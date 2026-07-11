గ్రాండ్గా కోల్కతా టూరిజం ఫెయిర్- స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టాల్
టీటీఎఫ్ కోల్కతాలో పర్యాటకులను ఆకట్టుకున్న రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టాల్- బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్, పుష్ప వంటి చిత్రాల సెట్లకు భారీ ఆదరణ- దసరా అండ్ దీపావళి కార్నివల్కు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు
Published : July 11, 2026 at 1:49 PM IST
Ramoji Flim City Stall In Kolkata Tourism Fair : ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫిల్మ్ సిటీగా గుర్తింపు పొందిన రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ (RFC) ఇప్పుడు కేవలం సినిమా షూటింగ్లకే పరిమితం కాకుండా సమగ్ర పర్యాటక కేంద్రంగా విస్తరిస్తోంది. కార్పొరేట్ సమావేశాలు, డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్, కుటుంబ విహారయాత్రలు, విద్యార్థుల టూర్లు, పండుగ కార్నివల్స్ వంటి విభిన్న కార్యక్రమాలకు అనువైన కేంద్రంగా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని నిర్వాహకులు తీర్చిదిద్దుతున్నారు. ఈ మేరకు ఆ విషయాలను కోల్కతా ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఫెయిర్ (TTF)లో వెల్లడించారు.
ఆ ప్రదర్శనలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టాల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా బాహుబలి సినిమా సెట్లు, అక్కడ నిర్వహించే పండుగ కార్నివల్స్, సినిమా చిత్రీకరణల విశేషాలను ప్రతిబింబించే ప్రదర్శనలు సందర్శకులను ఆకట్టుకున్నాయి. రాజభవనాలు, యుద్ధభూములు, విదేశీ నగరాల వీధులు, అందమైన ఉద్యానవనాలు వంటి సినిమా సెట్లు ఒకేచోట ప్రత్యక్షంగా చూసే అవకాశం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో ఉంటుందని నిర్వాహకులు వివరించారు.
ఎన్నో సౌకర్యాలు- మరెన్నో సదుపాయాలు
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ సీనియర్ జనరల్ మేనేజర్ తుషార్ గార్గ్ మాట్లాడుతూ, ప్రస్తుతం రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ కేవలం సినిమా స్టూడియో మాత్రమే కాదని, పూర్తి స్థాయి MICE (మీటింగ్స్, ఇన్సెంటివ్స్, కాన్ఫరెన్సెస్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్స్) కేంద్రంగా కూడా ఎదిగిందని చెప్పారు. కార్పొరేట్ సంస్థల కోసం దాదాపు 100 రకాల వేదికలు అందుబాటులో ఉన్నాయని తెలిపారు. 500కు పైగా హోటల్ గదులు, 800 మందికి పైగా బస చేసే డార్మిటరీలు, చిన్న బోర్డు సమావేశాల నుంచి 10 వేల మంది పాల్గొనే భారీ కార్యక్రమాల వరకు నిర్వహించే అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉన్నాయని వెల్లడించారు.
కార్పొరేట్ అతిథులకు సమావేశాలతో పాటు వినోదాన్ని కలిపిన ప్రత్యేక అనుభూతిని అందిస్తున్నామని తుషార్ గార్గ్ తెలిపారు. ఉదయం సమావేశాలు, మధ్యాహ్నం థీమ్ ప్రాంతాల్లో వినోద కార్యక్రమాలు, 'సాహస్' అడ్వెంచర్ పార్క్లో టీమ్ బిల్డింగ్ కార్యక్రమాలు, సాయంత్రం సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, సంగీత కార్యక్రమాలు, డీజే నైట్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చెప్పారు. అనంతరం మరుసటి రోజు మొత్తం ఫిల్మ్ సిటీని సందర్శించే అవకాశం కల్పిస్తున్నామని వివరించారు. ఇటీవల ఎడ్ షీరన్, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీత కచేరీల వంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి కార్యక్రమాలను విజయవంతంగా నిర్వహించామని, ఒక్కో కార్యక్రమానికి దాదాపు 15 వేల మంది హాజరయ్యారని తెలిపారు.
ఎంగేజ్మెంట్ నుంచి పెళ్లి వరకు!
వివాహాల సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని డెస్టినేషన్ వెడ్డింగ్స్కు కూడా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామని తుషార్ గార్గ్ వెల్లడించారు. 'సగాయి టు బిదాయి' అనే కాన్సెప్ట్తో నిశ్చితార్థం నుంచి పెళ్లి ముగిసే వరకు జరిగే అన్ని కార్యక్రమాలను ఒకేచోట నిర్వహించే అవకాశం కల్పిస్తున్నామని చెప్పారు. రాజభవనం నేపథ్యంలోని వివాహాలు, పచ్చని లాన్లలో రిసెప్షన్లు, సంగీత్, మెహందీ వంటి వేడుకలకు ప్రత్యేక వేదికలు సిద్ధంగా ఉన్నాయని తెలిపారు. అతిథుల కోసం ఫైవ్ స్టార్ 'సితార', ఫోర్ స్టార్ 'తారా', 'శాంతినికేతన్', 'గ్రీన్స్ ఇన్'తో పాటు ఇతర వసతి సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొన్నారు.
రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ టూరిజం జనరల్ మేనేజర్ సూరజ్ సిన్హా మాట్లాడుతూ, ఇప్పటివరకు 3,500కు పైగా చిత్రాల షూటింగ్లు ఇక్కడ జరిగాయని తెలిపారు. 'బాహుబలి', 'ఆర్ఆర్ఆర్', 'కల్కి', 'పుష్ప', 'సూర్యవంశం' వంటి పలు విజయవంతమైన చిత్రాల చిత్రీకరణ ఇక్కడే జరిగినట్లు చెప్పారు. అందువల్ల సందర్శకులు సినిమా సెట్ల మధ్య నడుస్తున్న అనుభూతిని పొందుతారని పేర్కొన్నారు. దుర్గాపూజ సెలవులను పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ 15 నుంచి నవంబర్ 15 వరకు ప్రత్యేకంగా 'దసరా-దీపావళి కార్నివల్' నిర్వహిస్తున్నట్లు సూరజ్ సిన్హా వెల్లడించారు.
బంగాల్ ప్రజలకు బెస్ట్ సెలక్షన్
ఆ నెల మొత్తం ఉదయం 9 గంటల నుంచి రాత్రి 9 గంటల వరకు ఫిల్మ్ సిటీ సందర్శకులకు అందుబాటులో ఉంటుందని తెలిపారు. కార్నివల్ పరేడ్, లైవ్ మ్యూజిక్ ఈవెంట్స్, నృత్య ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, ప్రత్యేక అలంకరణలు, రోజంతా వినోద కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. చిన్నారుల కోసం 'ఫండుస్థాన్'తో పాటు అనేక ప్రత్యేక ఆకర్షణలు సిద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. బంగాల్కు చెందిన కుటుంబాలు దుర్గాపూజ సెలవుల్లో విహారయాత్రకు రావడానికి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ ఉత్తమ ఎంపికగా నిలుస్తుందని సూరజ్ సిన్హా అభిప్రాయపడ్డారు. ఫై స్టార్ హోటళ్ల నుంచి ఫోర్ స్టార్ హోటళ్లు, బడ్జెట్ హోటళ్లు, ప్రీమియం విల్లాలు, గ్లాంపింగ్ టెంట్లు వరకు వివిధ రకాల వసతి సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయని చెప్పారు. కుటుంబాలు, స్నేహితుల బృందాలు, పెద్ద సమూహాలు తమ బడ్జెట్కు అనుగుణంగా వసతి ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు.
హైదరాబాద్కు రెండు లేదా మూడు రోజుల పర్యటనకు వచ్చే పర్యాటకులు ఒక రోజు రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని సందర్శించి, మిగిలిన సమయంలో హైదరాబాద్లోని ఇతర ప్రముఖ పర్యాటక ప్రాంతాలను కూడా వీక్షించవచ్చని ఆయన సూచించారు. టీటీఎఫ్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్టాల్ను బంగాల్ మంత్రి దిలీప్ ఘోష్ సతీమణి రింకూ ఘోష్ సందర్శించారు. 'బాహుబలి' వంటి చిత్రాల విజయంతో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీకి మరింత గుర్తింపు వచ్చిందని ఆమె అన్నారు. దుర్గాపూజ అనంతరం తాను కూడా రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీని సందర్శించాలని భావిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
టీటీఎఫ్ వంటి పర్యాటక ప్రదర్శనల్లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ పాల్గొనడం ద్వారా కొత్త పర్యాటక గమ్యస్థానాలను ప్రజలకు పరిచయం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. సినిమా సెట్ల వైభవం, వినోద కార్యక్రమాలు, పండుగ కార్నివల్స్, వివాహాలు, కార్పొరేట్ ఈవెంట్లు, కుటుంబ విహారయాత్రలకు అనువైన సదుపాయాలతో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ దేశీయ పర్యాటక రంగంలో తన ప్రత్యేక స్థానాన్ని మరింత బలపరుచుకుంటోందని టీటీఎఫ్ కోల్కతా వేదికగా మరోసారి స్పష్టమైంది.
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