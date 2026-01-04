ETV Bharat / bharat

గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్‌కు మళ్లీ పెరోల్- 6 ఏళ్లలో 15వ సారి బయటకి!

అత్యాచారం, హత్య కేసుల్లో 20 ఏళ్ల శిక్ష - దిల్లీ ఎన్నికల వేళ మరోసారి 40 రోజుల వెసులుబాటు - జైలు కంటే ఆశ్రమంలోనే ఎక్కువ ఉంటున్నారంటూ విమర్శలు

DERA SACHA SAUDA RELEASE
Gurmeet Ram Rahim Granted 15th Parole (IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 4, 2026 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gurmeet Ram Granted 15th Parole: అత్యాచారం, హత్య వంటి తీవ్రమైన నేరాల్లో దోషిగా తేలి 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న డేరా సచ్చా సౌదా చీఫ్ గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ మరోసారి జైలు నుంచి బయటకు వచ్చారు. తాజాగా ఆయనకు మరో 40 రోజుల పెరోల్ మంజూరు చేసింది హరియాణా ప్రభుత్వం. గడిచిన ఆరేళ్లలో (2020 నుంచి) ఆయనకు జైలు నుంచి తాత్కాలిక ఊరట లభించడం ఇది 15వ సారి కావడం గమనార్హం. అయితే రామ్ రహీమ్‌కు జైలు గేట్లు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు తెరుచుకుంటున్నాయని సిక్కు నేతలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

15వ సారి విడుదల, ఇదీ లెక్క
రోహ్‌తక్​లోని సునారియా జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న రామ్ రహీమ్, తరచూ పెరోల్​పై బయటకు వస్తున్నారు. ప్రస్తుతం 40 రోజుల పెరోల్ మంజూరైంది. గత ఏడాది ఆగస్టులో కూడా ఆయనకు 40 రోజుల పెరోల్ ఇచ్చారు. అంతకుముందు ఏప్రిల్‌లో 21 రోజుల బెయిల్​పై బయటకు వచ్చారు. గత ఏడాది జనవరిలో 30 రోజుల పెరోల్ తీసుకున్నారు. ఇలా 2020 నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం 15 సార్లు ఆయన జైలు నుంచి బయటకు వచ్చారు.

గతంలో ఎన్నికల టైమింగ్‌లోనే
ఇప్పుడు ఎన్నికలు లేనప్పటికీ, గతంలో ఆయన విడుదలైన సమయాలను పరిశీలిస్తే, అవి కచ్చితంగా ఎన్నికల కోసమేనన్న విమర్శలు ఉన్నాయి. గత ఏడాది (2025) ఫిబ్రవరి 5న దిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. ఆ ఎన్నికలకు ముందు, జనవరిలో ఆయనకు 30 రోజుల పెరోల్ లభించింది. 2024 అక్టోబర్ 5న హరియాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగాయి. దానికి సరిగ్గా నాలుగు రోజుల ముందు (అక్టోబర్ 1న) ఆయన 20 రోజుల పెరోల్​పై బయటకు వచ్చారు. 2022 ఫిబ్రవరిలో పంజాబ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కేవలం రెండు వారాల ముందు కూడా ఆయనకు మూడు వారాల బెయిల్ లభించింది. ఇలా కీలకమైన ప్రతి ఎన్నికల సమయంలోనూ ఆయన బయట ఉంటూ ఓటు బ్యాంకును ప్రభావితం చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

నేర చరిత్ర ఇదీ
గుర్మీత్ రామ్ రహీమ్ సింగ్ నేపథ్యం నేరమయమైంది. ఆయన జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నది సాధారణ కేసుల్లో కాదు. తన ఆశ్రమంలోని ఇద్దరు మహిళా అనుచరులపై అత్యాచారం చేసిన కేసులో 2017లో కోర్టు ఆయనకు 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. అలాగే 16 ఏళ్ల క్రితం ఒక జర్నలిస్టును హత్య చేసిన కేసులో కూడా 2019లో ఆయన దోషిగా తేలారు. డేరా చీఫ్‌తో పాటు మరో ముగ్గురికి ఈ హత్య కేసులో శిక్ష పడింది.

యూపీ ఆశ్రమంలోనే మకాం
జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన ప్రతిసారీ ఆయన తన ప్రధాన కేంద్రమైన హరియాణలోని సిర్సాకు వెళ్లడం మానేశారు. ఉత్తర్​ప్రదేశ్‌లోని బాగ్⁬పత్ జిల్లాలో ఉన్న డేరాకు చెందిన 'బర్నావా ఆశ్రమం'లో గడుపుతారు. గతంలో బయటకు వచ్చిన 13 సందర్భాల్లో ఆయన ఎక్కువ రోజులు అక్కడే ఉన్నారు. హరియాణ, పంజాబ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో డేరాకు భారీ సంఖ్యలో అనుచరులు ఉన్నారు. సిర్సా, ఫతేహాబాద్, కురుక్షేత్ర, కైథాల్, హిసార్ జిల్లాల్లో ఆయన ప్రభావం ఎక్కువ.

చట్టాన్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారు
హరియాణ ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై శిరోమణి గురుద్వారా పర్బంధక్ కమిటీ వంటి సిక్కు సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన వ్యక్తికి ఇన్ని సార్లు పెరోల్​​ ఇవ్వడం చట్టాన్ని అపహాస్యం చేయడమేనని మండిపడుతున్నాయి. ప్రభుత్వం ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాల కోసమే దోషులను కాపాడుతోందని విమర్శిస్తున్నాయి.

TAGGED:

GURMEET RAM RAHIM SINGH PAROLE
DERA SACHA SAUDA
RAPE CONVICT GETS PAROLE
DERA SACHA SAUDA RELEASE
GURMEET RAM GRANTED 15TH PAROLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.