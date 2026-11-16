నిజాయతీ, నిరంతర శ్రమకు రామోజీరావు నిలువెత్తు నిదర్శనం: సీహెచ్ కిరణ్
Kiron Speech in Ramoji Excellence Awards: ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, నిజాయతీ, నిరంతర శ్రమకు రామోజీరావు నిలువెత్తు నిదర్శనమని సీహెచ్ కిరణ్ అన్నారు. ఆ విలువలను తమకు అలవర్చారని చెప్పారు.
Published : November 16, 2026 at 8:05 PM IST
రామోజీరావు తన జీవితంలో ఆచరించిన విలువలనే తమకు అలవర్చారని రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ సీహెచ్ కిరణ్ పేర్కొన్నారు. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా విచ్చేయడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. ఆయన చేతుల మీదుగా ప్రతిభా పురస్కార విజేతలను సన్మానించే అవకాశం రావడం తమకెంతో సంతోషంగా ఉందన్నారు. ఈ వేడుకకు విచ్చేసిన అమిత్ షాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో సీహెచ్ కిరణ్ స్వాగతోపన్యాసం చేశారు. దేశ భద్రతను బలోపేతం చేయాలన్న అమిత్ షా దృఢ సంకల్పం అభినందనీయమని కొనియాడారు. కేంద్ర సహకార శాఖకు తొలి మంత్రిగా సహకార ఉద్యమానికి కొత్త దిశ ఇచ్చారని చెప్పారు. రైతులు, గ్రామీణ మహిళలు, యువత బలోపేతంపై అమిత్ షా ప్రత్యేక దృష్టిపెట్టారని తెలిపారు.
సీఎం చంద్రబాబుది కీలక పాత్ర : అలాగే హైదరాబాద్ను ప్రపంచస్థాయి సాంకేతిక కేంద్రంగా మార్చడంలో సీఎం చంద్రబాబుది కీలక పాత్రని సీహెచ్ కిరణ్ పేర్కొన్నారు. అమరావతిని ప్రపంచస్థాయి నగరంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు కృషిచేస్తున్నారని తెలిపారు. క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వంటి కొత్త టెక్నాలజీలను, పునరుత్పాదక ఇంధనాన్ని చంద్రబాబు ప్రోత్సహిస్తున్నారని ప్రశంసించారు. ప్రజా సంక్షేమం, గ్రామీణాభివృద్ధిపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ నిబద్ధత ప్రశంసనీయమన్నారు.
‘రామోజీరావు 65 ఏళ్లు జీవించిన హైదరాబాద్లో గతేడాది ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు ప్రదానం చేశాం. రామోజీ జన్మించిన గడ్డపై ఈ ఏడాది అవార్డుల ప్రదానోత్సవం నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. మా ఆహ్వానం మేరకు విచ్చేసిన అందరికీ హృదయ పూర్వక కృతజ్ఞతలు. విశ్వసించిన విలువలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే సందర్భమిది. ధైర్యం, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, నిజాయతీ, నిరంతర శ్రమకు రామోజీరావు నిలువెత్తు నిదర్శనం. ఆ విలువలను మాకు అలవర్చారు. ప్రతిభ కొందరి సొత్తు కాదు, అవకాశమిస్తే సామాన్యులు సైతం అసామాన్య విజయాలు సాధించగలరని ప్రగాఢంగా విశ్వసించారు. ఆ నమ్మకంతోనే ఎంతోమంది సామాన్యులకు అవకాశం కల్పించి వారిలో నిగూఢమైన ప్రతిభను వెలికి తీశారు. అజ్ఞాతంగా ఉండి నిశ్శబ్ధంగా పనిచేసే సేవా మూర్తులను గుర్తించి గౌరవించాలని తరచూ చెప్పేవారు’ అని కిరణ్ పేర్కొన్నారు.
‘రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డు’ల ప్రదానోత్సవం ప్రారంభం - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన అమిత్ షా
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