరమైన ప్రాథమిక వైద్య సంరక్షణను అందిస్తుందని కస్టమ్స్ అధికారులు తెలిపారు.

Rare bird
అరుదైన పక్షి (ETV Bharat)

గతంలో ఇటువంటివి ఎన్నో!
థాయ్‌లాండ్‌ నుంచి ఇలాంటి స్మగ్లింగ్ కార్యకలాపాలకు ప్రయత్నిస్తున్న ప్రయాణికులను కొచ్చిలో కస్టమ్స్ గతంలో అనేక మందిని అరెస్టు చేసింది. థాయ్‌ల్యాండజ్​ నుంచి అరుదైన పక్షులను అక్రమంగా రవాణా చేయడంలో అంతర్రాష్ట్ర ముఠా హస్తం ఉందని దర్యాప్తులో తేలింది. గత డిసెంబర్‌లో ఇలాంటి కేసులో, తిరువనంతపురానికి చెందిన బిందు, శరత్‌లను అరెస్టు చేశారు. వారు రూ.75,000 రుసుముకు క్యారియర్‌లుగా పనిచేస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు. వారి నుంచి స్వాధీనం చేసుకున్న 14 అరుదైన పక్షులను కూడా థాయ్‌లాండ్‌కు తిరిగి పంపించారు.

Rare bird
అరుదైన పక్షి (ETV Bharat)

అలాగే జూన్‌లో థాయ్‌లాండ్‌ నుంచి వచ్చిన ప్రయాణికుడి నుంచి కోతిని కస్టమ్స్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దానిని తిరిగి స్వదేశానికి పంపిన సంఘటన కూడా గతంలో జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు. తాజా అరెస్టు తర్వాత, ఈ అక్రమ రవాణా ప్రయత్నాల వెనుక పనిచేస్తున్న అంతర్జాతీయ సిండికేట్‌లపై కస్టమ్స్, అటవీ శాఖ దర్యాప్తును ముమ్మరం చేసినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

