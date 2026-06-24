తీస్తా నది ఒడ్డున అత్యంత అరుదైన తెల్లటి కొండచిలువ ప్రత్యక్షం- అసలు ఇలా ఎందుకుందో తెలుసా?
బంగాల్ తీస్తా నది ఒడ్డున అరుదైన తెల్లటి కొండచిలువ ప్రత్యక్షం- జన్యుపరమైన లోపాల వల్లే తెలుపు రంగులో ఉందంటున్న నిపుణులు
Published : June 24, 2026 at 8:01 PM IST
Rare White Python Spotted in Teesta River : ప్రకృతి గర్భంలో ఎన్నో వింతలు, విశేషాలు దాగుంటాయి. చాలా అరుదుగా ఉండేది ఏదైనా చూసినప్పుడు మానవాళి ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే. ముఖ్యంగా అడవుల్లో కొన్ని ప్రత్యేక, అరుదైన వన్య ప్రాణులు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివి ఎక్కువగా మనం వార్తా పత్రికలు, టీవీల్లో చూసి తెలుసుకుంటాం. ఇప్పుడు బంగాల్లో ఇలా ఒక అరుదైన వన్యప్రాణి ప్రత్యక్షమవడం- ప్రకృతి ప్రేమికులు, వన్యప్రాణి నిపుణుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. కాలింపాంగ్ సమీపంలోని జాతీయ రహదారి- 10 పక్కన తీస్తా నది తీరంలో భారీ పరిమాణంలో ఉన్న ఒక తెల్లటి కొండ చిలువ కనిపించింది.
మంగళవారం రాత్రి స్థానికులు ఈ అరుదైన పైథాన్ను చూశారు. చీకట్లో ధగధగలాడుతూ తెల్లటి రంగులో మెరిసిపోతున్న ఆ కొండ చిలువను చూసి ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. కొందరు తమ మొబైల్ ఫోన్లలో వైట్ పైథాన్ను ఫొటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయడంతో అది కాస్తా విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఈ ప్రత్యేకంగా, తెలుపు రంగులో మెరుస్తున్న కొండ చిలువను చూడాలని పక్కన గ్రామాల్లోని జనంతో పాటు ఇతర ప్రకృతి ప్రేమికులు, వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పర్ట్స్ తరలివస్తున్నారు.
ఇంతకీ కొండ చిలువ అంత తెల్లగా ఎందుకుంది?
సాధారణంగా తీస్తా నది పరివాహక ప్రాంతంలో కొండ చిలువలు తిరగడం చాలా కామన్. కానీ ఈ పైథాన్ మాత్రం మిగతా వాటికి భిన్నంగా, చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. ముఖ్యంగా చర్మంపై ఎలాంటి మచ్చలు లేకుండా స్వచ్ఛమైన తెలుపు రంగులో ఉంది. వన్యప్రాణి నిపుణుల ప్రకారం ఇది ఆల్బినో ఇండియన్ రాక్ పైథాన్ అని తెలుస్తోంది. సాధారణంగా ఈ జాతి కొండ చెలువలకు నలుపు లేదా గోధుమ రంగు చారలు, మచ్చలు ఉంటాయి. కానీ ఈ పాము శరీరంపై లేకపోవడమే దానిని ప్రత్యేకంగా నిలుపుతోంది.
స్నేక్ ఎక్స్పర్ట్ శ్యామా ప్రసాద్ పాండే ఇలా అరుదుగా కొండ చిలువ పూర్తి తెలుపు రంగులో ఎందుకు ఉందో శాస్త్రీయ కారణాల గురించి తెలిపారు. 'ఆల్బినిజం అనే అరుదైన జన్యుపరమైన లోపం వల్లనే జీవుల శరీరంలో చర్మానికి, కళ్లకు రంగును ఇచ్చే మెలనిన్ అనే పిగ్మెంట్ ఉత్పత్తి కాదు. అందుకే ఈ కొండ చిలువ శరీరం తెల్లగా లేదా లేత పసుపు రంగులోకి మారిపోయింది' అని వివరించారు. ఇంకా ఈ అరుదైన, జన్యు లోపం వల్ల తెల్లగా ఉన్న కొండ చెలువకు ఆ తెల్లటి రంగే ప్రాణాలకు ముప్పు అని చెబుతున్నారు. సాధారణ కొండ చెలువలు సహజ రంగుల్లో కలిసిపోయి శత్రువుల నుంచి తప్పించుకుంటాయని, ఇది మెరిసే తెలుపు రంగులో ఉండటం వల్ల క్రూర జంతువులు లేదా వేటగాళ్లకు చిక్కే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే అడవిలో వీటి మనుగడ చాలా కష్టమని తెలిపారు.
భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు జూపార్కుల్లో లేదా అడవుల్లోనే ఇవి కనిపించేవి. కానీ తొలిసారిగా ఇలా బహిరంగ అటవీ వాతావరణంలో ఆల్బినో ఇండియన్ రాక్ పైథాన్ సంచరిస్తూ కనిపించడం ఇదే తొలిసారిగా చెబుతున్నారు. ఇండియన్ రాక్ పైథాన్ భారతదేశంలో కనిపించే అతిపెద్ద/పొడవైన సర్ప జాతుల్లో ఒకటి. ఇవి దాదాపు 20 అడుగుల వరకు పెరుగుతాయి. విషరహితమైన ఈ పాములు తాము ఆహారంగా కావాలనుకున్న వాటిని చుట్టేసి ఊపిరాడకుండా చేసి వేటాడతాయి. వన్యప్రాణి సంరక్షణ చట్టం- 1972లో ఈ రకమైన పాములకు షెడ్యూల్ 1 కింద అత్యున్నత రక్షణ కల్పించారు. అంటే పులులు, సింహాలకు ఉన్నట్లుగానే వీటికి కూడా చట్టపర రక్షణ ఉందన్నమాట. వాటికి ఏమైనా హాని తలపెడితే ఎలాంటి శిక్షలుంటాయో ఈ కొండ చెలువ విషయంలోనూ వర్తిస్తాయి.ఈ అరుదైన పాముకు ఎలాంటి హాని జరగకుండా, దాని భద్రతను పర్యవేక్షించాలని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు అటవీ శాఖను కోరుతున్నారు.
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