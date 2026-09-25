70 వేలకుపైగా పుస్తకాలు, ఫార్సీలో వాల్మీకి రామాయణం- రజా లైబ్రరీలో అపురూప సంపద!
17 వేలకుపైగా పాండులిపులు, 70 వేలకుపైగా ముద్రిత పుస్తకాలు- హజ్రత్ అలీకి సంబంధించినదిగా చెబుతున్న 7వ శతాబ్దపు ఖురాన్ ప్రతి- ఫార్సీలో రాసిన వాల్మీకి రామాయణం- వేలాది అరుదైన చిత్రాలు
Published : September 25, 2026 at 8:02 PM IST
Rampur Raza Library : పుస్తకాలు చదవడానికి లైబ్రరీకి వెళ్తాం. కానీ కొన్ని లైబ్రరీలు పుస్తకాలకే పరిమితం కావు. అవి శతాబ్దాల చరిత్రను కళ్ల ముందుంచుతాయి. అలాంటి అరుదైన జ్ఞాన భాండాగారాల్లో ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని రాంపుర్ రజా లైబ్రరీ ఒకటి. పాండులిపులు (చేతిరాత గ్రంథాలు), చిత్రాలు, కాలిగ్రఫీ, తాళపత్రాలపై రాతలు, చారిత్రక నాణేలు ఇలా ఎన్నో రకాల అరుదైన సంపద ఇక్కడ భద్రంగా ఉంది. ఇంతటి భారీ సేకరణ ఉన్నప్పటికీ, దీనిపై మరింత పరిశోధన జరగాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
17 వేల పాండులిపులు
రజా లైబ్రరీలో దాదాపు 17 వేల పాండులిపులు ఉన్నట్లు అక్కడి అసిస్టెంట్ లైబ్రేరియన్ అబూ సాద్ ఇస్లాహీ తెలిపారు. ఇందులో సుమారు 5 వేల అరబిక్, 5 వేల ఫార్సీ, దాదాపు 2 వేల ఉర్దూ పాండులిపులు ఉన్నాయి. పష్టో, టర్కిష్ భాషల పాండులిపులతో పాటు దాదాపు 700 సంస్కృత పాండులిపులు కూడా ఉన్నాయి. సుమారు 200 తాళపత్రాలపై రాసిన పురాతన రచనలు కూడా ఆ సేకరణలో భాగం. పాండులిపులతో పాటు చేతితో తయారు చేసిన దాదాపు వెయ్యి చిత్రాలు, సుమారు 4 వేల మినియేచర్ పెయింటింగ్స్ ఉన్నాయి. ప్రముఖ కాలిగ్రాఫర్ల చేతిరాతతో రూపొందించిన సుమారు 2,500 కాలిగ్రఫీ నమూనాలు కూడా ఇక్కడ భద్రంగా ఉన్నాయి.
70 వేలకుపైగా పుస్తకాలు
రజా లైబ్రరీలో సుమారు 70 వేల ముద్రిత పుస్తకాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇందులో దాదాపు 50 వేల పుస్తకాలు ఉర్దూలోనే ఉన్నాయి. నవాబుల కాలంలో ముద్రించిన ఉర్దూ పుస్తకాలు, వాటి తొలి ఎడిషన్లు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. నవాబుల వ్యక్తిగత సేకరణకు చెందిన సుమారు 10 వేల పుస్తకాలు కూడా లైబ్రరీకి చేరాయి. ఇక్కడ ఉన్న అత్యంత పాత ముద్రిత ఇంగ్లీష్ పుస్తకం 1773 నాటిదిగా చెబుతున్నారు. అందుకే చరిత్ర, సాహిత్యం, భాషలపై పరిశోధన చేసే వారికి ఈ సేకరణ ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
హజ్రత్ అలీ ఖురాన్
రజా లైబ్రరీలోని అరుదైన సంపదల్లో ఖురాన్ ప్రతులు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఇక్కడ 500కు పైగా ఖురాన్ ప్రతులు ఉన్నట్లు సమాచారం. వాటిలో ఒక పురాతన ప్రతి ఒంటె చర్మంపై కూఫిక్ లిపిలో రాసి ఉంది. ఇది హజ్రత్ అలీకి సంబంధించినదిగా చెబుతూ, 7వ శతాబ్దానికి చెందినదిగా పేర్కొంటున్నారు. అలాగే ఫారసీ భాషలో రాసిన వాల్మీకి రామాయణం కూడా ఇక్కడ ఉంది. సుమేర్ చంద్ రాసిన ఆ పాండులిపి 15-16వ శతాబ్దాల నాటిదిగా చెబుతున్నారు. ఇందులో అనేక రంగుల చిత్రాలు ఉండటం ప్రత్యేకత. భారతీయ సాహిత్య చరిత్రను అధ్యయనం చేసే వారికి ఇలాంటి పాండులిపులు కీలక ఆధారాలుగా నిలుస్తాయి.
25-30 లక్షల పేజీల డిజిటల్ రికార్డు
ఇంతటి పురాతన సంపదను భవిష్యత్ తరాలకు అందుబాటులో ఉంచేందుకు డిజిటలైజేషన్ కూడా చేపట్టారు. ఇప్పటివరకు సుమారు 10 వేల పాండులిపులకు సంబంధించిన 25 నుంచి 30 లక్షల పేజీల డిజిటల్ రికార్డు సిద్ధమైనట్లు అబూ సాద్ ఇస్లాహీ తెలిపారు. అయితే కొన్ని ఉర్దూ పాండులిపులు, పెయింటింగ్స్, ఇతర కళా వస్తువుల డిజిటలైజేషన్ ఇంకా పూర్తి కాలేదు. డిజిటల్ సమాచారాన్ని ఆన్లైన్లో అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నాలు జరిగినప్పటికీ ప్రస్తుతం లైబ్రరీ వెబ్సైట్ పనిచేయడం లేదని ఆయన తెలిపారు. వెబ్సైట్ మళ్లీ అందుబాటులోకి వస్తే పరిశోధకులకు డిజిటల్ సేకరణ మరింత ఉపయోగపడే అవకాశం ఉంది. పాండులిపుల క్యాటలాగింగ్ కూడా పూర్తిగా ముగియాల్సి ఉంది. కొంత సేకరణకు జాబితా సిద్ధమైనప్పటికీ మరికొన్ని పాండులిపుల వివరాలను నమోదు చేయాల్సి ఉంది.
విద్యార్థులకు చరిత్ర పరిచయం
రజా లైబ్రరీ కేవలం పరిశోధకులకే కాకుండా విద్యార్థులకు కూడా ఉపయోగపడుతోంది. స్థానిక విద్యాసంస్థల విద్యార్థులను లైబ్రరీకి తీసుకెళ్లి పాత పుస్తకాలు, పాండులిపులు, నకాషీ, చిత్రకళ, సంరక్షణ విధానాలను పరిచయం చేస్తున్నారు. రజా డిగ్రీ కాలేజీ ప్రిన్సిపల్ జాగృతి మదాన్ ప్రకారం, రజా లైబ్రరీని 1774 అక్టోబర్ 7న ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుత భవనం 1905లో నిర్మించారు. మొఘల్ కాలం, దిల్లీ సుల్తానేట్ కాలానికి సంబంధించిన పుస్తకాలు, పాండులిపులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి.
విదేశాల నుంచి కూడా పరిశోధకులు
రజా లైబ్రరీకి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా పరిశోధకులు వచ్చినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. చరిత్ర, సాహిత్యం, అరబిక్-ఫారసీ పాండులిపులు, ఇండో-ఇస్లామిక్ వారసత్వంపై పరిశోధన చేసేవారికి ఇక్కడి సేకరణ ఉపయోగపడుతోంది. 14వ శతాబ్దానికి చెందిన జామె-అల్-తవారీఖ్ అనే అరుదైన గ్రంథంపై జర్మనీకి చెందిన ప్రొఫెసర్ బార్బరా ష్మిట్జ్, భారత పరిశోధకుడు డాక్టర్ జియావుద్దీన్ ఏ. దేశాయ్ దాదాపు 20 ఏళ్లపాటు పరిశోధన చేసినట్లు సిఫత్ మియా తెలిపారు. ఆ గ్రంథానికి సంబంధించిన ప్రతులు ప్యారిస్, కోల్కతా, రాంపుర్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. పరిశోధకుల కోసం లైబ్రరీలో ఆధునిక ల్యాబ్, కంప్యూటర్ వ్యవస్థ, ఫొటోగ్రఫీ వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే పరిశోధకులకు వసతి ఏర్పాట్లు కూడా ఉన్నాయని తెలిపారు.
కొత్త సేకరణలపై ప్రశ్నలు
గతంలో పెద్ద సంఖ్యలో అరుదైన పుస్తకాలు, పాండులిపులను కొనుగోలు చేసినప్పటికీ ప్రస్తుతం కొత్త పుస్తకాలు, పాండులిపుల కొనుగోలు దాదాపు నిలిచిపోయిందని ఫజల్ షా ఫజల్ తెలిపారు. అదే సమయంలో లైబ్రరీని పర్యటకం, విద్యతో మరింతగా అనుసంధానం చేయాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రజా లైబ్రరీలో ఉన్న సంపద ఇప్పటికే చరిత్రకు ఒక పెద్ద ఆధారం. అయితే మిగిలిన పాండులిపుల డిజిటలైజేషన్, క్యాటలాగింగ్, ఆన్లైన్ అందుబాటు పెంచడం, కొత్త తరాల పరిశోధకులను ఆ సేకరణ వైపు తీసుకురావడం కీలకంగా మారింది. శతాబ్దాల నాటి జ్ఞానాన్ని భద్రపరచడం ఎంత ముఖ్యమో, దానిపై కొత్త పరిశోధనలకు మార్గం వేయడం కూడా అంతే అవసరం.