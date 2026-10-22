రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ గ్లోబల్ ప్లాన్- అంతర్జాతీయ పర్యాటకులే లక్ష్యం- ITB ఆసియా 2026లో సందడి
అంతర్జాతీయ పర్యాటకులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అడుగులు వేస్తోంది. సింగపూర్లో జరుగుతున్న ఐటీబీ ఆసియా2026లో పాల్గొంటూ విదేశీ టూర్ ఆపరేటర్లు, ట్రావెల్ సంస్థలు, కార్పొరేట్ ఈవెంట్ల నిర్వాహకులతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకుంటోంది.
Published : October 22, 2026 at 9:35 AM IST
Ramoji Singapore Tourism Event : సినిమా షూటింగులు, భారీ సెట్లు, వినోద కార్యక్రమాలు, ఇలా ఎన్నో ప్రత్యేకతలున్న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ పర్యాటక రంగంపై మరింత దృష్టి పెడుతోంది. విదేశాల నుంచి వచ్చే పర్యాటకులతో పాటు కార్పొరేట్ సంస్థలను కూడా ఆకర్షించేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా అంతర్జాతీయ ట్రావెల్ సంస్థలతో సంబంధాలను పెంచుకుంటోంది. ప్రపంచ పర్యాటక రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకోవడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోంది. సింగపూర్లో అక్టోబర్ 21 నుంచి 23 వరకు జరుగుతున్న ఐటీబీ ఆసియా 2026లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పాల్గొంటోంది. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా వివిధ దేశాలకు చెందిన టూర్ ఆపరేటర్లు, ట్రావెల్ సంస్థలు, డెస్టినేషన్ మేనేజ్మెంట్ కంపెనీలు, కార్పొరేట్ ఈవెంట్ల నిర్వాహకులతో చర్చలు జరుపుతోంది. అంతర్జాతీయ పర్యాటకులకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని మరింత చేరువ చేయడానికి అవకాశాలను అన్వేషిస్తోంది.
సాధారణంగా భారత్కు వచ్చే విదేశీ పర్యాటకులు చారిత్రక కట్టడాలు, ఆధ్యాత్మిక ప్రాంతాలు, ప్రకృతి అందాలు, స్థానిక సంస్కృతి, ఆహారపు అలవాట్లు వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటారు. వీటితో పాటు సినిమా, వినోద ప్రపంచాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించే అవకాశం కూడా పర్యాటకులను ఆకర్షించగలదని రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ భావిస్తోంది. భారతీయ సినిమా వెనుక ఉండే నిర్మాణ ప్రక్రియ, ప్రత్యేక సెట్లు, వినోద కార్యక్రమాలను ఒకే గమ్యస్థానంలో పరిచయం చేయడం ద్వారా విదేశీ పర్యాటకుల ప్రయాణ ప్రణాళికల్లో చోటు సంపాదించాలని చూస్తోంది.
ఒకే చోట అందించడం మా ప్రత్యేకత: విజయేశ్వరి
ఈ సందర్భంగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విజయేశ్వరి చెరుకూరి మాట్లాడుతూ, ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడానికి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి ప్రత్యేకమైన కథ ఉందని పేర్కొన్నారు. సినిమా, వినోదం, ఆతిథ్యం, ప్రత్యేక అనుభవాలను ఒకే చోట అందించడం తమ ప్రత్యేకత అని తెలిపారు. అంతర్జాతీయ ట్రావెల్ భాగస్వాములతో సంబంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం, మరింత మంది విదేశీ పర్యాటకులకు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని పరిచయం చేయడం తమ ప్రధాన లక్ష్యమని వివరించారు. పర్యాటకులతో పాటు గ్రూప్ టూర్లు, కార్పొరేట్ కార్యక్రమాలు, వేడుకల విభాగాల్లోనూ మంచి అవకాశాలున్నాయని అభిప్రాయపడ్డారు.
ఐటీబీ ఆసియా 2026లో పలు దేశాలకు చెందిన పర్యాటక రంగ ప్రతినిధులు పాల్గొంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పెవిలియన్ను ఒడిశా పర్యాటక శాఖ డైరెక్టర్ దీపాంకర్ మొహపాత్ర సందర్శించారు. అలాగే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ విజయేశ్వరి చెరుకూరి ఒడిశా టూరిజం పెవిలియన్ను సందర్శించారు. ఈ పరస్పర సందర్శనలు వివిధ పర్యాటక సంస్థల మధ్య పరిచయాలు, సహకారానికి ఈ వేదిక ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాయి. కేవలం పర్యాటకులకే కాకుండా వ్యాపార సంస్థలకు కూడా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని ఆకర్షణీయమైన గమ్యస్థానంగా పరిచయం చేయాలని యాజమాన్యం భావిస్తోంది. సమావేశాలు, సదస్సులు, సంస్థల తరఫున నిర్వహించే ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు, ఉద్యోగుల కోసం ఏర్పాటు చేసే ప్రోత్సాహక పర్యటనలు వంటి వాటికి అనువైన వేదికగా తన సామర్థ్యాలను ప్రదర్శిస్తోంది. వీటిని పర్యాటక అనుభవాలు, వినోద కార్యక్రమాలతో కలిపి అందించడం ద్వారా సంస్థలకు భిన్నమైన అనుభూతిని కల్పించవచ్చని భావిస్తోంది.
సమావేశాలు, ప్రోత్సాహక పర్యటనలు, సదస్సులు, ప్రదర్శనల నిర్వహణను కలిపి ఎంఐసీఈ (MICE) అంటారు. అంతర్జాతీయంగా ఈ విభాగానికి ప్రాధాన్యం పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కూడా ఈ రంగంపై దృష్టి సారిస్తోంది. ఐటీబీ ఆసియాలో పాల్గొనడం ద్వారా కార్పొరేట్ ప్రయాణాల నిర్వాహకులు, ఈవెంట్ ప్లానర్లు, విదేశీ పర్యాటక సంస్థలకు తమ సౌకర్యాలు, సేవల గురించి వివరించే అవకాశం లభిస్తోంది. విదేశీ ట్రావెల్ సంస్థలతో సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడం వల్ల ఒక పర్యాటక ప్రాంతం గురించి కొత్త దేశాల్లో అవగాహన పెంచుకోవచ్చు. అలాగే అక్కడి పర్యాటకుల అవసరాలు, ప్రయాణ ప్రణాళికలకు అనుగుణంగా సేవలను అందించేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇదే లక్ష్యంతో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యాలపై దృష్టి పెడుతోంది. హైదరాబాద్ను విదేశీ పర్యాటకుల ప్రయాణ ప్రణాళికల్లో మరింత ప్రముఖంగా నిలపడానికి కూడా ఈ ప్రయత్నాలు ఉపయోగపడతాయని భావిస్తోంది.
ప్రియాంక కుమారుడి ఆర్ట్ షోలో వివాదం- దిల్లీ నిరసనల ఫొటోలు తొలగించాలని ఒత్తిడి
స్కూల్ పిల్లలకు రోబోటిక్స్, ఏఐ, కోడింగ్ బోధన- యువ ఇంజినీర్ స్టార్టప్ లక్ష్యం ఇదే!