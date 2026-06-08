'ఎవరో వస్తారు ఏదో చేస్తారని ప్రభుత్వాల వంక ఆశగా చూడటం కూడా నేరమే'
రామోజీ రావు ద్వితీయ వర్ధంతి నేపథ్యంలో ఆయన చెప్పిన మంచి మాటలు- రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని స్మృతివనంలో ఆయన చిత్రపటానికి కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పుష్పాంజలి
Published : June 8, 2026 at 4:10 PM IST
Ramoji Rao Death Anniversary : రామోజీ గ్రూపు సంస్థల వ్యవస్థాపకులు దివంగత రామోజీరావు ద్వితీయ వర్ధంతి సందర్భంగా రాజకీయ నాయకులు సహా ప్రజలు నివాళులు అర్పించారు. రామోజీ ఫిల్మ్సిటీలోని స్మృతివనంలో ఆయన చిత్రపటానికి కుటుంబసభ్యులు, సంస్థ ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పుష్పాంజలి ఘటించారు. సంస్థ ఉద్యోగులతోపాటు దైనందిన జీవితానికి ఉపయోగపడే అనేక మంచి మాటలను ప్రభోధించారు. ఈ క్రమంలోనే రామోజీ రావు ద్వితీయ వర్ధంతి నేపథ్యంలో ఆయన చెప్పిన మంచి మాటలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. నాడు బ్రిటిష్ దాస్యశృంఖలాల నుంచి విముక్తి కోసం సాగించిన స్వాతంత్య్ర పోరాటం ఎలాంటిదో నేడు అవినీతి, నేరమయ రాజకీయాలను అంతమొందించేందుకు పత్రికలు సాగించాల్సిన పోరాటం అలాంటిదే. (రాజస్థాన్ పత్రిక 41వ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సభలో)
2.లక్ష ముళ్లు గుచ్చుకున్నా ఒక్క పూవుని పూయించాలి. లక్ష నక్షత్రాలు రాలినా ఒక సూర్యుణ్ని వెలిగించాలి. ఎన్ని త్యాగాలు చేయాల్సి వచ్చినా ఆంధ్రజాతి ముందుకే అడుగు వేయాలి. (రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా: 1.11.94)
3.రాజకీయాలంటే ఎన్నికల్లో పాల్గొనడం, అధికారంలోకి రావడమేనని భావించకూడదు. తప్పుడు పనులకు పాల్పడే వ్యక్తి అందలం ఎక్కకుండా నిరోధించడం కూడా రాజకీయమేనని యువతీయువకులు గుర్తించాలి. ('జూనియర్ ఛాంబర్ 12' ఏడో కాన్ఫరెన్స్లో : 10.11.98)
4.బీద, ధనిక అనేది డబ్బు పరంగా రాదు. మనలోని శక్తి, సామర్థ్యాల మీదనే అది ఆధారపడి ఉంటుంది. (పశ్చిమగోదావరి జిల్లా కంత గ్రామంలో సూర్యభవనం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా : 17.6.97)
5.నడిచే దారి సరైనదైతే విజయం తప్పక నీదవుతుంది. (సొసైటీ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో : ఏప్రిల్ 1994)
6.నేనొక వర్క్హాలిక్ని. వేకువజామున మూడు గంటల నుంచి నా దినచర్య మొదలవుతుంది. నాకు కావలసినంత ఆనందాన్నీ సంతృప్తినీ నా పత్రికలే ఇస్తాయి. (సొసైటీ : ఏప్రిల్ 1994)
7.జయాపజయాలు మనిషి స్వయంకృతం. ప్రతివ్యక్తీ స్వయం శక్తినే నమ్ముకోవాలి. ఇన్నేళ్ల నా జీవితంలో నేను నామీదే ఆధారపడ్డాను. నా విజయాల్లో 90 శాతం స్వయం కృషివల్ల లభించినవే. (సొసైటీ : ఏప్రిల్ 1994)
8.ఏ వ్యక్తిలోనైనా నేను ప్రప్రథమంగా గౌరవించేది ఆ వ్యక్తిలోని నిజాయతీనే. (సొసైటీ : 1994)
9.మగవాడినే అయినా కొన్ని పరమ సత్యాల్ని అంగీకరించడానికి సంకోచించడంలేదు. మగవాడికీ మానవత్వానికి మధ్య లింకు ఎక్కడో జారిపోయింది. ఇక ఈ దేశానికి మిగిలిన ఆశ, శ్వాస మహిళలే. (ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సంఘం స్వర్ణోత్సవ సభలో : 7.3.93)
10.ఈనాడు సంపాదకుడిగా రోజూ ఎన్నికల్లో నిలుచొనే అభర్థిని నేను. ప్రజాభిప్రాయం అనే పరీక్షలో నా పత్రిక రోజూ విజయం సాధించవలసిందే. (క్రిటిక్ : జనవరి-ఫిబ్రవరి 1992)
11.ఈనాడు జిల్లా ఎడిషన్లు ప్రారంభించడం నా జీవితంలో అత్యంత సాహస ఘట్టం. (టెలిగ్రాఫ్ : 19.3.89)
(సుప్రభాతం ఇంటర్వ్యూలో 20.12.93)
12.'ఈనాడు'ను దేశంలోనే పెద్ద పత్రికగా తీర్చిదిద్దాలన్నది నా ఆశయం
13.సంచలనం కోసమే సంచలనం కాకూడదని ఈనాడు దృఢంగా నమ్ముతుంది. ఆయా సందర్భాల్లో ఆయా సమస్యలను ఈనాడు వెలికి తీసినప్పుడు అవి సంచలనం సృష్టించి ఉండొచ్చు అంతేతప్ప సెన్సేషలిజంను ఈనాడు ఏనాడూ కోరి అక్కున చేర్చుకోలేదు.
14.ఈనాడుకు ఊపిరి, ఉత్సాహం ప్రజలే. తెలుగువారి దైనం దిన జీవితంలో అవిభాజ్యమైన భాగం కావాలని మేం ఆశించాం. మా కృషిని ప్రజలు ఆదరించారు. ఆశ్వీరదించారు.
15.ప్రజా ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించే ఎలాంటి ప్రయత్నాలనైనా ఈనాడు ఖండిస్తుంది. నిర్భయంగా ఎదురిస్తుంది. ఈ విషయంలో రాజీ ప్రసక్తి లేదు.
16.పాఠకాభిమానమే ఈనాడుకు శ్రీరామరక్షగా నిలిచింది. ప్రజలందించిన శక్తిని మళ్లీ ప్రజల కోసమే వినియోగించాం.
17.ఈనాడుకు ముందు తెలుగు దినపత్రికల్లో దిల్లీ, బొంబాయి, మద్రాసు డేట్లైన్ల వార్తలు ఎక్కువగా ఉండేవి. స్థానిక వార్తలు అక్కడక్కడా మిగిలే ఖాళీలను భర్తీ చేసే ఫిల్లర్లుగా ఉండేవి. ఈనాడు ఆ సంప్రదాయాన్ని బ్రేక్ చేసింది.
18.మిగతా వ్యాపార వ్యాపకాలు ఎన్ని ఉన్నా ఎక్కువ సమయం 'ఈనాడు'కే కేటాయిస్తాను. అందులో నాకు తృప్తీ, ఆనందం ఉన్నాయి.
19.ఒక వార్తా పత్రిక ఉద్యమ నేతృత్వం వహించడం అసాధారణమే కావచ్చు. కానీ కోట్లాది సంసారాలు కుప్పకూలిపోతున్నా మౌనం వహించడం నైతిక నేరమే కాగలదని నమ్మింది 'ఈనాడు'. అందుకే దూబగుంటల సారారక్కసి మీద మహిళా లోకం పూరించిన సమరశంఖాన్ని రాష్ట్రం నలుమూలలా ప్రతిధ్వనింపజేయాలని ఆశించింది. నిండు మనసుతో నారీ మూర్తులకు అండగా నిలచి అనుకున్నది సాధించింది.
20.ఈనాడుకు ఏనాడూ ఎవరితోనూ రాజకీయ అనుబంధాలు లేవు. ఉండబోవు. మాకున్నదల్లా ప్రజానుబంధం మాత్రమే.
21.తరతరాలుగా మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. నేను పొలమూ పుట్రా అమ్ముకుని వ్యాపారంలోకి వచ్చి వ్యావసాయక సంబంధాన్ని తెంపేసుకున్నాను. అందుకు గిల్టీగా ఫీలై రైతులతో ఒక ఆత్మీయతానుబంధాన్ని ఏర్పారచుకోవడానికి 'అన్నదాత' పత్రిక పెట్టాను.
సమీక్ష సంచిక నుంచి
22.ప్రచురణ అనేది ప్రధానంగా సేవా పరిశ్రమ. అందువల్లే నేను ప్రచురణ రంగంపై మొగ్గు చూపాను. వార్తా పత్రిక ప్రజా సేవకు చక్కటి అవకాశం కల్పిస్తుంది. సామాజిక మార్పు తీసుకురావడానికి పత్రిక మంచి సాధన కూడా. (రీడర్స్ డైజెస్ట్ :మే 1983)
23.ప్రజా స్వామ్య దేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛ తప్పనిసరి. అయితే స్వేచ్ఛ అంటే అబద్ధాలు, అభూత కల్పనలు ప్రచురించడం కాదు. పత్రికలు కొన్ని విలువలు పాటించాలి. వాటికి క్రమశిక్షణ ఉండాలి. (ఇలస్ట్రేటెడ్ వీక్లీ : 5.5.1987)
24.మహిళా లోకమంతా జాగృతమై ముందుకు వస్తే స్త్రీ సమస్యలే కాదు అసలీ దేశాన్ని పటిపీడిస్తున్న రుగ్మతలెన్నో సమూలంగా నాశనం కాకతప్పదని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. (ఈనాడు 7.2.1993)
25.జర్నలిస్టులకు రాజకీయాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు అయితే, అవి వ్యక్తిగతం కావాలే తప్ప విధి నిర్వహణలో అడ్డం రాకూడదు. రాగద్వేషాలకు తావివ్వకూడదు. పాత్రికేయలకు ముందు కావలసింది ప్రజల పట్ల నిబద్ధతే కాని రాజకీయ శిబిరాల్లో సభ్యత్వాలు కాదు. (సుప్రభాతం : డిసెంబరు 1993)
26.జీవితంలో చైతన్యం ఎప్పుడూ ఓటమితోనే ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి ఎదురుదెబ్బలోనూ ఒక అవకాశం నిగూఢంగా దాగి ఉంటుంది. దాన్ని గుర్తించగల శక్తి ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ఉండాలి. ఆ అవకాశాన్ని సరైన సమయంలో అందిపుచుకోడానికి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అదే విజయానికి వారధి. (డైరెక్టర్ డైజెస్ట్ : మే 1983)
27.మనం చేసే ప్రయత్నం మంచిదైతే దాని తాలూకు ఫలితం కూడా అలాగే ఉంటుందన్నది నేను నమ్మే నిజం. (సుప్రభాతం : డిసెంబరు 1993)
28.కుల రాజకీయం అణుధార్మిక ధూళికన్నా ప్రమాదకరమైనది. గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో సహజీవనాన్ని ధ్వంసం చేసే స్థాయికి కుల భేదాలు ఎదిగితే సమాజం మనుగడకే సర్వానర్థం సంప్రాప్తిస్తుంది. (ఈనాడు 26.12.1988)
29.కుటుంబమంతా కలిపి హాయిగా చూడగలిగే విధంగా స్వచ్ఛమైన, జనరంజకమైన చిత్రాలను నిర్మించాలన్నదే నా అభిమతం. అవి సామాజిక సమస్యలను ప్రతిబింబించి, మూఢ నమ్మకాలను ఎండగట్టే చక్కని చిత్రాలై ఉండాలి. (స్క్రీన్ : 18.10.1985)
30.తాను నిర్మించుకున్న మార్గంలో ముళ్లూ రాళ్లూ ఎన్ని ఉన్నా, ఎలాంటి అవరోధాలు ఎదురైనా 'ఈనాడు' ముందుకే సాగి పోతుంది. ఇంతకు ముందూ ఇప్పుడూ ఎప్పుడూ 'ఈనాడు' ప్రజల పక్షమే. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ప్రజాశ్రేయస్సును కంటికి రెప్పలా కాపాడటమొక్కటే మా లక్ష్యం. నియంతృత్వం ఏ రూపంలో దాపురించినా దాన్ని మొక్కవోని పట్టుదలతో ప్రతిఘటించడమే ఈనాడు ధ్యేయం. (ఈనాడు 1.6.1983)
13.9.91 న 'ఇండిపెండెంట్' పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో
31.రష్యాలో పెద్ద భూకంపం వచ్చిందన్న వార్త కన్నా పక్క ఊళ్లో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం వివరాలే పాఠకులను అధికంగా ఆకట్టుకుంటాయి. అటువంటి పాఠకులను సంతృప్తిపరచాలన్న ప్రయత్నమే జిల్లా ఎడిషన్ల ప్రారంభం.
32.ప్రాంతీయ వార్తలకు ప్రాధాన్యం, సరళమైన భాష, ఆహ్లాదకరమైన గెటప్ ఈనాడు విజయానికి ముఖ్య కారణాలు.
33.చిన్న వ్యాపారులు రాష్ట్ర వ్యాప్త పేపరులో ప్రకటనలు ఇవ్వలేరు. వారికి ఆ అవసరం కూడా లేదు. వారి వ్యాపార పరిధి తక్కువ. ఇటువంటి వారికి జిల్లా పత్రికలు, జోనల్ పేజీలు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి.
34.ఈనాడును ప్రారంభించిన రోజు, అది నంబర్ వన్గా నిలచిన రోజు కూడా ప్రతిరోజూ ఏదో కొత్తదనం కోసమే నా ఆరాటం. ఈ క్రమంలో చేపట్టే ప్రయోగాలు ఒక్కోసారి విఫలం కావచ్చు. అయినా సరే, అదే నా విధానం.
ఈనాడు 20 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా సందేశంలో
35.పత్రికా రంగంలో 'ఈనాడు' ఎన్ని ప్రయోగాలకు పుట్టినిల్లుగా నిలిచిందో, ఎన్ని సంచలనాలకు శ్రీకారం చుట్టిందో లోకానికి తెలుసు. భారతీయ భాషా పత్రికల్లో అద్వితీయమైన వడినీ, ఒరవడినీ సృష్టించిన ఈనాడు తాను సాధించిన దానితోనే సంతృప్తి చెందడం లేదు. నిత్యం నూతనత్వాన్ని సంతరించుకోవాలని, మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మెరుగు వెలుగులు దిద్దుకోవాలని 'ఈనాడు' అహరహం తరిపిస్తోంది. అనుక్షణం శ్రమిస్తోంది.
36.ఫిల్మ్సిటీని ఇంతకు పదింతలు మహోత్కృష్టంగా సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దాల్సి ఉంది. ఇది నేను పుట్టి పెరిగిన నా దేశానికి అందిస్తున్న చిరుకానుక. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చిత్ర నిర్మాణానికి ఈ ఫిల్మ్సిటీ రూపుదిద్దుకొని కీర్తి ప్రతిష్ఠలార్జించిన రోజున నా కృషికి సాఫల్యత లభిస్తుందని భావిస్తాను. (తెలుగు విద్యార్థి : నవంబరు 1997)
37.వార్తా పత్రికలంటే కేవలం రోజువారీ సంఘటనలను పాఠకుల ముందుంచడం కాదు. ప్రజలకు తమ హక్కులపై అవగాహన కల్పించి చైతన్య పరచాలి. వారికి సంబంధించిన విలువైన సమాచారాన్ని అందించాలి.
నిరంతరం ప్రజల పక్షం
ఎలాంటి అవరోధాలు ఎదురైనా, మార్గంలో ముళ్లూ రాళ్లూ ఎన్ని ఉన్నా 'ఈనాడు' ముందుకే సాగిపోతుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ప్రజాశ్రేయస్సును కంటికి రెప్పలా కాపాడటమొక్కటే మా లక్ష్యం. నియంతృత్వం ఏ రూపంలో దాపురించినా దాన్ని మొక్కవోని పట్టుదలతో ప్రతిఘటించడమే ఈనాడు ధ్యేయం. ప్రజా ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించే ఎలాంటి ప్రయత్నాలనైనా 'ఈనాడు' ఖండిస్తుంది. నిర్భయంగా ఎదిరిస్తుంది. ఈ విషయంలో రాజీ ప్రసక్తే లేదు. రాజకీయ పార్టీలు ఊసరవెల్లి రాజకీయాల్లో మునిగితేలుతూ జనశ్రేయాన్ని విస్మరిస్తున్నప్పుడు నిరంతరం ప్రజలపక్షం వహించే 'ఈనాడు' అనేక సందర్భాల్లో నిర్మాణాత్మక ప్రతిపక్షంగా వ్యవహరించింది.
ఎవరో వస్తారని- ఏదో చేస్తారని
జేబుల్లో చేతులు పెట్టుకొని లేనిపోని దర్జా ఒలకబోస్తూ అభివృద్ధి అనే నిచ్చెనను అధిరోహించలేం. నిరాశ, నిస్పృహ, నిర్లక్ష్యం, నిర్వేదాన్ని నిప్పులతో కడిగేసి నవభారత నిర్మాణానికి ప్రతి ఒక్కరం నడుం బిగిద్దాం. అనంత కాలగమనంలో నిరంతరాయంగా నిరాశానిస్పృహలతో వేసారుతూ నేటి బతుకును, రేపటి భవితను తీర్చిదిద్దుకోలేక ఇంతకాలం అసంతృప్తి జ్వాలల్లో అలమటించిపోయాం. అందుకే మన శక్తేంటో ప్రపంచానికి చాటుదాం. ఎవరో వస్తారు. ఏదో చేస్తారని ప్రభుత్వాల వంక ఆశగా చూడటం కూడా నేరమే. ప్రభుత్వాల ప్రమేయం లేకుండా సంఘటిత శక్తితో మనం సాధిస్తే వాటి విలువే వేరు. ఎవరికి వారు ముందుగా, తమ కాళ్లమీద తాము నిలబడి, సామాజిక పునర్నిర్మాణ మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకొన్న నాడు యావద్భారతమే ప్రగతిపథంలో పయనిస్తుంది.
సవాళ్లు లేని జీవితం నిస్సారం
జయాపజయాలు మనిషి స్వయంకృతం. ప్రతివ్యక్తీ స్వయం శక్తినే నమ్ముకోవాలి. నా జీవితంలో నేను నామీదే ఆధారపడ్డాను. నా విజయాల్లో 90 శాతం స్వయంకృషి వల్ల లభించినవే! నడిచే దారి సరైనదైతే విజయం తప్పక నీదవుతుంది. మనం చేసే ప్రయత్నం మంచిదైతే దాని తాలూకు ఫలితం కూడా అలాగే ఉంటుందన్నది నేను నమ్మే నిజం. వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే సంతృప్తి లేని జీవితం వృథా. సవాళ్లు లేని జీవితం నిస్సారం. బీద, ధనిక అనేది డబ్బు పరంగా రాదు. మనలోని శక్తి, సామర్థ్యాల మీదే అది ఆధారపడి ఉంటుంది.
మహిళలు జాగృతమైతే
వంటింటికే పరిమితమని పురుషులు మనసా వాచా నమ్మిన స్త్రీలు నేడు ఆ భ్రమలను బద్దలు కొట్టి అన్ని రంగాల్లో విజయ విహారం చేస్తున్నారు. మమత మేధస్సు, విద్య-విజ్ఞానం, ఉద్యోగం-ఉత్సాహం, త్యాగనిరతి-పోరాట స్ఫూర్తితో తాము మగవాళ్లకు ఏ మాత్రం తీసిపోమని, మళ్లీ మాట్లాడితే ఒక అడుగు ముందే ఉంటామనీ నిర్ద్వంద్వంగా నిరూపించారు నారీమణులు. మహిళా లోకమంతా జాగృతమై ముందుకు వస్తే, స్త్రీల సమస్యలే కాదు దేశాన్ని పట్టిపీడిస్తున్న రుగ్మతలెన్నో సమూలంగా నాశనంకాక తప్పదని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం!
పంచుకోవడమే పండగ
సంపన్న వర్గాలు సేవారంగంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించకపోతే వారు తమ బాధ్యత నిర్వర్తించడంలో విఫలమైనట్లే! ఈ డబ్బు, ఈ ఆస్తిపాస్తులు, ఈ ఆర్ధిక వనరులు ఇవన్నీ సంపన్నులకు సమాజం అందించినవే కదా! మరి ఆ సమాజం, అందులోని ప్రజలు ఆపదలో ఉంటే ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత, అండగా నిలవాల్సిన ధర్మం శ్రీమంతులపై ఉంటుందని మర్చిపోకూడదు. సంపన్న వర్గాలు సమాజహిత కార్యక్రమాలు చేపట్టి సంఘం పట్ల తమ రుణం కొంతమేరకైనా తీర్చుకోవాలన్నది నా అభిప్రాయం. ఎంత చేయాలనే దానికి పరిమితులు, కొలమానాలు లేవు. చేయాలన్న చిత్తశుద్ధి, చేసి చూపాలన్న దృఢదీక్ష మాత్రమే కావలసింది.
స్వాతంత్ర్య సమరంలా
నాడు బ్రిటిష్ దాస్యశృంఖలాల నుంచి విముక్తి కోసం సాగించిన స్వాతంత్య్ర పోరాటం ఎలాంటిదో నేడు అవినీతి, నేరమయ రాజకీయాలను అంతమొందించేందుకు పత్రికలు సాగించాల్సిన పోరాటం అలాంటిదే! అవినీతిని ఓ ఒక్క వ్యక్తి ద్వారానో, సంస్థ ద్వారానో పూర్తిగా నిర్మూలించలేం. దీనికి ప్రజల మద్దతు కూడా అవసరం. ఈ అంటువ్యాధిని అంతం చేయడానికి మరో సత్యాగ్రహం జరగాలి. ప్రతిఒక్కరూ అవినీతిపై పోరాడేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం గెలుస్తుంది.
అది మన హక్కు
ఒక ప్యూను పోస్టుకు ఎంపిక కావాలన్నా పరీక్షలు, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహిస్తున్నారు. అటువంటిది ఒక పరిపాలకుడిగా, ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నిక కాబోయే వ్యక్తి గుణశీలాలేపాటివో, సోషల్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఎటువంటిదో చెక్ చేసుకోవడం ఎంత అవసరమో ఆలోచించండి. ఈ దేశ పౌరులుగా నాయకుల నడవడిని నిగ్గుతేల్చే హక్కు, అధికారం సంపూర్ణంగా మన సొంతం.
పల్లెకు పట్టం కడితేనే
గాంధీజీ కోరుకున్న గ్రామస్వరాజ్య కలలను మన నేతలు కల్లలు చేశారు. పాశ్చాత్య సిద్ధాంతాల వెర్రి వ్యామోహంతో దేశానికి మూలాధారమైన పల్లెల సంక్షేమాన్ని పణంగా పెట్టి కష్టాల కాష్టాన్ని రగిలించారు. రైతాంగం వెన్నువిరిగి కదలలేని దుస్థితిలో కుదేలైంది. సూపర్ కంప్యూటర్లపై ఉన్న మోజు చిక్కిశల్యమైన కమతాల మీద లేదు. ఇజ్రాయెల్ లాంటి దేశం వ్యవసాయ రంగాన్ని పొత్తిళ్లలో బిడ్డమాదిరి పదిలంగా కాపాడుకొని విప్లవాలు సృష్టిస్తుంటే మనలో ఆ స్ఫూర్తి కొరవడింది. శాస్త్ర పరిశోధనలకు పల్లె బతుకులే ముడిసరుకు కావాలి. గ్రామీణ విప్లవం కోసం ప్రతి శాస్త్రవేత్తా ఓ సోషల్ సైంటిస్టుగా మారాలి.
అణుధార్మిక ధూళికన్నా కుల రాజకీయం ప్రమాదకరం
మనిషిలో ప్రవహించే రక్తాన్ని నిర్ధారించేందుకైనా పరీక్షలున్నాయి కానీ కుల నిర్దారణకు ఏ పరీక్ష ఉంది? కులం అనే రెండక్షరాల పదం సమాజాన్ని శతాబ్దాల నుంచి పట్టిపీడిస్తూ పీల్చిపిప్పిచేస్తూనే ఉంది. అసలేమిటీ కులం? ఎందుకు కులం? అని ఆత్మపరిశీలన చేసుకోవాల్సిన అగత్యం, అవసరం ఈ అణుయుగంలోనూ ఏర్పడడమే అసలైన విషాదం. రాజకీయాల్లో కుల ప్రాతిపాదికన ఎంపిక, వివాహాల్లో కులం, వినోదాల్లో కులం, విదేశంలో కులం, స్వదేశంలో కులం, చివరికి శ్మశానంలోనూ కులమే! కుల రాజకీయం అణుధార్మిక ధూళికన్నా ప్రమాదకరమైనది. గ్రామాల్లో, పట్టణాల్లో సహజీవనాన్ని ధ్వంసం చేసే స్థాయికి కుల భేదాలు ఎదిగితే సమాజ మనుగడకే సర్వానర్ధం సంప్రాప్తిస్తుంది.
నదీజలాలు యావత్ జాతి సొత్తు
నదీ జలాల వినియోగానికి సంకుచిత రాజకీయమే రాహువులా దాపురించింది. కాబట్టే అంతర్రాష్ట్ర నదీజల వివాదాలకు అంతుపొంతు ఉండటం లేదు. ప్రాంతీయ స్థాయిలో జగడాల చిక్కుముళ్లన్నింటినీ విప్పి అందర్నీ ఒప్పించేలా జాతీయ జల విధానాన్ని రూపొందించే ప్రయత్నం సాగాలి. స్నేహభావంతో భిన్నరాష్ట్రాలను కలిపే నదీజలాల్ని యావజ్జాతి సొత్తుగా పరిగణించాలి. కనిష్ఠ వ్యయంతో గరిష్ఠ ప్రయోజన సాధకంగా నీటివనరుల్ని మలచి సిరుల్ని పండించడానికి సమగ్ర ప్రణాళిక రూపుదాల్చాలి. ఆ మహదాశయ సాధనకు కావాల్సింది దృఢసంకల్పం.
అందుకే చిత్ర కాలుష్యం
సినిమాకు సామాజిక బాధ్యత ఉంది. కోట్లు ఖర్చుపెడుతున్నాం అనే నెపంతో ఈ బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేం. సినిమా చూశాక అది ప్రేక్షకుణ్ని కాస్తయినా ఆలోచింపజేయాలి. కొంచెమైనా ప్రేరణ కలిగించాలి. 'చెడు నుంచి మంచికి, చీకటి నుంచి వెలుగుకి నడిపించేందుకు ఎంతోకొంత దోహదపడాలి' అనేదే 'ఉషాకిరణ్ మూవీస్' నమ్మిన ఆశయం. కలకాలం గుర్తుండే కళాఖండాలను ఒకనాడు విరివిగా తీసిన తెలుగు చిత్రరంగంలో ఇప్పుడు చవకబారు ఐడియాలు, కాపీ టెక్నిక్కుల మసాలా మూస సినిమాలు శరపరంపరగా వస్తున్నాయి. లాభాల రాశుల పేరాశలకు పోయి సినిమా నిర్మాణాన్ని పక్కా జూదంగా మార్చే పెడధోరణులు ప్రస్తుత చిత్ర కాలుష్యానికి ప్రధాన కారణం.
అంతర్గత శత్రువులతో ప్రమాదం
మన భారతీయుల్లో కొరవడింది జాతీయ స్ఫూర్తి! భారతీయత లుప్తమై భారతీయులుగా బతికేస్తున్నాం. దేశాన్ని మార్చాలంటే మనం మారక తప్పదు. బయటి శత్రువులకంటే అంతర్గత శత్రువులుంటేనే ప్రమాదం. అంతర్గత శత్రువులంటే ఎవరో కాదు పనిదొంగలు, అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేవారు.
'ఎప్పుడూ రేపటి గురించే ఆలోచించు నిన్నటివైపు తొంగి చూడకు'
'సవాళ్లకు భయపడొద్దు. అవి అవకాశాలు మోసుకొస్తాయి'
'ఆత్మాభిమానం కంటే ఏదీ విలువైంది కాదు. కష్టాలొచ్చాయని వ్యక్తిత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరితోనూ, దేనితోనూ రాజీపడొద్దు.'
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