'ప్రపంచస్థాయి సినీ సేవలకు మూడు సూత్రాలు'- టొరంటో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్
24 గంటలూ ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సేవలు- కెనడా, అమెరికా ఫిల్మ్ మేకర్స్కు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో పూర్తి సౌకర్యాలు- టొరంటో ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో భారత్ పర్వ్ కార్యక్రమం
Published : September 16, 2026 at 8:40 PM IST
TIFF Ramoji Group : ప్రపంచస్థాయి సినీ నిర్మాణ సేవలు అందించడంలో నమ్మకం, పారదర్శకత, పనితీరు సామర్థ్యమే తమ ప్రధాన సూత్రాలని రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ సీహెచ్. కిరణ్ తెలిపారు. కెనడాలో జరుగుతున్న 51వ టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ (TIFF) సందర్భంగా నిర్వహించిన భారత్ పర్వ్ కార్యక్రమంలో ఆయన ప్రత్యేక అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా భారత మీడియా, వినోద రంగంలో ఉన్న అవకాశాలపై జరిగిన చర్చలో కిరణ్ మాట్లాడారు. టొరంటోలోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్, కేంద్ర సమాచార, ప్రసారశాఖ, నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సంయుక్తంగా ఆ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి. భారత్, కెనడాకు చెందిన నిర్మాతలు, దర్శకులు, సినీ రంగ ప్రముఖులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.
కెనడా, అమెరికా ఫిల్మ్ మేకర్స్కు ఎలాంటి సౌకర్యాలు?
భారత్లో ఇంతకుముందు షూటింగ్ చేసిన అనుభవం లేని కెనడా, అమెరికా ఫిల్మ్ మేకర్స్కు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఎలాంటి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉంటాయని నిర్వాహకులు కిరణ్ను అడిగారు. దీనికి ఆయన సమాధానమిస్తూ, భారీ స్థాయిలో సినిమా నిర్మాణం చేయాలనుకునే వారికి రామోజీ ఫిల్మ్ స్టూడియో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని వివరించారు. '140 కోట్ల మంది సినిమా రూపకర్తలు, ప్రేక్షకులు ఉన్న దేశం భారత్. అందుకే రామోజీ ఫిల్మ్ స్టూడియోకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు వచ్చింది' అని కిరణ్ తెలిపారు.
ఫిల్మ్ సిటీలో భారీ స్థాయి ప్రొడక్షన్, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్తో పాటు సినిమా నిర్మాణానికి అవసరమైన అన్ని రకాల సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు. సమయం, కృషి విషయంలో కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటామని వివరించారు. నమ్మకం, పారదర్శకత, పనితీరు సామర్థ్యంతో సేవలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ 24 గంటలు కూడా పనిచేస్తుందని చెప్పారు.
భారత మీడియా రంగంలో అవకాశాలు
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్. విజయేశ్వరి, ఈటీవీ నెట్వర్క్ ఎండీ కె. బాపినీడు చౌదరితో కలిసి కిరణ్ ఆ చర్చలో పాల్గొన్నారు. 'భారతదేశ మీడియా, ఎంటర్టైన్మెంట్ రంగంలో వస్తున్న అవకాశాలు' అనే అంశంపై చర్చ జరిగింది. భారత్లో కథ చెప్పడం నుంచి సినిమా నిర్మాణం, పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, యానిమేషన్, వీఎఫ్ఎక్స్, గేమింగ్, ప్రపంచవ్యాప్త పంపిణీ వరకు మీడియా, వినోద రంగానికి సంబంధించిన పూర్తి వ్యవస్థ అందుబాటులో ఉందని ఈ సందర్భంగా చర్చించారు. భారత్, కెనడా మధ్య సినీ రంగ భాగస్వామ్యానికి ఉన్న అవకాశాలపైనా కార్యక్రమంలో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ గ్రూప్ ఉన్నతాధికారులను నిర్వాహకులు సత్కరించారు. అనంతరం కెనడా ప్రభుత్వ ఫెడరల్ మినిస్టర్ ఫర్ కెనడియన్ ఐడెంటిటీ అండ్ కల్చర్ మార్క్ మిల్లర్తో కిరణ్, విజయేశ్వరి, బాపినీడు సమావేశమయ్యారు.
The Consulate General of India, Toronto, in association with the @MIB_India and the @nfdcindia, hosted the Bharat Parv Reception on the sidelines of the 51st Toronto International Film Festival (#TIFF), bringing together filmmakers, producers and leading voices from India and… pic.twitter.com/uz9CvzyhNc— IndiainToronto (@IndiainToronto) September 16, 2026
టొరంటోలో భారత సినీ రంగం ప్రత్యేక ప్రదర్శన
సెప్టెంబర్ 10న ప్రారంభమైన 51వ టొరంటో ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ సెప్టెంబర్ 20 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ ఏడాది ఫెస్టివల్లో 293 సినిమాలు అధికారిక ఎంపికలో ఉన్నాయి. ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో భాగంగా ప్రత్యేక ఇండస్ట్రీ మార్కెట్ను కూడా ప్రారంభించారు. ఆ మార్కెట్లో ఏర్పాటు చేసిన భారత్ పెవిలియన్ ద్వారా భారత సినీ, మీడియా రంగం ప్రపంచానికి తన సామర్థ్యాన్ని పరిచయం చేస్తోంది. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కూడా పాల్గొని భారీ స్థాయి సినిమా నిర్మాణానికి అందుబాటులో ఉన్న సదుపాయాలను ప్రదర్శిస్తోంది.
కెనడాకు చెందిన ఫిల్మ్ మేకర్స్, స్టూడియోలు, పంపిణీ సంస్థలు భారతీయ సినీ సంస్థలతో కలిసి పనిచేసేలా ప్రోత్సహించేందుకు చర్చలు జరిగాయి. 2027లో జరిగే WAVES సదస్సు ద్వారా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సహకారం మరింత పెంచుకోవాలని కార్యక్రమంలో ఆహ్వానం పలికారు. కెనడాలో భారత హైకమిషనర్ దినేశ్ కె. పట్నాయక్ మాట్లాడుతూ, కంటెంట్ తయారీ, కొత్త ఆలోచనలు, పెట్టుబడులకు భారత్ కీలక కేంద్రంగా ఎదుగుతోందని తెలిపారు. WAVES Summit 2027 ద్వారా మీడియా, వినోద రంగంలో అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలకు మరిన్ని అవకాశాలు ఏర్పడతాయని చెప్పారు.
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