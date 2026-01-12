ETV Bharat / bharat

IITMలో రామోజీ ఫిల్మ్‌ సిటీకి ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు- 'బెస్ట్ బ్రాండ్ స్టోరీ టెల్లర్'గా అలీఫ్​ హుస్సేన్​కు పురస్కారం

రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీకి బెస్ట్​ బ్రాండ్ స్టోరీ టెల్లర్​ అవార్డు- ట్రావెల్ ట్రేడ్, ఎడ్యుకేషనల్ సేల్స్ విభాగంలో పురస్కారం- కేరళలో జరిగిన ఐఐటీఎంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో అవార్డును అందుకున్న అలీఫ్​ హుస్సేన్

Best Brand Storyteller Award Winner RFC
Ramoji Film City Deputy Manager Alif Hussain receiving 'Best Brand Storyteller' award at IITM, Kochi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 5:53 PM IST

Best Brand Storyteller Award Winner RFC : కేరళ కొచ్చిలో నిర్వహించిన ఇండియా ఇంటర్నేషన్ ట్రావెల్ మార్ట్ (ఐఐటీఎం)లో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ అరుదైన ఘనతను సాధించింది. ఈ కార్యక్రంలో 'బెస్ట్ బ్రాండ్ స్టోరీటెల్లర్' అవార్డ్​ను గెలుచుకుంది. ఈ అవార్డును రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ డిప్యూటీ మేనేజర్ అలీఫ్ హుస్సేన్ అందుకున్నారు. ట్రావెల్ ట్రేడ్, ఎడ్యుకేషనల్ సేల్స్ విభాగంలో ఆయన చేసిన సమర్థవంతమైన ప్రజెంటేషన్‌, భాగస్వాములతో చక్కటి కమ్యూనికేషన్‌కు గానూ ఈ పురస్కారం లభించింది.

దేశంలోని ట్రావెల్, టూరిజం, ఆతిథ్య రంగాలకు ప్రముఖ వేదికగా ఐఐటీఎం గుర్తింపు పొందింది. కొచ్చిలో నిర్వహించిన మేళాలో 15కు పైగా రాష్ట్రాల నుంచి 100కుపైగా ఎగ్జిబిటర్లు, అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఈ ట్రావెల్ మార్ట్‌లో రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ తొలిసారిగా పాల్గొంది. అయినప్పటికీ ఆర్​ఎఫ్​సీ పెవిలియన్ సందర్శకులను విశేషంగా ఆకర్షించింది. ముఖ్యంగా ట్రావెల్ ఏజెన్సీలు, టూర్ ఆపరేటర్లను పెద్ద ఎత్తున ఆసక్తి కనబరిచేలా చేసింది. ఆర్ఎఫ్​సీ ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాలు, సృజనాత్మకత ఈ కార్యక్రమంలో హైలైట్​గా నిలిచాయి. ఈ అవార్డు భారత టూరిజం రంగంలో రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ స్థాయిని మరింత పెంచింది.

Best Brand Storyteller Award Winner RFC
ఐఐటీఎంలో ఏర్పాటు చేసిన రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ స్టాల్ (ETV Bharat)

కొత్త ఆకర్షణలు- మాయలోకం
రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీ అందిస్తున్న విస్తృత సేవల గురించి అలీఫ్ హుస్సేన్ ప్రత్యేకంగా వివరించారు. సాధారణ డే టూర్స్, ప్రీమియం ఏసీ లగ్జరీ టూర్స్, స్కూల్, కాలేజీ విద్యార్థుల కోసం ఎడ్యుకేషనల్ టూరిజం ప్యాకేజీలు, బడ్జెట్ డార్మిటరీల నుంచి లగ్జరీ హోటళ్ల వరకు వసతి సౌకర్యాలు, స్టే-అండ్-డైన్ ప్యాకేజీలు ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్రతి ఏడాది కొత్త ప్రాజెక్టులతో పర్యటకులను ఆకట్టుకుంటుందని అలీఫ్ హుస్సేన్ తెలిపారు. "'మాయలోకం'- మినియేచర్ ఫిల్మ్​ సెట్లతో రూపొందించిన అద్భుత ప్రదర్శన. పర్యావరణహిత 'గ్లాంపింగ్ టెంట్స్' ట్రావెల్ ఏజెంట్లలో ప్రత్యేక ఆసక్తిని రేకెత్తించాయి' అని హుస్సేన్ పేర్కొన్నారు.

బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాల సెట్లపై ఆసక్తి
'పుష్ప', 'బాహుబలి', 'సలార్' వంటి బ్లాక్‌బస్టర్ చిత్రాల సెట్లపై సందర్శకులు, టూర్ ఆపరేటర్లు విస్తృతంగా ఆరా తీశారని హుస్సేన్ చెప్పారు. విశాలమైన తోటలు, ఫౌంటెన్లు ఆసియాలోనే అతిపెద్ద అడ్వెంచర్ పార్క్‌ 'సాహసం', 'బటర్‌ఫ్లై పార్క్', వివిధ థీమ్ పార్కులు ఉన్నాయని అన్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీని పూర్తిగా చూడటానికి కనీసం రెండు రోజుల పర్యటన అవసరమని అలీఫ్ హుస్సేన్ వివరించారు.

Best Brand Storyteller Award Winner RFC
ఆర్​ఎఫ్​సీ ప్యాకేజీల వివరాలు (ETV Bharat)

ఐఐటీఎం ఒక కీలకమైన బిజినెస్-టు-బిజినెస్ (బీ2బీ) ప్లాట్​ఫామ్​గా పనిచేసిందని అలీఫ్ హుస్సేన్ అన్నారు. విశ్రాంతి, అడ్వెంచర్, సాహసం, వెడ్డింగ్, ఎంఐసీఈ (సమావేశాలు, ఇన్సెంటివ్స్, కాన్ఫరెన్సులు, ఎగ్జిబిషన్లు) టూరిజం రంగాల్లో భాగస్వామ్యాలకు మంచి అవకాశాలు లభించాయని పేర్కొన్నారు. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ దాని ప్రత్యేక ట్రావెల్ పోర్టల్ ద్వారా ప్రత్యేకమైన డీల్‌లను అందించిందని తెలిపారు. ప్రస్తుతం రామోజీ ఫిల్మ్​ సిటీలో వింటర్ ఫెస్ట్ జరుగుతోంది. ఇది ఫిబ్రవరి 1 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ సందర్భంగా రాత్రి 9 గంటల వరకు పొడిగించిన సందర్శన సమయాలు అమల్లో ఉన్నాయని హూస్సేన్​ తెలిపారు. ఈ పండుగ సీజన్​లో దేశీ, విదేశీ పర్యటకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తున్నట్లు అలీఫ్ హుస్సేన్ చెప్పారు.

Best Brand Storyteller Award Winner RFC
ఆర్​ఎఫ్​సీ ప్యాకేజీల గురించి వివరిస్తున్న అలీఫ్ హుస్సేన్ (ETV Bharat)

దేశవిదేశీ ప్రతినిధులతో మెరిసిన ఐఐటీఎం
కొచ్చిలోని రాజీవ్ గాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఐఐటీఎం ఈ మేళాను జనవరి 7న ప్రారంభించింది. ఈ ట్రావెల్ మార్ట్‌లో ఒడిశా, జమ్ముకశ్మీర్​, తెలంగాణ, రాజస్థాన్, పంజాబ్, దిల్లీ, మేఘాలయ రాష్ట్రాల నుంచి పెవిలియన్ల ప్రదర్శన జరిగింది. మలేసియా, థాయ్​లాండ్, వియత్నాం, బాలి, నేపాల్, భూటాన్ వంటి దేశాల ప్రతినిధులు ఈ కార్యక్రమంలో హాజరయ్యారు.

