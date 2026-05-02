శ్రీలంక టు ధనుష్కోడి- పాక్ జలసంధిని ఈదిన ఏడేళ్ల బాలుడు- వరల్డ్లో ఫస్ట్ స్విమ్మర్గా రికార్డులు!
స్విమ్మింగ్లో అద్భుతం సృష్టించిన ఝార్ఖండ్కు చెందిన ఏడేళ్ల బాలుడు- 9గంటల 50 నిమిషాల్లో పాక్ జలసంధిన ఈదిన ఇషాంక్- రెండు వరల్డ్ రికార్డులు దాసోహం
Published : May 2, 2026 at 12:45 PM IST
Boy Swimming Palk Strait : ఝార్ఖండ్ రాజధాని రాంచీకి చెందిన ఏడేళ్ల బాలుడు పాక్ జలసంధిని ఈది సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. శ్రీలంక, భారత్ మధ్య ఉన్న సుమారు 29 కిలోమీటర్ల పొడవైన ఈ కఠినమైన సముద్రమార్గాన్ని కేవలం 9 గంటల 50 నిమిషాల్లో ఈదాడు. ఈ క్రమంలో ప్రపంచంలోని అత్యంత పిన్న, అత్యంత వేగవంతమైన ఈతగాడిగా రికార్డుకెక్కాడు. ఏక కాలంలో రెండు రికార్డులను సృష్టించాడు. దీంతో పాక్ జలసంధిని ఈదిన బాలుడు ఇషాంక్పై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.
గడ్డు పరిస్థితులు ఎదురైనా!
ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, ఉధృతమైన సముద్రపు అలల మధ్య ఇషాంక్ ఈ సవాలుతో కూడిన సముద్ర ప్రయాణాన్ని పూర్తి చేశాడు. శ్రీలంకలోని తలైమన్నార్లో ఏప్రిల్ 30న తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు ఈదడం ప్రారంభించాడు. భారత్లోని ధనుష్కోడికి మధ్యాహ్నం 1.50 గంటలకు చేరుకున్నాడు. 9 గంటల 50 నిమిషాల్లో పాక్ జలసంధిని ఈదుతూ దాటేసి సరికొత్త చరిత్రను లిఖించాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఇషాంక్ సాధించిన రికార్డులను యూనివర్సల్ రికార్డ్స్ ఫోరమ్ అధికారికంగా గుర్తించింది. అతడికి ఒక సర్టిఫికెట్ను ఇచ్చింది. ఈ ప్రయాణంలో బలమైన సముద్ర ప్రవాహాలు, మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు నిరంతరం ఇషాంక్కు సవాళ్లు విసిరాయి. అయినప్పటికీ బాలుడి అకుంటిత స్ఫూర్తి ప్రతి అడ్డంకిని అధిగమించేలా చేసింది.
ఫ్యామిలీ, కోచ్ది కీలక పాత్ర
ఇషాంక్ విజయంలో అతడి కుటుంబం, కోచ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. కాగా, ఇషాంక్కు చిన్నతనం నుంచి స్విమ్మింగ్ అంటే ఆసక్తి ఉందని చెప్పాడు అతడి తండ్రి. స్విమ్మింగ్ను కేవలం ఒక క్రీడగా కాకుండా నిజమైన అభిరుచిగా తన కుమారుడు స్వీకరించాడని తెలిపాడు. కఠోరమైన రోజువారీ సాధన, అచంచలమైన క్రమశిక్షణే ఇషాంక్ ఈ అద్భుతమైన మైలురాయిని చేరుకునేలా చేశాయని వెల్లడించాడు. మరోవైపు, ఇషాంక్ కృషి, ఆత్మవిశ్వాసమే అతడి గొప్ప బలాలని స్విమ్మింగ్ కోచ్ తెలిపాడు.
"ఇషాంక్ చాలా చిన్న వయసు నుంచే ఈతను తన అభిరుచిగా మార్చుకున్నాడు. ప్రతిరోజూ గంటల తరబడి సాధన చేసేవాడు. ఎప్పుడూ ప్రాక్టీస్ను ఆపేవాడు కాదు. ఇషాంక్ పాక్ జలసంధి గుండా ఈదుతున్నప్పుడు మేం చాలా ఆందోళన చెందాం. అయినప్పటికీ ఇషాంక్ ఆత్మవిశ్వాసం మాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. ఈ రోజు ఇషాంక్ సాధించిన విజయాన్ని చూసి మేము ఎంతో గర్వపడుతున్నాం. భవిష్యత్తులో ఇషాంక్ దేశానికి మరింత కీర్తిని తెచ్చిపెట్టాలి." అని ఇషాంక్ తల్లి తెలిపింది.
స్విమ్మర్లకు స్ఫూర్తిగా ఇషాంక్
తన అద్భుతమైన విజయానికి తమిళనాడులోని తేనిలోని ఓపెన్ వాటర్ స్విమ్మింగ్ అకాడమీలో తాను పొందిన శిక్షణే ప్రధాన కారణమని ఇషాంక్ చెప్పాడు. మరోవైపు, ఇంత చిన్న వయసులోనే ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పడం ద్వారా బాలుడు ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు. ఇషాంక్ ఆత్మవిశ్వాసానికి, అసాధారణమైన విజయానికి అన్ని వర్గాల ప్రజలు అతడిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఏడేళ్ల బాలుడు ఇషాంక్ సాధించిన రికార్డు పట్ల ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రమంతటా సంతోష వాతావరణం నెలకొంది. ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ సోరెన్ ఇషాంక్ నెలకొల్పిన రికార్డు పట్ల సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బాలుడిపై ప్రశంసలు కురిపించారు. అలాగే క్రీడాభిమానులు, సామాజిక సంస్థలు, స్థానికులు కూడా ఇషాంక్కు అభినందనలు తెలియజేశారు. ఇంత చిన్న వయసులో సాహసోపేతమైన సముద్ర ప్రయాణం చేయడం పట్ల బాలుడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
"ఝార్ఖండ్కు చెందిన బాలుడు ఇషాంక్ కేవలం 7 ఏళ్ల పసి వయసులోనే శ్రీలంక-భారత్ మధ్య ఉన్న 29 కిలోమీటర్ల పొడవైన పాక్ జలసంధిని విజయవంతంగా దాటి తన పేరిట ఒక చరిత్రాత్మక రికార్డును లిఖించుకున్నాడు. ఇషాంక్ సాధించిన ఈ విజయం క్రమశిక్షణకు, లక్ష్యాల పట్ల అచంచలమైన అంకితభావానికి నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది. ఇషాంక్ ఝార్ఖండ్కే కాకుండా యావత్ దేశానికి గౌరవాన్ని తెచ్చిపెట్టాడు. ఈ చరిత్రాత్మక విజయం సాధించినందుకు ఇషాంక్కు, అతని కుటుంబ సభ్యులకు, కోచ్లకు హృదయపూర్వక అభినందనలు." అని ఝార్ఖండ్ సీఎం హేమంత్ సోరెన్ ఎక్స్లో పోస్ట్ పెట్టారు.
ప్రస్తుతం రాంచీలోని ఒక పాఠశాలలో ఇషాంక్ రెండో తరగతి చదువుతున్నాడు. అతడికి చిన్నతనం నుంచే స్విమ్మింగ్ అంటే ఆసక్తి. గతంలో అనేక జాతీయ స్థాయి స్విమ్మింగ్ పోటీలలో పాల్గొని అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు ఇచ్చాడు. అయితే, వాటన్నింటి కంటే పాక్ జలసంధిని దాటడం చాలా గొప్ప విషయమని భావిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే ఈ జలసంధి ప్రపంచంలోనే అత్యంత సవాలుతో కూడిన సముద్ర మార్గాలలో ఒకటి. ఇక్కడి సముద్ర మార్గంలో ఈదాలంటే కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులు, సవాళ్లను ఎదుర్కోవాలి.
