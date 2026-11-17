అద్వితీయంగా రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం
Ramoji Excellence Awards 2026: విజయవాడలోని అంబేడ్కర్ కళావేదికలో అత్యంత వేడుకగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో 9 మంది విశిష్ట వ్యక్తులకు రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులను ప్రదానం చేశారు.
Published : November 17, 2026 at 7:05 AM IST
స్వయంకృషీవలుడు రామోజీరావు పేరిట ఏర్పాటుచేసిన రామోజీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం కనులపండువలా సాగింది. సమాజ సేవా ప్రస్థానంలో కష్టనష్టాలను లెక్కచేయకుండా ముందుకు సాగిపోతున్న 9 మంది ప్రతిభావంతులను రామోజీ గ్రూప్ పురస్కారాలతో సత్కరించింది. పతకం, జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతి అందించింది. రామోజీరావు దార్శనికతకు ఈ అవార్డులు నివాళి అని విజేతలు మరెందరికో స్ఫూర్తినివ్వాలని రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్ అభిలషించారు.
అక్షరాలను ప్రజలకు అస్త్రాలుగా అందించిన అక్షర రుషి, రామోజీ గ్రూప్ వ్యవస్థాపకులు రామోజీరావు జయంతి సందర్భంగా రామోజీ గ్రూప్ వరుసగా రెండో ఏడాదీ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులు ప్రదానం చేసింది. రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ కిరణ్ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలోని అంబేడ్కర్ కళావేదికలో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం అద్వితీయంగా సాగింది. కార్యక్రమానికి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షా ముఖ్య అతిథిగా, గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్, సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ గౌరవ అతిథులుగా హాజరయ్యారు. కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్నాయుడు, భూపతిరాజు శ్రీనివాసవర్మ పాల్గొన్నారు. జ్యోతి ప్రజ్వలనతో కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు.
రామోజీరావు సిద్ధాంతాలే ఈ అవార్డులకు పునాది: అనంతరం అమిత్షాతో పాటు ఇతర గౌరవ అతిథులను రామోజీ గ్రూప్ సంస్థల సీఎండీ కిరణ్, మార్గదర్శి ఎండీ శైలజా కిరణ్, ఫిలింసిటీ ఎండీ విజయేశ్వరి, రామోజీ ఫిలింసిటీ డైరెక్టర్ సోహన, ఈటీవీ భారత్ డైరెక్టర్ బృహతి, ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ సాదరంగా వేదికపైకి ఆహ్వానించారు. తర్వాత సీఎండీ కిరణ్ ప్రారంభోపన్యాసం చేశారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రంగాల్లో విశేష కృషి చేస్తున్న 900 మందిని పరిశీలించి, అందులో 9 మందిని పురస్కారాలకు ఎంపిక చేశామని తెలిపారు. రామోజీరావు సిద్ధాంతాలే ఈ ఎక్స్లెన్స్ అవార్డులకు పునాది అని చెప్పారు. గతేడాది హైదరాబాద్లో అవార్డులు ఇచ్చామని, ఈసారి విజయవాడలో నిర్వహించడం సంతోషంగా ఉందని చెప్పారు.
అనంతరం అవార్డుల ప్రదానోత్సవం స్ఫూర్తిదాయకంగా సాగింది. అవార్డు గ్రహీతలను బృహతి, సోహన, సుజయ్ వేదికపైకి తోడ్కొని వెళ్లారు. గాయని వైకోం విజయలక్ష్మితో అవార్డుల ప్రదానోత్సవం ప్రారంభించారు. దృష్టిలోపం ఉన్న ఆమెను వేదికపైకి తీసుకెళ్తుండగా అమిత్షా ఎదురొచ్చి మెట్లపైనే అవార్డు ప్రదానం చేశారు. అనంతరం రాజశేఖరరాజు, రుక్మిణీరావు, సుచిత్ర, అర్జున్ అరుణాచలం, జెమ్మా జె.ఎడాస్సెరీ, దేవేంద్రకుమార్ గుప్తా, మైత్రేయి జిచ్కర్, గణేశ్ బరైయాలకు అమిత్షా, అబ్దుల్ నజీర్, చంద్రబాబు, పవన్ కల్యాణ్ అవార్డులు బహూకరించారు. కిషన్రెడ్డి, రామ్మోహన్నాయుడిని అమిత్షా ముందుకు పిలిచి కొందరికి వారితో ప్రశంసాపత్రాలు, జ్ఞాపికలు ఇప్పించారు. పురస్కార గ్రహీతలకు పతకం, జ్ఞాపిక, ప్రశంసాపత్రంతో పాటు రూ.10 లక్షల చొప్పున నగదు బహుమతి అందజేశారు. అవార్డు గ్రహీతలతో అతిథులు, రామోజీ కుటుంబ సభ్యులు గ్రూప్ ఫొటో దిగారు. కార్యక్రమాన్ని చిరస్మరణీయం చేశారంటూ ఈటీవీ డైరెక్టర్ సుజయ్ వందన సమర్పణ చేశారు. రామోజీరావు స్ఫూర్తితో సేవా కార్యక్రమాలను గర్వంగా స్వీకరిస్తున్నామని తెలిపారు.
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