ETV Bharat / bharat

మామిడికే రారాజు 'నూర్​జహాన్​'- ఒక్కొక్కటి బరువు 3 కిలోలు- రేటు ఏకంగా రూ.3వేలు!

3 కిలోల వరకు బరువు ఉండే మామిడి- ఒక్కో పండు ధర ఏకంగా రూ.3,000 వరకు- మొఘల్ రాజుల తోటల్లో విశేష ప్రాధాన్యం- అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ భారీ డిమాండ్

Rare Noorjahan Mango in Madhya Pradesh
Rare Noorjahan Mango in Madhya Pradesh (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 19, 2026 at 11:33 AM IST

|

Updated : May 19, 2026 at 11:46 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Rare Noorjahan Mango in Madhya Pradesh : వేసవి అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చే వాటిలో మామిడి ఒకటి. మరి ఆ మామిడి కాయల్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో మీకు తెలుసా! ముఖ్యంగా దశేరి, లంగ్డా, చౌసా వంటి రకాల మామిడి కాయలు ప్రజల్లో విశేష ఆదరణ పొందాయి. అయితే, మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన 'నూర్​జహాన్' మామిడి పండును మీరు ఎప్పుడైనా రుచి చూశారా? మామిడి పండును "పండ్ల రారాజు"గా పిలిచినట్లే, ఈ "నూర్​జహాన్" రకాన్ని "మామిడి పండ్ల రారాజు"గా కీర్తిస్తారు. భారతదేశంలోనే నూర్ జహాన్ ఒక అత్యంత విశిష్టమైన మామిడి రకం. ఒక్కో పండు ఏకంగా 3 కిలోల వరకు బరువు తూగుతుంది. సరిగ్గా ఇదే కారణం చేత, ఈ మామిడి పండ్లను బరువు ఆధారంగా (కిలోల చొప్పున) కాకుండా, ఒక్కో పండు చొప్పున విక్రయిస్తారు. ఒక్కో పండు ధర ఏకంగా రూ.3,000 వరకు పలుకుతుంది.

ఒక్క కాయ బరువు 2 నుంచి 5 కిలోలు
మధ్యప్రదేశ్‌లోని గిరిజన ప్రాబల్యం కలిగిన అలీరాజ్‌పుర్ జిల్లాలోని కట్టీవాడా ప్రాంతంలో సాగు చేసే నూర్​జహాన్ మామిడి, తన భారీ పరిమాణం, విశిష్టమైన రుచి, ఆకర్షణీయమైన రూపానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మామిడి రకాలలో ఒకటిగా దీనిని పరిగణించారు. సాధారణంగా ఒక్కో నూర్​జహాన్ మామిడి పండు 2 నుంచి 5 కిలోల మధ్య బరువు ఉంటుంది. దీని పరిమాణం ఎంత భారీగా ఉంటుందంటే, ఒకే పండు ఒక కుటుంబం మొత్తానికి సరిపోతుందని భావిస్తారు. దీని రంగు, సువాసన, తీపిదనం ఎంతటి ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయంటే, చూసిన వెంటనే ఎవరైనా దీని పట్ల ఇట్టే ఆకర్షితులవుతారు.

ఒక్కో పండు రూ.3,000
నూర్​జహాన్ మామిడి పండుకు ముఖ్యంగా ప్రధాన నగరాల్లో, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో భారీ డిమాండ్ ఉంది. ఒక్కో పండు ధర రూ.3,000 వరకు ఉండటానికి కారణం కేవలం దాని భారీ పరిమాణం మాత్రమే కాదు, దాని అరుదుదనం కూడా. ఈ రకం చెట్లు పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే పండ్లను ఇస్తాయి. తత్ఫలితంగా, దీని మార్కెట్ ధర సాధారణ మామిడి పండ్ల ధర కంటే అనేక రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. స్థానిక రైతులకు ఇది అత్యంత లాభదాయకమైన పంటగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. కట్టీవాడా ప్రాంతంలోని వాతావరణం, పర్యావరణ పరిస్థితులు ఈ నిర్దిష్ట రకం మామిడి సాగుకు అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటాయని భావిస్తారు. దీని ఫలితంగా అత్యుత్తమ నాణ్యత కలిగిన పండ్లు లభిస్తాయి.

మొఘల్ కాలం నాటి నుంచి
ఈ మామిడి రకం అనేక సంవత్సరాల క్రితం అఫ్గానిస్థాన్ ప్రాంతం నుంచి భారతదేశానికి వచ్చింది. ఆ తర్వాత మధ్యప్రదేశ్‌లోని మాల్వా ప్రాంతంలో జాబువాలోని గిరిజన ప్రాంతంలో విస్తృతంగా వృద్ధి చెందిందని స్థానికులు నమ్ముతారు. నూర్​జహాన్ మామిడి చరిత్ర, మాల్వా, పశ్చిమ భారతదేశ సాంస్కృతిక వారసత్వంతో గాఢంగా ముడిపడి ఉందని కూడా భావిస్తారు. మొఘల్ కాలంలో, అసాధారణమైన పరిమాణం, ప్రత్యేకమైన రుచి కలిగిన మామిడి పండ్లకు రాజ తోటలలో విశేష ప్రాధాన్యత లభించేదని చెబుతారు. ఇదే సంప్రదాయానికి కొనసాగింపుగా, కాలక్రమేణా ఈ ప్రత్యేక మామిడి రకం గుజరాత్, జాబువా అలిరాజ్‌పుర్ ప్రాంతాలకు విస్తరించింది.

"నా తండ్రి, దివంగత రణవీర్ సింహ్​ జాదవ్, సుమారు 55 నుంచి 60 సంవత్సరాల క్రితం గుజరాత్‌లోని బనమాహ్ ప్రాంతం నుంచి ఒక నూర్​జహాన్ మామిడి మొక్కను తీసుకువచ్చారు. ఆయన ఆ మొక్కను తన తోటలో నాటి, కొన్ని సంవత్సరాల పాటు చేసిన నిరంతర కృషి ద్వారా దానిని సంరక్షించి, వృద్ధి చేశారు. ఆ మొక్కే కాలక్రమేణా ఈ మొత్తం ప్రాంతానికి ఒక గుర్తింపు చిహ్నంగా మారింది. నా తండ్రి అంటుకట్టే (grafting) పద్ధతులను ఉపయోగించి ఒక ప్రత్యేకమైన మొక్కను కూడా అభివృద్ధి చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ మొక్క వయస్సు సుమారు 20 నుంచి 25 సంవత్సరాల మధ్య ఉంటుందని అంచనా"

- భరత్‌రాజ్ సింహ్​ జాదవ్, శివ్ (బావడీ) మామిడి తోట రైతు

జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలు
ఈ మామిడికి ఉన్న ఖ్యాతి అనేక సంవత్సరాల నాటిది. దీని ప్రత్యేక గుణాలను గుర్తించి, 1999, 2010 సంవత్సరాలలో దీనికి జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలు లభించాయి. ఈ పురస్కారాలు స్థానిక రైతుల మనోధైర్యాన్ని పెంపొందించడమే కాకుండా, అలిరాజ్‌పుర్ జిల్లాకు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపును కూడా తీసుకువచ్చాయి. నూర్​జహాన్ మామిడి పండ్ల ఉత్పత్తి పరిమిత పరిమాణంలో ఉండటం వల్ల, పెద్ద ఎత్తున ఎగుమతులు చేయడం సాధ్యం కాదు. అయినప్పటికీ, దీని ప్రత్యేకత, అరుదుగా లభించే గుణం కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ఇది ఒక "విలాసవంతమైన మామిడి"గా పేరు గడిస్తోంది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా, ఖతార్, కువైట్ వంటి గల్ఫ్ దేశాలలో నూర్​జహాన్​తో సహా అత్యుత్తమ శ్రేణి భారతీయ మామిడి పండ్లకు విశేషమైన గిరాకీ ఉంది.

పక్షులు, జంతువులకే తొలి మామిడి పండ్లు- అవి తిన్నాక మిగిలినవే మనుషులకట- ఎందుకో తెలుసా?

ఒకే చెట్టుకు 14 రకాల మామిడి పండ్లు- చూసేందుకు జనం క్యూ- ఓ రైతు ప్రయోగాల ఫలితం

Last Updated : May 19, 2026 at 11:46 AM IST

TAGGED:

NOORJAHAN MANGO PRICE
NOORJAHAN PRODUCTION MADHYA PRADESH
MANGOES VARIETIES INDIA
GIANT NOORJAHAN MANGO
RARE NOORJAHAN MANGO IN MP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.